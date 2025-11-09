Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







YouTube Income: आज के डिजिटल युग में YouTube सिर्फ मनोरंजन का मंच नहीं, बल्कि कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है. लाखों क्रिएटर्स इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड करते हैं और उनसे अच्छी-खासी आमदनी भी करते हैं. लेकिन हर नए यूट्यूबर के मन में यह सवाल जरूर आता है आखिर YouTube पर 1,000 व्यूज़ के कितने पैसे मिलते हैं?

कमाई कैसे होती है? जानिए YouTube के फार्मूले

YouTube अपने क्रिएटर्स को Ads Revenue के ज़रिए भुगतान करता है. इसके लिए दो अहम शब्द हैं CPM (Cost Per Mille) और RPM (Revenue Per Mille). CPM बताता है कि विज्ञापनदाता 1000 विज्ञापनों पर कितना खर्च करता है. RPM बताता है कि 1,000 व्यूज़ पर क्रिएटर को कितना भुगतान मिलता है.

भारत में यह RPM आमतौर पर 20 से 150 रुपये के बीच होता है. यानी अगर आपके वीडियो को 1,000 व्यूज़ मिलते हैं तो आपकी कमाई 20 से 150 रुपये तक हो सकती है. लेकिन यह आंकड़ा हर चैनल के लिए अलग होता है.

लोकेशन और कंटेंट का भी है बड़ा रोल

कमाई सिर्फ व्यूज़ पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी कि आपके दर्शक किस देश से वीडियो देख रहे हैं और आपका कंटेंट किस विषय पर है. अगर आपके व्यूज़ अमेरिका, कनाडा या यूरोप से आते हैं तो आपका RPM काफी ज्यादा होगा. वहीं भारत, पाकिस्तान या एशियाई देशों में यह थोड़ा कम रहता है. इसके अलावा, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, फाइनेंस और बिज़नेस जैसे विषयों पर वीडियो बनाने वालों की कमाई एंटरटेनमेंट चैनलों की तुलना में ज्यादा होती है.

सिर्फ व्यूज़ नहीं, और भी हैं कमाई के रास्ते

YouTube पर पैसा कमाने के कई अन्य तरीके भी हैं. जैसे Super Chat, Channel Memberships, Brand Sponsorships, और Affiliate Marketing. बड़े यूट्यूबर्स हर महीने इन स्रोतों से लाखों रुपये तक कमा लेते हैं. इसी तरह से आप भी यूट्यूब से हर महीने अच्छा पैसा कमा सकते हैं.

