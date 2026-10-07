पुराने Phones पर WhatsApp लॉगिन हो सकता है बंद, यूजर्स जान लें क्या करें?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जांचें, चैट बैकअप लें या नया फोन खरीदें।

WhatsApp हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है. जिसके बिना एक दिन भी बिताना किसी के लिए मुमकिन नहीं लगता है. सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक दोस्तों से चैट करना, वीडियो कॉल करना और जरूरी ऑफिस के डॉक्युमेंट्स भेजना सब कुछ इसी ऐप पर टिका रहता है. लेकिन अगर आप भी अभी तक कोई बहुत पुराना स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं. तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है.

कंपनी समय-समय पर अपने ऐप को और ज्यादा सेफ और फास्ट बनाने के लिए नए सॉफ्टवेयर अपडेट लाती रहती है. जिसकी वजह से पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले डिवाइस पीछे छूट जाते हैं. Meta ने कहा हैं कि आने वाले दिनों में कई पुराने Android और iPhone मॉडल पर WhatsApp का सपोर्ट हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है. अगर आपके पास भी पुराना फोन है तो बिना देर किए जान लें कि आपको वक्त रहते क्या कदम उठाने चाहिए.

किन Phones में बंद हो सकता है WhatsApp?

WhatsApp हर साल की तरह इस बार भी उन पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फोन्स की लिस्ट तैयार कर रहा है जो अब लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं. जब कोई फोन बहुत पुराना हो जाता है. तो उसमें नए एन्क्रिप्शन, प्राइवेसी फीचर्स और AI टूल्स को चलाना तकनीकी रूप से नामुमकिन हो जाता है. कंपनी का मकसद करोड़ों यूजर्स के पर्सनल डेटा और चैट को हैकर्स से बचाना होता है.

जिसके लिए मजबूत सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है. अगर आपका एंड्रॉइड फोन किसी पुराने वर्जन पर चल रहा है या फिर आपके पास एप्पल का कोई ऐसा iPhone है जो अब नए iOS अपडेट पाने के लायक नहीं बचा है. तो उस पर खतरा मंडरा रहा है. इन पुराने डिवाइस में एप का चलना बंद हो जाएगा और लॉगिन करने पर Error आने लगेगा. जिससे आप चाहकर भी अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.





कैसे देखें फोन का Operating System Version?

यह पता लगाने के लिए कि आपका स्मार्टफोन इस नए बदलाव की चपेट में आने वाला है या नहीं, आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स में जाना होगा. Android यूजर्स अपनी सेटिंग्स में जाकर About Phone वाले ऑप्शन को खोलें और वहां Android Version चेक करें कि वह कंपनी के तय किए गए मिनिमम क्राइटेरिया से ऊपर है या नहीं. ठीक इसी तरह iPhone इस्तेमाल करने वाले लोग Settings के General सेक्शन में जाकर About और फिर Software पर क्लिक करके अपना iOS वर्जन आसानी से देख सकते हैं.

अगर आपके फोन का सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है और उस पर कोई नया अपडेट दिखाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका डिवाइस अब रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुका है. समय रहते अपनी Settings चेक कर लेने से आप अचानक आने वाली परेशानी से बच जाएंगे.

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बचाव के लिए तुरंत क्या करें?

अगर Phone का Software Version चेक करने के बाद यह साफ हो जाता है कि आपका Phone भी पुराने वर्जन की लिस्ट में शामिल है. तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे में सबसे पहले अपने मौजूदा WhatsApp चैट का Google या iCloud पर जाकर पूरा बैकअप ले लें जिससे आपके जरूरी फोटे, वीडियो और मैसेज डिलीट न हों. इसके बाद अगर आपके फोन में Software अपडेट करने का कोई ऑप्शन बचा है. तो उसे तुरंत डाउनलोड करके फोन को अपग्रेड कर लें.

और अगर आपका डिवाइस इतना पुराना हो चुका है कि उस पर कोई नया अपडेट नहीं आ सकता है. तो आपके पास नया स्मार्टफोन खरीदने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा. नया फोन लेते ही अपना पुराना नंबर उसमें डालें, WhatsApp इंस्टॉल करें और अपना Backup Restore कर लें. जिससे आपकी चैटिंग बिना किसी रुकावट के दोबारा से शुरू हो जाएगी.





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