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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीIran में कितनी है iPhone 17 Pro Max की कीमत? जानिए भारत से सस्ता या महंगा

Iran में कितनी है iPhone 17 Pro Max की कीमत? जानिए भारत से सस्ता या महंगा

Apple iPhone 17 Pro Max: ईरान में इस प्रीमियम iPhone की कीमत अलग-अलग वेरिएंट के अनुसार बदलती रहती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत लगभग 71,359,500 से 75,780,000 ईरानी रियाल के बीच है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 24 Mar 2026 03:00 PM (IST)
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Apple iPhone 17 Pro Max: ईरान में इस प्रीमियम iPhone की कीमत अलग-अलग वेरिएंट के अनुसार बदलती रहती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत लगभग 71,359,500 से 75,780,000 ईरानी रियाल के बीच है. कुछ अन्य लिस्टिंग्स में यह कीमत करीब 50 मिलियन रियाल के आसपास भी बताई गई है जो बाजार और स्टोरेज वेरिएंट पर निर्भर करती है. यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान में iPhone 17 Pro Max की कीमत काफी फ्लक्चुएट करती है और इसका कारण वहां की करेंसी वैल्यू और इंपोर्ट नियम हैं.

भारत में कितनी है कीमत?

भारत में Apple iPhone 17 Pro Max की शुरुआती कीमत लगभग 1,49,900 रुपये (256GB वेरिएंट) रखी गई है. जैसे-जैसे स्टोरेज बढ़ता है कीमत 2 लाख से भी ऊपर चली जाती है.

कहां है सस्ता?

अगर सीधे तुलना करें तो पहली नजर में ईरान में कीमत कम लग सकती है. लेकिन असल तस्वीर थोड़ी अलग है. ईरान में कीमत रियाल में ज्यादा दिखती है लेकिन करेंसी वैल्यू बहुत कमजोर है वहां iPhone ज्यादातर इंपोर्ट होकर आता है जिससे टैक्स और ब्लैक मार्केट प्राइस बढ़ जाते हैं. कई बार ऑफिशियल सपोर्ट और वारंटी भी सीमित होती है. वहीं भारत में कीमत फिक्स और ट्रांसपेरेंट रहती है. Apple की ऑफिशियल सर्विस और वारंटी मिलती है. ऑफर्स और EMI ऑप्शन भी उपलब्ध होते हैं.

क्यों अलग-अलग होती है कीमत?

iPhone की कीमत हर देश में एक जैसी नहीं होती. इसके पीछे कई कारण होते हैं:

  • टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी
  • लोकल करेंसी की वैल्यू
  • सरकारी नियम

ऑफिशियल Vs अनऑफिशियल मार्केट

ईरान जैसे देशों में जहां Apple का सीधा संचालन नहीं है, वहां कीमतें ज्यादा अनिश्चित हो जाती हैं. अगर आप भारत में हैं तो यहां से iPhone खरीदना ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद है. ईरान में कीमत कभी कम दिख सकती है लेकिन रिस्क और सर्विस की कमी इसे कम आकर्षक बनाती है.

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Published at : 24 Mar 2026 03:00 PM (IST)
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