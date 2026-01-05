प्रोजेक्टर के ये फायदे तो आपने सोचे ही नहीं होंगे, जान लिए तो टीवी को भूल जाएंगे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पिछले कुछ समय से प्रोजेक्टर का चलन बढ़ा है और अब लोग टीवी की बजाय प्रोजेक्टर खरीदने पर मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं. दरअसल, टीवी लंबे समय से लोगों की पहली पसंद रहा है, लेकिन पोर्टेबिलिटी और दूसरे कई फायदों को देखते हुए लोग अब प्रोजेक्टर को पहली पसंद बना रहे हैं. आज हम आपको प्रोजेक्टर के कुछ ऐसे फायदे बता रहे हैं, जिन्हें जानकर आप टीवी को भूल जाएंगे.

बड़ी स्क्रीन

प्रोजेक्टर का पहला फायदा इसकी बड़ी स्क्रीन होती है. टीवी आमतौर पर अपनी फिजिकल डायमेंशन तक सीमित रहते हैं, जबकि प्रोजेक्टर से 100 इंच तक की स्क्रीन पर कंटेट का मजा लिया जा सकता है. अब मार्केट में कई HD प्रोजेक्टर भी उपलब्ध हैं, जो एकदम डिटेल्ड विजुअल्स दिखा सकते हैं.

पोर्टेबिलिटी

टीवी को एक जगह से दूसरी जगह रखना काफी मुश्किल होता है. अगर यह बड़े साइज का है तो इसकी जगह बदलने से पहले सोचना पड़ता है. दूसरी तरफ आप प्रोजेक्टर को आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं. इनडोर के साथ-साथ इसे आउटडोर भी यूज किया जा सकता है.

प्रोजेक्टर भी हो गए हैं स्मार्ट

अब प्रोजेक्टर में भी गूगल टीवी की फंक्शनलिटी मिलने लगी है. गूगल टीवी प्रोजेक्टर की मदद से आप प्रोजेक्टर पर भी स्मार्ट टीवी की तरह नेटफ्लिक्स, यूट्यूब जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेस का फायदा उठा सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं.

जगह की बचत

टीवी आपके घर में बहुत जगह लेता है. अगर आप दीवार पर टीवी टंगा देते हैं तो रूम के विजुअल एस्थेटिक पर इसका असर पड़ता है. दूसरी तरफ आप प्रोजेक्टर को टेबल, दीवार, छत्त समेत कहीं भी माउंट कर सकते हैं, जिससे आपके फर्नीचर और दूसरे सामान के लिए जगह बचेगी.

बेहतर व्यूइंग एंगल

प्रोजेक्टर में आपको पुराने टीवी के मुकाबले बेहतर व्यूइंग एंगल मिलता है. टीवी की साइड में बैठने पर व्यूइंग एंगल खराब हो जाता है और स्क्रीन पर चले रहे कंटेट को देखने में परेशानी होती है. प्रोजेक्टर के मामले में ऐसा नहीं है. इसका व्यूइंग एंगल टीवी से बेहतर होता है. साथ ही आपको टीवी के हिसाब से अपनी सिटिंग एडजस्ट करनी पड़ती है, लेकिन प्रोजेक्टर को आप अपनी सिटिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

4K TV में दिखेंगे एकदम चकाचक क्वालिटी वाले वीडियो, बस बदल लें ये तीन सेटिंग