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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWater Tank Full Siren: कैसे काम करता है 'पानी की टंकी भर गई है' वाला सायरन, कैसे बचाता है पानी की बर्बादी?

Water Tank Full Siren: कैसे काम करता है 'पानी की टंकी भर गई है' वाला सायरन, कैसे बचाता है पानी की बर्बादी?

Water Tank Full Siren : इसके कारण जरूरत से ज्यादा बिजली भी खर्च होती है. इसी समस्या से बचने के लिए आजकल कई घरों में पानी की टंकी भरने पर बजने वाला सायरन या अलार्म सिस्टम लगाया जाता है.

Reported By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 17 Jun 2026 06:59 PM (IST)
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Water Tank Full Siren : हर घर में रोजाना पानी की टंकी भरने के लिए मोटर चलाई जाती है, लेकिन कई बार लोग मोटर बंद करना भूल जाते हैं, जिससे टंकी का पानी ओवरफ्लो होकर बहने लगता है. इससे ज्यादा मात्रा में पानी बर्बाद होता है साथ ही इसके कारण जरूरत से ज्यादा बिजली भी खर्च होती है. इसी समस्या से बचने के लिए आजकल कई घरों में पानी की टंकी भरने पर बजने वाला सायरन या अलार्म सिस्टम लगाया जाता है. यह छोटा-सा सिस्टम टंकी भरते ही लोगों को सूचना दे देता है कि पानी की टंकी भर गई है और अब मोटर बंद करने का समय हो गया है. इसकी मदद से पानी की बर्बादी को काफी हद तक रोका जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पानी की टंकी भर गई है, वाला सायरन कैसे काम करता है और कैसे पानी की बर्बादी बचाता है?

क्या होता है पानी की टंकी भरने वाला सायरन?

पानी की टंकी भरने वाला सायरन एक इलेक्ट्रॉनिक अलार्म सिस्टम होता है. इसका काम टंकी में पानी का स्तर एक तय ऊंचाई तक पहुंचने पर आवाज देकर सूचना देना होता है. जैसे ही टंकी पूरी भर जाती है, सायरन बजने लगता है और लोगों को पता चल जाता है कि अब मोटर बंद करनी है. 

पानी की टंकी भर गई है, वाला सायरन कैसे काम करता है?

पानी की टंकी भरने वाला सायरन बहुत आसान तरीके से काम करता है. इसमें टंकी के ऊपरी हिस्से में दो सेंसर तार लगाए जाते हैं. जब पानी का स्तर इन तारों तक नहीं पहुंचता, तब दोनों तार आपस में जुड़े नहीं होते और सायरन बंद रहता है, लेकिन जैसे ही टंकी भरती है और पानी दोनों तारों को छू लेता है तो पानी उनके बीच संपर्क बना देता है. पानी में मौजूद नमक और अन्य मिनरल्स थोड़ी मात्रा में बिजली को गुजरने देते हैं, जिससे सर्किट पूरा हो जाता है. सर्किट पूरा होते ही कंट्रोल यूनिट को सिग्नल मिल जाता है और सायरन बजने लगता है. इससे तुरंत पता चल जाता है कि टंकी भर चुकी है और पानी ओवरफ्लो होने वाला है. 

कैसे पानी की बर्बादी बचाता है?

जैसे ही पानी दोनों सेंसर तारों को जोड़ता है, सर्किट पूरा हो जाता है.सर्किट पूरा होने का सिग्नल कंट्रोल यूनिट तक पहुंचता है. इसके बाद कंट्रोल यूनिट सायरन को चालू कर देती है. सायरन बजते ही लोगों को पता चल जाता है कि टंकी भर चुकी है और यह पानी की बर्बादी होने से बचाता है. 

कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है?

इस सिस्टम में सबसे जरूरी हिस्सा कंट्रोल यूनिट होती है. घर की बिजली सप्लाई सबसे पहले इसी यूनिट तक पहुंचती है. कंट्रोल यूनिट AC सप्लाई को कम वोल्टेज DC सप्लाई में बदल देती है. इसके बाद यही DC सप्लाई सेंसर तारों तक भेजी जाती है. जब सेंसर तारों के बीच पानी संपर्क बनाता है, तो कंट्रोल यूनिट इसे पहचान लेती है और सायरन को एक्टिव कर देती है. 

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टंकी में AC की जगह DC सप्लाई क्यों दी जाती है?

टंकी के अंदर सीधे 220 वोल्ट AC सप्लाई देना सुरक्षित नहीं माना जाता है. इसलिए अच्छे और सुरक्षित सिस्टम में कम वोल्टेज DC सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है. कम वोल्टेज DC सेंसर तारों तक भेजी जाती है, जिससे पानी के संपर्क में आने पर भी खतरा काफी कम रहता है. यही कारण है कि मॉर्डन वाटर लेवल अलार्म सिस्टम में DC आधारित सेंसर का यूज किया जाता है. 

पूरा सिस्टम कैसे काम करता है?

यह पूरा सिस्टम बिजली और सेंसर की मदद से काम करता है. इसमें सबसे पहले घर की AC बिजली कंट्रोल यूनिट तक पहुंचती है, जहां इसे सुरक्षित कम वोल्टेज DC सप्लाई में बदला जाता है. इसके बाद यह DC सप्लाई टंकी में लगे सेंसर तारों तक भेजी जाती है. जब तक पानी का स्तर नीचे रहता है, तब तक दोनों तारों के बीच कोई संपर्क नहीं बनता और सर्किट खुला रहता है, इसलिए सायरन नहीं बजता है, लेकिन जैसे ही टंकी भरकर पानी दोनों तारों को छू लेता है, उनके बीच संपर्क बन जाता है और सर्किट पूरा हो जाता है. सर्किट पूरा होते ही कंट्रोल यूनिट को सिग्नल मिल जाता है और सायरन बजने लगता है, जिससे पता चल जाता है कि टंकी पूरी भर चुकी है. 

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Published at : 17 Jun 2026 06:59 PM (IST)
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