अब Password की जरूरत होगी कम, Google Account में Passkey ऐसे करें ON

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बनाने के लिए अकाउंट पेज पर जाकर डिवाइस अनलॉक करें.

आज के समय में Google Account में Sign In करने के लिए हर बार Password याद रखने और टाइप करने की जरूरत कम हो रही है. Google ने 2023 में Passkeys फीचर पेश किया था, जो Traditional Password की जगह Sign In करने का आसान तरीका देता है. Passkey की मदद से Google Account में Sign In करते समय Password टाइप करने की जगह डिवाइस के Biometrics का इस्तेमाल किया जा सकता है. डिवाइस के हिसाब से इसमें Fingerprint, Face Unlock, PIN या Screen Lock का सहारा लिया जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि Google Account में Passkey कैसे ऑन करें.

Passkey क्या है और कैसे करता है काम?

Passkey को Password के एक सुरक्षित ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. Google के मुताबिक इसे इस तरह तैयार किया गया है कि Phishing जैसे Online Attacks के खिलाफ सुरक्षा बेहतर हो. Passkeys पासवर्ड मैनेजर में Save और Sync किए जा सकते हैं. इसका फायदा यह है कि एक ही Passkey के जरिए दूसरे कॉम्पिटेबल डिवाइस पर भी Google Account में Sign In किया जा सकता है. जैसे अगर Android Phone पर Google Account के लिए Passkey बनाया गया है, तो वही Passkey नए डिवाइस पर अकाउंट एक्सेस करने में काम आ सकता है. इसमें iPhone भी शामिल है.

Google Account में Passkey कैसे बनाएं?

Google के अनुसार, Passkey सिर्फ उन्हीं डिवाइस पर बनाना बेहतर है जो आपके अपने हों और जिन्हें आप नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं. इसे सेट करते समय Google आपसे अकाउंट में Sign In करने या Identity Verify करने के लिए कह सकता है. Passkey बनाने के लिए पहले Google Account के Passkeys Page पर जाएं. यहां Create a passkey पर टेप करें. अगर दोबारा यही ऑप्शन दिखाई दे तो उसे फिर सेलेक्ट करें. इसके बाद अपने डिवाइस को उसके स्क्रीन लॉक मेथड से अनलॉक करें. स्क्रीन पर दिए गए बाकी निर्देश को फॉलो करके सेटअप पूरा किया जा सकता है. अगर आप अलग-अलग डिवाइस पर Passkey इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हर डिवाइस में यही प्रक्रिया दोहरानी होगी.

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Google Account में Passkey कैसे ऑन करें

Passkey तैयार होने के बाद यह Password डालने के अल्टरनेटिव की तरह काम करता है. Google Sign-In Page पर जाकर अपना Account Username डालें. अगर Passkey Sign-In ऑप्शन के तौर पर दिखाई दे, तो उसे सिलेक्ट करें. इसके बाद Device या Browser के निर्देशन फॉलो करें और Fingerprint, Face Recognition, PIN या दूसरे Supported स्क्रीन लॉक मेथड से डिवाइस अनलॉक करके वेरीफीकेशन पूरी करें.

Passkey से Android Phone, iPhone, iPad या Hardware Security Key में स्टोर्ड पासकी का इस्तेमाल करके कंप्यूटर पर भी Sign In किया जा सकता है. कुछ मामलों में Google QR Code दिखा सकता है, जिसे फोन के कैमरा या QR Code स्कैनर से स्कैन करके मोबाइल पर Identity वेरीफाई की जा सकती है.

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