हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीYouTube वीडियो पर 1000 व्यूज होने पर कितनी होती है कमाई, जानिए क्या है पैसा कमाने का पूरा जोड़-गणित

YouTube वीडियो पर 1000 व्यूज होने पर कितनी होती है कमाई, जानिए क्या है पैसा कमाने का पूरा जोड़-गणित

YouTube: आज के डिजिटल युग में YouTube न सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म है बल्कि यह लाखों लोगों के लिए कमाई का जरिया भी बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 12 Oct 2025 01:39 PM (IST)
YouTube: आज के डिजिटल युग में YouTube न सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म है बल्कि यह लाखों लोगों के लिए कमाई का जरिया भी बन चुका है. हर कोई जानना चाहता है कि YouTube वीडियो पर 1000 व्यूज आने पर कितने पैसे मिलते हैं? लेकिन इसका जवाब इतना सीधा नहीं है. यहां कमाई कई कारकों पर निर्भर करती है. आइए जानते हैं कि YouTube पर पैसा कैसे बनता है और 1000 व्यूज पर असल में कितनी कमाई होती है.

YouTube से कमाई होती कैसे है?

YouTube पर कमाई का मुख्य स्रोत है विज्ञापन (Ads). जब आपका चैनल YouTube Partner Program (YPP) से जुड़ जाता है तो आपके वीडियो पर विभिन्न कंपनियों के विज्ञापन दिखने लगते हैं. जब दर्शक इन विज्ञापनों को देखते या उन पर क्लिक करते हैं तो YouTube आपको उसकी एक हिस्सेदारी देता है. YouTube विज्ञापन से होने वाली कुल कमाई का लगभग 55% हिस्सा क्रिएटर को और 45% YouTube को मिलता है.

RPM और CPM क्या है?

YouTube की कमाई समझने के लिए दो मुख्य शब्द जानना जरूरी है CPM और RPM. CPM (Cost Per Mille) का मतलब है कि विज्ञापनदाता 1000 विज्ञापन व्यूज के लिए कितना भुगतान करता है. RPM (Revenue Per Mille) बताता है कि 1000 वीडियो व्यूज के बाद आपको वास्तविक रूप से कितनी कमाई हुई.

उदाहरण के लिए, अगर आपका CPM ₹200 है तो इसका मतलब हुआ कि विज्ञापनदाता 1000 एड व्यूज के लिए ₹200 दे रहा है. लेकिन YouTube अपने हिस्से का 45% रख लेता है तो आपको लगभग ₹110 से ₹120 RPM मिलता है.

1000 व्यूज पर कितनी होती है कमाई?

अब बात करें असली सवाल की 1000 व्यूज पर कितनी कमाई होती है? दरअसल, यह आपकी वीडियो की कैटेगरी, देश, दर्शकों की उम्र, और विज्ञापन एंगेजमेंट पर निर्भर करता है. भारत में औसतन 1000 व्यूज पर क्रिएटर्स को ₹10 से ₹50 तक की कमाई होती है. जबकि अमेरिका, कनाडा, या यूरोपीय देशों में यह रकम ₹200 से ₹600 प्रति 1000 व्यूज तक हो सकती है. यदि आपका चैनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, फाइनेंस या बिजनेस जैसे उच्च CPM वाले विषयों पर है तो आपकी कमाई सामान्य चैनलों की तुलना में कई गुना ज्यादा हो सकती है.

शॉर्ट्स वीडियो से कितनी कमाई होती है?

YouTube Shorts की मॉनेटाइजेशन नीति थोड़ी अलग है. शॉर्ट्स से 1000 व्यूज पर आम तौर पर ₹1 से ₹5 तक की कमाई होती है क्योंकि इनमें एड्स की संख्या कम होती है. हालांकि, अगर आपके शॉर्ट्स लगातार वायरल हो रहे हैं तो स्पॉन्सरशिप और ब्रांड प्रमोशन से भी अच्छी कमाई संभव है.

Published at : 12 Oct 2025 01:32 PM (IST)
YOUTUBE TECH NEWS HINDI Online Income
Embed widget