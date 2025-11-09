हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीYouTube पर 1000 Views के कितने मिलते हैं पैसे? जानकर उड़ जाएंगे होश, इतनी कमाई की उम्मीद नहीं थी

YouTube पर 1000 Views के कितने मिलते हैं पैसे? जानकर उड़ जाएंगे होश, इतनी कमाई की उम्मीद नहीं थी

YouTube Income: आज के डिजिटल युग में YouTube सिर्फ मनोरंजन का मंच नहीं, बल्कि कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 09 Nov 2025 04:30 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

YouTube Income: आज के डिजिटल युग में YouTube सिर्फ मनोरंजन का मंच नहीं, बल्कि कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है. लाखों क्रिएटर्स इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड करते हैं और उनसे अच्छी-खासी आमदनी भी करते हैं. लेकिन हर नए यूट्यूबर के मन में यह सवाल जरूर आता है आखिर YouTube पर 1,000 व्यूज़ के कितने पैसे मिलते हैं?

कमाई कैसे होती है? जानिए YouTube के फार्मूले

YouTube अपने क्रिएटर्स को Ads Revenue के ज़रिए भुगतान करता है. इसके लिए दो अहम शब्द हैं CPM (Cost Per Mille) और RPM (Revenue Per Mille). CPM बताता है कि विज्ञापनदाता 1000 विज्ञापनों पर कितना खर्च करता है. RPM बताता है कि 1,000 व्यूज़ पर क्रिएटर को कितना भुगतान मिलता है.

भारत में यह RPM आमतौर पर 20 से 150 रुपये के बीच होता है. यानी अगर आपके वीडियो को 1,000 व्यूज़ मिलते हैं तो आपकी कमाई 20 से 150 रुपये तक हो सकती है. लेकिन यह आंकड़ा हर चैनल के लिए अलग होता है.

लोकेशन और कंटेंट का भी है बड़ा रोल

कमाई सिर्फ व्यूज़ पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी कि आपके दर्शक किस देश से वीडियो देख रहे हैं और आपका कंटेंट किस विषय पर है. अगर आपके व्यूज़ अमेरिका, कनाडा या यूरोप से आते हैं तो आपका RPM काफी ज्यादा होगा. वहीं भारत, पाकिस्तान या एशियाई देशों में यह थोड़ा कम रहता है. इसके अलावा, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, फाइनेंस और बिज़नेस जैसे विषयों पर वीडियो बनाने वालों की कमाई एंटरटेनमेंट चैनलों की तुलना में ज्यादा होती है.

सिर्फ व्यूज़ नहीं, और भी हैं कमाई के रास्ते

YouTube पर पैसा कमाने के कई अन्य तरीके भी हैं. जैसे Super Chat, Channel Memberships, Brand Sponsorships, और Affiliate Marketing. बड़े यूट्यूबर्स हर महीने इन स्रोतों से लाखों रुपये तक कमा लेते हैं. इसी तरह से आप भी यूट्यूब से हर महीने अच्छा पैसा कमा सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

अब आपका पुराना फोन बनेगा कमाई का जरिया! Apple खुद देगा पैसे, जानिए Trade-In ऑफर का पूरा तरीका

Published at : 09 Nov 2025 04:28 PM (IST)
Tags :
YOUTUBE YouTube Income TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
बॉलीवुड
आयुष्मान खुराना-शरवरी वाघ की फिल्म का टाइटल रिवील, शूटिंग से लेकर स्टार कास्ट तक का हुआ खुलासा
आयुष्मान खुराना-शरवरी वाघ की फिल्म का टाइटल रिवील, शूटिंग-स्टार कास्ट का हुआ खुलासा
विश्व
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election : पहले चरण के बाद कौन आगे कौन पीछे, ये आंकड़े जानकर इस गठबंधन को लगेगा बड़ा झटका
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी S4 | अभिनय कौशल | चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ
घुसपैठ से लेकर Seemanchal में मुसलमानों को गाली तक Imran Pratapgarhi ने जमकर साधा निशाना
'Samrat Choudhary और Vijay Kumar Sinha चुनाव हार रहे', Pappu Yadav का नतीजों से पहले सनसनीखेज दावा
Seemanchal में बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग कराने की तैयारी, वोटिंग से पहले Giriraj Singh का खुलासा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
बॉलीवुड
आयुष्मान खुराना-शरवरी वाघ की फिल्म का टाइटल रिवील, शूटिंग से लेकर स्टार कास्ट तक का हुआ खुलासा
आयुष्मान खुराना-शरवरी वाघ की फिल्म का टाइटल रिवील, शूटिंग-स्टार कास्ट का हुआ खुलासा
विश्व
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
हेल्थ
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
यूटिलिटी
बढ़ते एयर पॉल्यूशन के बीच लेना है एयर प्यूरीफायर? खरीदते समय इन टिप्स का रखें ध्यान
बढ़ते एयर पॉल्यूशन के बीच लेना है एयर प्यूरीफायर? खरीदते समय इन टिप्स का रखें ध्यान
ऑटो
दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान: इन EV मालिकों को मिलेगी सब्सिडी, जानें कैसे करें आवेदन?
दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान: इन EV मालिकों को मिलेगी सब्सिडी, जानें कैसे करें आवेदन?
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget