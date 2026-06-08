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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीटेलीकॉम कंपनियां नहीं बतातीं ये ट्रिक! बिना ₹299 प्लान के भी एक्टिव रहेगी आपकी प्रीपेड SIM

टेलीकॉम कंपनियां नहीं बतातीं ये ट्रिक! बिना ₹299 प्लान के भी एक्टिव रहेगी आपकी प्रीपेड SIM

SIM Card Active Tips: ज्यादातर लोग मानते हैं कि जब तक मोबाइल नंबर में पैसे मौजूद हैं तब तक SIM एक्टिव रहेगा. लेकिन टेलीकॉम कंपनियों का सिस्टम अलग तरीके से काम करता है.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 08 Jun 2026 02:43 PM (IST)
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  • समय पर वैलिडिटी जांचें, वरना शेष बैलेंस व्यर्थ होता है।

SIM Card Active Tips: भारत में करोड़ों लोग प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इनमें से कई यूजर्स का नंबर अचानक बंद होने की समस्या से गुजरता है. हैरानी की बात यह है कि कई बार मोबाइल खाते में बैलेंस मौजूद होने के बावजूद SIM काम करना बंद कर देता है.

इसकी वजह रिचार्ज भूल जाना नहीं बल्कि वैलिडिटी से जुड़े नियमों की सही जानकारी न होना है. अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि बैलेंस होने के बावजूद कॉल या इंटरनेट बंद हो गया तो इसके पीछे की वजह समझना जरूरी है.

बैलेंस और वैलिडिटी एक ही चीज नहीं हैं

ज्यादातर लोग मानते हैं कि जब तक मोबाइल नंबर में पैसे मौजूद हैं तब तक SIM सक्रिय रहेगा. लेकिन टेलीकॉम कंपनियों का सिस्टम अलग तरीके से काम करता है.

प्रीपेड कनेक्शन में दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं.

  • अकाउंट बैलेंस
  • प्लान की वैलिडिटी

बैलेंस केवल आपके खाते में मौजूद राशि को दिखाता है जबकि वैलिडिटी तय करती है कि आप कॉल कर सकते हैं इंटरनेट चला सकते हैं या कॉल रिसीव कर सकते हैं. जैसे ही वैलिडिटी खत्म होती है, नंबर ग्रेस पीरियड में चला जाता है. यह अवधि आमतौर पर 15 से 30 दिनों तक हो सकती है. इसके बाद नंबर स्थायी रूप से बंद होने का खतरा बढ़ जाता है.

कम खर्च में नंबर एक्टिव रखने की छिपी हुई ट्रिक

बहुत से यूजर्स नहीं जानते कि टेलीकॉम कंपनियां कुछ ऐसे कम कीमत वाले रिचार्ज भी उपलब्ध कराती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ वैलिडिटी बढ़ाना होता है.

इन प्लान्स की कीमत आमतौर पर ₹10 से ₹50 के बीच हो सकती है. इनमें ज्यादा डेटा या अनलिमिटेड कॉलिंग नहीं मिलती लेकिन SIM की वैलिडिटी बढ़ जाती है और नंबर सक्रिय बना रहता है.

ऐसे प्लान अक्सर कंपनी के ऐप में Top-Up, Value Recharge या Special Recharge सेक्शन में छिपे होते हैं. इसलिए कई यूजर्स की नजर इन पर नहीं पड़ती और वे मजबूरी में महंगे प्लान खरीद लेते हैं.

एक्सपायरी डेट से पहले सेट करें रिमाइंडर

मोबाइल नंबर को बंद होने से बचाने का सबसे आसान तरीका है कि वैलिडिटी खत्म होने से 3-4 दिन पहले रिमाइंडर लगा लें. इससे आपको सही प्लान चुनने का समय मिल जाता है और आखिरी समय में जल्दबाजी में महंगा रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती.

नंबर बंद होने पर बैलेंस भी हो सकता है बेकार

अगर SIM लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के बाद डिएक्टिवेट हो जाता है तो खाते में बची हुई राशि भी बेकार हो सकती है. अधिकांश मामलों में कंपनियां इस रकम का रिफंड नहीं देतीं.

यह समस्या उन लोगों के लिए और भी बड़ी हो सकती है जो दूसरा SIM केवल डेटा, OTP या यात्रा के दौरान इस्तेमाल करते हैं. ऐसे नंबर लंबे समय तक इस्तेमाल न होने पर जल्दी बंद हो सकते हैं.

हर महीने सिर्फ एक काम करें

जैसे आप नियमित रूप से बैंक बैलेंस चेक करते हैं उसी तरह महीने में एक बार अपने मोबाइल नंबर की वैलिडिटी भी जरूर देखें. अधिकांश टेलीकॉम ऐप्स होम स्क्रीन पर ही वैलिडिटी की जानकारी दिखाते हैं.

समय पर किया गया छोटा-सा रिचार्ज आपके नंबर को सुरक्षित रख सकता है, खाते में मौजूद बैलेंस बचा सकता है और नया SIM लेने की परेशानी से भी बचा सकता है. इसलिए नंबर बंद होने का इंतजार करने के बजाय वैलिडिटी पर पहले से नजर रखना ज्यादा समझदारी है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 08 Jun 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
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