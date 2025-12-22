YouTube पर 1 बिलियन व्यूज होने पर कितने पैसे मिलते हैं? हैरान कर देगी कमाई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

YouTube: आज के डिजिटल दौर में YouTube सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि कमाई का बड़ा जरिया बन चुका है. आए दिन हम सुनते हैं कि किसी वीडियो ने 100 मिलियन या 1 बिलियन व्यूज पार कर लिए. ऐसे में हर किसी के मन में सवाल आता है आखिर YouTube पर 1 बिलियन व्यूज होने पर कितने पैसे मिलते हैं? जवाब इतना सीधा नहीं है लेकिन आंकड़े जानकर आप जरूर चौंक जाएंगे.

1 बिलियन व्यूज का मतलब क्या होता है?

1 बिलियन यानी 100 करोड़ व्यूज. यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है और दुनिया में बहुत कम वीडियो ही इस आंकड़े तक पहुंच पाते हैं. लेकिन सिर्फ व्यूज की संख्या ही कमाई तय नहीं करती बल्कि कई और फैक्टर इसमें अहम भूमिका निभाते हैं.

YouTube पैसे कैसे देता है?

YouTube क्रिएटर्स को मुख्य रूप से विज्ञापनों (Ads) के जरिए भुगतान करता है. जब कोई यूज़र वीडियो देखता है और उस पर दिखने वाले ऐड्स को देखता या स्किप करता है तो उसी आधार पर कमाई होती है. इसे आम भाषा में CPM (Cost Per 1000 Views) और RPM (Revenue Per 1000 Views) कहा जाता है.

1 बिलियन व्यूज पर अनुमानित कमाई

औसतन भारत में YouTube का RPM 20 से 200 रुपये प्रति 1000 व्यूज तक हो सकता है. अगर बहुत साधारण गणना करें तो

50 रुपये RPM मानें → 1 बिलियन व्यूज पर लगभग 5 करोड़ रुपये

100 रुपये RPM मानें → कमाई हो सकती है 10 करोड़ रुपये

200 रुपये RPM तक पहुंच जाए → आंकड़ा जा सकता है 20 करोड़ रुपये तक

यानी 1 बिलियन व्यूज पर कमाई कुछ करोड़ से लेकर कई करोड़ रुपये तक हो सकती है.

हर चैनल की कमाई अलग क्यों होती है?

सभी YouTubers को एक जैसी रकम नहीं मिलती. इसकी वजह है कंटेंट का टाइप. टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और बिजनेस जैसे निचेस में विज्ञापन महंगे होते हैं इसलिए वहां RPM ज्यादा मिलता है. वहीं म्यूजिक, कॉमेडी या वायरल शॉर्ट्स में व्यूज ज्यादा होते हैं लेकिन RPM कम रहता है. इसके अलावा ऑडियंस किस देश से है, वीडियो कितनी देर देखा गया और ऐड कितने लगे ये सब भी कमाई को प्रभावित करते हैं.

Ads के अलावा भी होती है कमाई

सिर्फ ऐड रेवेन्यू ही नहीं, बल्कि ब्रांड डील्स, स्पॉन्सरशिप, सुपर चैट, मेंबरशिप और मर्चेंडाइज से भी YouTubers मोटी कमाई करते हैं. कई बार 1 बिलियन व्यूज वाले वीडियो से ज्यादा पैसा ब्रांड डील्स से आता है.

