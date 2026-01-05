ईयरबड्स खो गए तो टेंशन न लें, ये टिप्स यूज की तो एक मिनट से पहले ही मिल जाएंगे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







आजकल ब्लूटूथ ईयरबड्स चलन में है. जिम से लेकर ऑफिस तक हर कोई इन्हें यूज करता दिख जाएगा. इनमें तारों का झंझट नहीं होता, इसलिए इन्हें यूज करना आसान हो गया है. अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फोन को जेब में बिना रखे भी लगातार म्यूजिक सुन सकते हैं. इसी तरह फोन को टेबल पर रखकर आप आराम से दूर लेटे-लेटे मूवीज और वेब शोज देख सकते हैं. ब्लूटूथ ईयरबड्स के कई फायदे हैं, लेकिन इनके गुम होने की भी टेंशन रहती है. ये कान से निकलकर कहीं भी गिर सकते हैं. इसलिए आज हम आपको गुम हुए ईयरबड्स को ढूंढने की टिप्स बताने जा रहे हैं.

Find My Device का लें सहारा

चाहे आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज कर रहे हों या आईफोन, दोनों में ही फाइंड माई डिवाइस की मदद लेकर आप गुम हुए या रखकर भूल गए ईयरबड्स को ढूंढ सकते हैं. इस डिवाइस ट्रैकिंग फीचर की मदद से आप ईयरबड्स में साउंड प्ले कर सकते हैं और लास्ट लोकेशन भी देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने ईयरबड्स कहां रखे थे.

एक जुगाड़ भी काम करेगा

अगर आप ट्रैकिंग की मदद से इनका पता नहीं लगा पा रहे हैं तो एक जुगाड़ भी काम करेगा. अगर आपको लगता है कि ईयरबड्स कमरे में कहीं गिर गए हैं तो उन्हें कनेक्ट कर फुल वॉल्यूम में गाने बजाएं. इससे अगर आपके कमरे में शोर कम है तो आप आसानी से ईयरबड्स का पता लगा सकते हैं.

ब्लूटूथ भी बन सकता है सहारा

अगर आपके ईयरबड्स ऑन हैं, लेकिन मिल नहीं रहे तो ब्लूटूथ आपकी मदद कर सकता है. इसके लिए अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन कर उन जगहों पर जाएं, जहां आपको लगता है कि ईयरबड्स हो सकते हैं. अगर वो फोन की रेंज में आकर ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं तो उस जगह से लगभग 10 मीटर आसपास देखें. इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने ईयरबड्स किस कमरे में रखे थे.

