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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीनॉर्मल वीडियो को Ultra HD में कैसे बदलते हैं? जानिए ये स्मार्ट तरीका

नॉर्मल वीडियो को Ultra HD में कैसे बदलते हैं? जानिए ये स्मार्ट तरीका

नॉर्मल वीडियो को Ultra HD यानी 4K में बदलना सिर्फ रिजॉल्यूशन बढ़ाना नहीं होता है. AI और अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी से वीडियो की डिटेल और शार्पनेस को बेहतर किया जाता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 01 Sep 2026 01:04 PM (IST)
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टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज ज्यादातर लोग अच्छी क्वालिटी वाले वीडियो देखना ज्यादा पसंद करते हैं. ऐसे में मार्केट में अब 4K यानी Ultra HD रिजॉल्यूशन वाली स्मार्ट टीवी की भरमार हो चुकी है. लेकिन सवाल ये है कि अगर आपके पास पुराना या कम रिजॉल्यूशन वाला वीडियो है तो उसे 4K में कैसे बदला जा सकता है? आइए जानते हैं कि क्या है इसके पीछे की पूरी टेक्नोलॉजी.

क्या होता है 4K वीडियो

दरअसल, नॉर्मली 4K वीडियो का रिजॉल्यूशन 3840×2160 पिक्सल होता है. इसमें Full HD यानी 1920×1080 के मुकाबले में करीब 4 गुना ज्यादा पिक्सल होते हैं. ज्यादा पिक्सल का मतलब है कि स्क्रीन पर फोटो या वीडियो में ज्यादा बारीक जानकारी भी साफ नजर आती हैं. हालांकि, किसी नॉर्मल वीडियो को सिर्फ 4K रिजॉल्यूशन में सेव कर देने से उसमें अचानक नई डिटेल पैदा नहीं हो जाती है. दरअसल, असली खेल यहीं से शुरू होता है.

नॉर्मल वीडियो को 4K कैसे बनाया जाता है?

आपको बता दें कि इस प्रोसेस को अपस्केलिंग कहा जाता है. इसमें कम रिजॉल्यूशन वाले वीडियो के हर फ्रेम को बड़े रिजॉल्यूशन में बदला जाता है. जैसे 1080p वीडियो को 2160p यानी 4K में बदला जा सकता है.

कंप्यूटर या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नए पिक्सल तैयार करता है और आसपास मौजूद पिक्सल के बेस पर अंदाजा लगाता है कि इन नए पिक्सल में कौन-सा रंग और चमक होनी चाहिए. बता दें कि पुरानी टेक्नोलॉजी में ये काम मैथेमेटिकल तरीकों से होता था. लेकिन आज AI बेस्ड अपस्केलिंग ने इस प्रोसेस को काफी बेहतर बना दिया है.

यह भी पढ़ें: 4K या 4K Blu-Ray! कौन देता है बेहतर पिक्चर क्वालिटी? कैसे पता करें अंतर

कैसे AI करता है काम

जानकारी के लिए बता दें कि AI अपस्केलिंग सिर्फ पिक्सल का साइज बढ़ाने का ही काम नहीं करता है बल्कि ये मशीन लर्निंग मॉडल को बड़ी संख्या में हाई-क्वालिटी फोटोज और वीडियो से ट्रेन किया जाता है. इसके बाद AI कम क्वालिटी वाले फ्रेम को देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि उसमें मौजूद चीजों की बारीकियां कैसी हो सकती हैं.

जैसे मान लिजिए कि किसी चेहरे की कम रिजॉल्यूशन वाली फोटो में आंखों या बालों की डिटेल साफ नहीं है. ऐसे में अब AI आसपास की जानकारी और अपने ट्रेनिंग के बेस पर उन पार्ट्स को ज्यादा साफ दिखाने की कोशिश करेगा.

क्या अपस्केलिंग से वीडियो असली 4K बन जाता है?

अब ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या अपस्केलिंग के बाद वीडियो सच में 4K में कनवर्ट हो जाता है. आपको बता दें कि अगर असली वीडियो 1080p में रिकॉर्ड हुआ है तो उसे 4K में अपस्केल करने से वो वीडियो 4K वीडियो नहीं कनवर्ट हो जाता है.

अपस्केलिंग वीडियो को बड़े रिजॉल्यूशन वाली स्क्रीन पर बेहतर और ज्यादा साफ दिखाने का काम करती है लेकिन जो डिटेल कैमरे ने रिकॉर्ड ही नहीं की थी, उसे पूरी तरह वापस लाना फिलहाल संभव नहीं है. हालांकि, AI की मदद से कुछ चीजों का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 01 Sep 2026 01:04 PM (IST)
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