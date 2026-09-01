CJP प्रोटेस्ट केस LIVE: SC रद्द करेगा FIR? दिल्ली पुलिस ने 13 मामलों में लिया बड़ा फैसला

CJP Protest Case LIVE: SC रद्द करेगा FIR? दिल्ली पुलिस ने 13 मामलों में लिया बड़ा फैसला
CJP Protest Case LIVE: सुप्रीम कोर्ट आज सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान दर्ज की गई एफआईआर पर फैसला सुना सकता है. केंद्र सरकार ने आवेदन दाखिल कर विशेष शक्ति के इस्तेमाल की अपील की है.
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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द किए जाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है. दोपहर दो बजे सुनवाई शुरू होगी.
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत एफआईआर को निरस्त कर दे. अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट लंबित विवाद को पूरी तरह खत्म कर सकता है.
पुलिस ने क्या कहा है?
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को हिंसा और उपद्रव को लेकर दर्ज इन मुकदमों से छात्रों और आम नागरिकों को राहत देने का फैसला किया था. इसके तहत अब कार्रवाई को सिर्फ गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों तक सीमित रखा जाना है. इसका पालन करते हुए पुलिस सीजेपी के प्रदर्शन से जुड़ी 13 एफआईआर को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहती.
दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन स्थल पर मौजूद 2,873 लोगों के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज होगी. यह वह लोग हैं जिनके खिलाफ पहले भी गंभीर अपराध के मुकदमे दर्ज हुए हैं. इन घटनाओं को लेकर आगे कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी.
केंद्र सरकार ने ये फैसला ऐसे समय लिया है जब जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने पांच सितंबर को दिल्ली में मार्च निकालने का ऐलान किया है. सीजेपी का कहना है कि सरकार ने नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान दर्ज एफआईआर को वापस लेने का वादा किया था, लेकिन इसे वायदे को पूरा नहीं किया.
सीजेपी ने 24 अगस्त को कहा था, ''5 सितंबर को CJP नई दिल्ली में इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक युवाओं का एक शांतिपूर्ण मार्च आयोजित करेगी. इस मार्च का नेतृत्व NEET परीक्षा से जुड़े मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों और पुलिस की बर्बरता के शिकार लोगों के परिवार करेंगे.'' केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल किए जाने पर सीजेपी ने कहा कि वो नजर बनाए हुए है.
CJP Protest FIR Issue: सीजेपी ने क्या कहा?
सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि CJP आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखेगा. याद रखें हमारी दो मुख्य मांगें अभी भी पूरी नहीं हुई हैं. पहला- प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करना और भविष्य में कोई FIR न करना. दूसरा- NEET पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देना.
CJP Protest FIR Issue: केंद्र सरकार की अपील
नीट पेपर लीक के मामले में एफआईआर रद्द करने की मांग के मामले में आज सु्प्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली के अलावा 4 और राज्यों के छात्र प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिए आवेदन दाखिल किए गए हैं. उन्होंने सभी आवेदनों पर दोपहर 2 बजे एक साथ सुनवाई का अनुरोध किया. कोर्ट ने इस पर सहमति जताई. 2 बजे सुनवाई होगी.