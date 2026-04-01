Dhurandhar 2 जैसा वायरल पोस्टर बनाना अब आसान! Google Gemini और ChatGPT से ऐसे बनाएं तस्वीर

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Dhurandhar 2 Viral Photo: Dhurandhar- The Revenge फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त ट्रेंड कर रही है. हर तरफ इसके स्टाइल में बने पोस्टर, एडिट्स और मीम्स देखने को मिल रहे हैं. अब एक नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें लोग खुद को Dhurandhar स्टाइल के एक्शन हीरो में बदल रहे हैं. आग, धुआं, धमाकेदार बैकग्राउंड और फिल्मी अंदाज वाला पोस्टर हर किसी का ध्यान खींच रहे हैं. अगर आप भी ऐसा पोस्टर बनाना चाहते हैं तो इसे बनाना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है.

कैसे बनाएं वायरल फोटो?

सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप में ChatGPT खोलना होगा और इमेज जनरेशन फीचर पर जाना होगा. इसके बाद अपनी एक साफ और अच्छी क्वालिटी वाली फोटो अपलोड करें. कोशिश करें कि फोटो फुल बॉडी या मिड-शॉट हो ताकि AI को बेहतर रिजल्ट देने में आसानी हो. अब आपको एक सही और डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखना है. जितना स्पष्ट और विस्तार से आप बताएंगे उतना ही शानदार आउटपुट मिलेगा. इमेज जनरेट करने के बाद अगर रिजल्ट थोड़ा अलग लगे तो प्रॉम्प्ट में बदलाव करके दोबारा ट्राई करें.

Dhurandhar स्टाइल पोस्टर के लिए प्रॉम्प्ट कैसे लिखें?

एक शानदार सिनेमैटिक पोस्टर के लिए आपको ऐसा प्रॉम्प्ट लिखना होगा जिसमें एक दमदार हीरो, इंटेंस एक्सप्रेशन और एक्शन से भरा माहौल दिखे. आप इसमें कुछ जरूरी एलिमेंट्स भी जोड़ सकते हैं. ये है प्रॉम्प्ट-

“A dramatic Bollywood action movie poster in Dhurandhar style, featuring a powerful protagonist in a heroic stance, intense expression, rugged look, slightly messy hair and light beard, wearing a dark outfit. Background filled with fire, smoke, explosions and a chaotic city battlefield. Strong orange and teal tones, cinematic lighting, high contrast shadows, dust particles in the air. Low-angle shot for a larger-than-life feel. Add sweat, subtle blood marks and dramatic storm clouds. Ultra-detailed face, sharp focus, 8K quality. Add bold metallic title text ‘DHURANDHAR’ at the bottom with glowing edges.”

Google Gemini से भी बना सकते हैं ऐसा पोस्टर

अगर आप ChatGPT की जगह Google Gemini इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्रोसेस लगभग वही रहेगा. Gemini खोलें, अपनी फोटो अपलोड करें और वही प्रॉम्प्ट वहां पेस्ट करें. इसके बाद इमेज जनरेट करें और जरूरत के हिसाब से बदलाव करते रहें. फाइनल इमेज पसंद आने पर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं.

बेहतर रिजल्ट के लिए ये बातें ध्यान रखें

AI से शानदार पोस्टर बनवाने के लिए फोटो की क्वालिटी और प्रॉम्प्ट की डिटेल सबसे ज्यादा मायने रखती है. लाइटिंग, एंगल और एक्सप्रेशन जितने बेहतर होंगे, उतना ही रिजल्ट प्रोफेशनल लगेगा. साथ ही, अलग-अलग प्रॉम्प्ट ट्राई करके आप अपने पोस्टर को और भी यूनिक बना सकते हैं.

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