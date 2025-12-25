सरकारी कंपनी BSNL ने नए साल पर नया धमाका कर दिया है. कंपनी ने क्रिसमस और नए साल के मौके पर अपने मौजूदा रिचार्ज प्लान में मिलने वाले डेटा की लिमिट बढ़ा दी है. यानी अब यूजर को फ्री में एक्स्ट्रा डेटा ऑफर किया जाएगा. खास बात यह है कि कंपनी ने अपने चार रिचार्ज प्लान की डेटा लिमिट को बढ़ाया है. इनमें मंथली से लेकर एनुअली प्लान शामिल है तो ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से इस मौके का फायदा उठा सकते हैं.

इन प्लान में मिलेगा एक्स्ट्रा डेटा

225 रुपये वाला प्लान- BSNL के इस रिचार्ज प्लान में 28 दिनों तक अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री नेशनल रोमिंग, रोजाना 100 SMS और 2.5GB डेटा मिलता था, लेकिन अब प्रमोशनल ऑफर के तहत रोजाना 3GB डेटा दिया जाएगा.

347 रुपये वाला प्लान- 50 दिनों की वैलिडिटी वाले इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 100 SMS के साथ 2GB डेटा ऑफर किया जाता था, लेकिन अब इसमें रोजाना 2.5GB डेटा मिलेगा.

485 वाला प्लान- यह प्लान 72 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. पहले इसमें 2GB डेली डेटा मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 2.5GB कर दिया गया है. इस प्लान के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS भी ऑफर किए जा रहे हैं.

2,399 वाला प्लान- यह प्लान सालभर की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS के साथ रोजाना 2GB डेटा ऑफर किया जा रहा था, जिसे अब बढ़ाकर रोजाना 2.5GB कर दिया गया है.

जल्दी उठाएं मौके का फायदा

BSNL की तरफ से कहा गया है कि क्रिसमस और नए साल के मौके पर यह ऑफर लाया गया है. 24 दिसंबर से शुरू हुआ यह ऑफर 31 जनवरी तक चलेगा. इस दौरान ऊपर दिए गए प्लान से रिचार्ज करने वाले यूजर्स को बिना किसी लागत के एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा.

जियो का एनुअल प्लान

जियो भी नए साल के मौके पर नया रिचार्ज प्लान लाई है. कंपनी ने 3599 रुपये की कीमत वाला हीरो एनुअल रिचार्ज पेश किया है और इसमें यूजर को पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी दी जा रही है. इसके साथ इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा + रोजाना 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS दिए जा रहे हैं. यूजर्स को इसमें 18 महीने के लिए गूगल जेमिनी प्रो का सब्सक्रिप्शन भी फ्री दिया जा रहा है.

एयरटेल भी देती है 3599 के रिचार्ज में सालभर की वैलिडिटी

एयरटेल भी जियो की तरह 3599 रुपये में एनुअल प्लान ऑफर कर रही है. एयरटेल के 3599 रुपये के प्लान में 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 100 SMS और अनलिमिटेड 5G डेटा + रोजाना 2GB डेटा दिया जा रहा है. इस प्लान में यूजर को 12 महीने के लिए परप्लेक्सिटी प्रो एआई का फ्री सब्सक्रिप्शन भी ऑफर किया जा रहा है.

