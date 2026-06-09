क्या iPhone बन गया है बर्थ कंट्रोल डिवाइस? रिसर्च में चौंकाने वाला दावा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आईफोन के लॉन्च के बाद से जन्म दर में लगातार गिरावट दर्ज हुई।

अमेरिका में 2007 के बाद जन्म दर में 22% की कमी आई।

आईफोन कवरेज वाले क्षेत्रों में जन्म दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई।

कम सामाजिक मेल-जोल, गर्भनिरोधक जानकारी संभावित कारण माने गए हैं।

iPhone and Fertility Link: क्या आईफोन के कारण बर्थ रेट कम हो रही है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2007 में आईफोन के लॉन्च होने के बाद से अलग-अलग आर्थिक और सामाजिक कंडीशन में बर्थ रेट लगातार कम होती जा रही है. आमतौर पर जब किसी क्षेत्र में लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होता है तो बर्थ रेट में कमी आती है, लेकिन पिछले दो दशकों में इसमें लगभग एक समान दर से गिरावट देखी जा रही है. हालिया रिसर्च में आईफोन को इसके पीछे जिम्मेदार बताया गया है.

रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली जानकारी

नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च का कहना है कि अमेरिका में 1980 से लेकर 2007 तक हर 1,000 महिलाओं पर औसतन 65 से 70 बच्चों का जन्म होता था और यह आंकड़ा लगभग स्थिर था, लेकिन 2007 के बाद से जन्म दर में लगातार गिरावट आने लगी. 2024 तक यह आंकड़ा घटकर 54 पर पहुंच गया. यानी 17 साल में करीब 22 फीसदी की कमी दर्ज की गई है. हालांकि, इसके पीछे 2008 के आर्थिक संकट समेत कई और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन इस रिसर्च में आईफोन के असर पर फोकस किया गया था. रिसर्च में आईफोन और गिरती जन्म दर के बीच संबंध भी बताया गया है.

कैसे लगाया आईफोन से जन्म दर पर असर का पता?

2007 से 2011 तक अमेरिका में आईफोन केवल AT&T कैरियर के जरिए अवेलेबल था. स्टडी में पता चला है कि जिन क्षेत्रों में AT&T की कवरेज थी, वहां 15-19 साल की महिलाओं में जन्म दर 4.5-8 प्रतिशत तक और 20-24 साल की उम्र की महिलाओं में यह 3.2 से लेकर 6.6 प्रतिशत तक कम हो गई. अगर इन सारे आंकड़ों को मिला लिया जाए तो 2007-2011 के बीच 15-44 साल की महिलाओं में जन्म दर 33-53 प्रतिशत तक कम हो कई थी. इसके बाद 2007 से लेकर 2024 के पीरियड में 15-19 साल की महिलाओं के बीच जन्म दर 70 प्रतिशत और 20-24 साल की महिलाओं के बीच 47 प्रतिशत तक कई हो गई, जबकि 30-34 साल की महिलाओं के बीच यह केवल 7 प्रतिशत कम हुई. इसकी तुलना में 35-39 साल की उम्र वाली महिलाओं के बीच जन्म दर में 14 प्रतिशत का इजाफा देखा गया. AT&T की कवरेज वाले इलाके में टीन बर्थ रेट 26 प्रतिशत कम हुई है, वहीं जिन इलाके में कवरेज नहीं थी, वहां इसमें केवल 13.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

क्या आईफोन है इसकी वजह?

रिसर्चर का कहना है कि जन्म दर में गिरावट के कई कारणों में से एक कारण आईफोन हो सकता है. आईफोन और दूसरे स्मार्टफोन आने के बाद लोगों का असल दुनिया में मेल-मिलाप कम हो गया और सेक्शुअल एक्टिविटीज में भी कमी दर्ज की गई. इसका एक कारण यह भी सामने आया है कि आईफोन के कारण हो सकता है कि लोगों तक कॉन्ट्रासेप्शन और अबॉर्शन समेत दूसरी चीजों की जानकारी पहुंची, जिससे प्रेग्नेंसी को रोका जा सकता है.

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