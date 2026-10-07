दिल्ली में गर्मी से बेहाल लोग, कब मिलेगी राहत? जानें IMD का अपडेट

अक्टूबर महीने के आने के साथ लोगों को उम्मीद होती है कि अब गर्मी कम होगी, लेकिन गर्मी है कि जाने का नाम नहीं ले रही. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी बनी हुई है. अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा और उसके बाद के 3-4 दिनों में तापमान 2-4 डिग्री तक गिर सकता है. IMD का अनुमान है कि 11 अक्टूबर तक में दिल्ली में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है.

मंगलवार (6 अक्टूबर) शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जोकि सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक है. गाजियाबाद में तो अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री दर्ज किया गया और नोएडा में 35.1 डिग्री दर्ज किया गया.

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आज भी दिन रहेगा गर्म

विभाग के अनुसार, आज बुधवार (7 अक्टूबर) को आसमान साफ रहेगा और दिन में तेज धूप लोगों को परेशान करने वाली है. आज शहर का अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22-24 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, दिन के दौरान दक्षिण-पूर्वी दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 10-15 किमी तक जा सकती है. वहीं, दोपहर के समय उत्तर-पश्चिमी हवाएं 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगी, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी.

पिछले 24 घंटों में कितना रहा तापमान?

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 21-25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34-37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इस दौरान न्यूनतम तापमान कुछ जगहों पर सामान्य से काफी ज़्यादा (3.1°C से 5.0°C) और दिल्ली के बाकी हिस्सों में सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) दर्ज किया गया. इसके अलावा अधिकतम तापमान भी कुछ जगहों पर सामान्य से ज़्यादा (1.6°C से 3.0°C) और दिल्ली के बाकी हिस्सों में सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में उत्तर-पश्चिम दिशा से 20-25 किमी/घंटा की गति से हवाएं चलीं.

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