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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीLPG से PNG पर शिफ्ट करने का सोच रहे हैं? बस 2 मिनट में पता करें आपके शहर में गैस लाइन है या नहीं

LPG से PNG पर शिफ्ट करने का सोच रहे हैं? बस 2 मिनट में पता करें आपके शहर में गैस लाइन है या नहीं

How to Check PNG Availability: देशभर में रसोई गैस (LPG) की आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियों के बीच अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 27 Mar 2026 07:51 AM (IST)
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How to Check PNG Availability: देशभर में रसोई गैस (LPG) की आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियों के बीच अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. सरकार की नई दिशा के मुताबिक जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG की सुविधा मौजूद है वहां रहने वाले लोगों को धीरे-धीरे LPG से PNG की ओर शिफ्ट होना पड़ सकता है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि आपके शहर या मोहल्ले में PNG की सुविधा है या नहीं.

क्यों जरूरी हो गया है PNG की उपलब्धता जानना?

पिछले कुछ समय से वैश्विक स्तर पर गैस सप्लाई को लेकर अस्थिरता देखी जा रही है जिसका असर घरेलू LPG पर भी पड़ा है. इसी वजह से सरकार अब उन क्षेत्रों में PNG को बढ़ावा दे रही है जहां इसकी पाइपलाइन पहुंच चुकी है. PNG न सिर्फ सुरक्षित मानी जाती है बल्कि यह लंबे समय में किफायती और सुविधाजनक विकल्प भी साबित हो सकती है.

स्मार्टफोन से ऐसे करें PNG उपलब्धता चेक

अपने इलाके में PNG (Piped Natural Gas) की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, यह आप आसानी से मोबाइल ऐप के जरिए चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले अपने शहर की गैस कंपनी का ऐप Google Play Store से डाउनलोड करें जैसे Indraprastha Gas Limited, Mahanagar Gas Limited या Adani Total Gas Limited. ऐप ओपन करने के बाद New PNG Connection या Check Availability जैसे ऑप्शन पर जाएं और अपना पिनकोड या पूरा पता दर्ज करें.

डिटेल्स भरने के बाद ऐप आपको तुरंत बता देगा कि आपके एरिया में PNG सेवा उपलब्ध है या नहीं. अगर सर्विस उपलब्ध होती है तो आप वहीं से कनेक्शन के लिए आवेदन भी कर सकते हैं और अगर नहीं है तो Not Available या Coming Soon का मैसेज दिखेगा.

अलग-अलग शहरों के लिए अलग प्लेटफॉर्म

दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोग संबंधित गैस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर डोमेस्टिक PNG सेक्शन में अपनी कॉलोनी की जानकारी भर सकते हैं. अगर आपका क्षेत्र सूची में आता है तो आप तुरंत नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

मुंबई और आसपास के इलाकों में रहने वालों के लिए भी यही प्रक्रिया लागू होती है जहां वेबसाइट पर कस्टमर जोन में जाकर पिन कोड डालकर उपलब्धता जांची जा सकती है. इसके अलावा, देश के अन्य शहरों के लिए भी अलग-अलग गैस प्रदाताओं की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन सेक्शन में अपने क्षेत्र की जानकारी भरनी होती है. कुछ शहरों में निजी कंपनियां भी PNG सेवा दे रही हैं जहां नया कनेक्शन विकल्प के जरिए आवेदन किया जा सकता है.

अगर आपके इलाके में PNG उपलब्ध है तो क्या करें?

यदि जांच के दौरान यह पता चलता है कि आपके इलाके में PNG उपलब्ध है तो आप तुरंत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद कंपनी द्वारा आपके पते का वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर पाइपलाइन इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू होगी.

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Published at : 27 Mar 2026 07:51 AM (IST)
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