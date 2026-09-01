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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAC बंद है फिर भी खर्च हो रही बिजली? जानें कहां हो रही गलती

AC बंद है फिर भी खर्च हो रही बिजली? जानें कहां हो रही गलती

AC बंद करने के बाद भी बिजली की खपत होती रहती है. ये छोटी गलती आपके बिजली बिल को बढ़ा रही है आइए जानें कि इसे कैसे रोका जा सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 01 Sep 2026 11:03 AM (IST)
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गर्मियों में एयर कंडीशनर घर को ठंडा रखने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से एक है. लेकिन क्या आपको पता है कि AC बंद करने के बाद भी बिजली की थोड़ी खपत होती रहती है? कई बार इसका कारण AC की खराबी नहीं बल्कि हमारी छोटी-सी लापरवाही होती है. अगर आपका AC बंद होने के बावजूद बिजली का मीटर चलता रहता है तो इन कारणों को समझना जरूरी है.

रिमोट से AC बंद करना ही काफी नहीं

दरअसल, अक्सर लोग AC को रिमोट से ऑफ करके निश्चिंत हो जाते हैं. हालांकि, रिमोट से बंद करने के बाद भी AC पूरी तरह बिजली से डिस्कनेक्ट नहीं होता है. यूनिट का कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट स्टैंडबाय मोड में एक्टिव रहता है और थोड़ी बिजली खींचता रहता है. ये खपत आमतौर पर बहुत ज्यादा नहीं होती लेकिन AC लंबे समय तक इस्तेमाल न करने पर इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है. खासकर जब घर में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टैंडबाय पर हों तो कुल बिजली खपत बढ़ सकती है.

मेन स्विच ऑन छोड़ना पड़ सकता है भारी

आपको बता दें कि अगर AC का मेन स्विच लगातार ऑन है तो रिमोट से AC बंद होने के बावजूद डिवाइस बिजली से जुड़ा रहता है. ऐसे में स्टैंडबाय पावर की खपत होती रहती है.

अगर आप कई घंटों या दिनों तक AC इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं तो रिमोट के साथ मेन पावर स्विच भी बंद कर दें. इससे अनावश्यक स्टैंडबाय खपत कम करने में मदद मिलती है.

इन्वर्टर AC में खास ध्यान रखें

इन्वर्टर AC में कंप्रेसर अपनी पावर को जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है. इसका मतलब ये नहीं है कि AC बंद होने के बाद वह लगातार ज्यादा बिजली खर्च करेगा. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड और दूसरे सर्किट पावर से जुड़े रहने पर थोड़ी स्टैंडबाय खपत होती रहती है. इसलिए लंबे समय तक AC का इस्तेमाल नहीं करना है तो मेन सप्लाई बंद करना बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.

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खराब वायरिंग भी हो सकती है वजह

बताते चलें कि अगर AC को बंद करने के बाद भी बिजली की खपत ज्यादा दिखाई दे रही है तो केवल स्टैंडबाय पावर को जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए. खराब वायरिंग, लीकेज करंट, गलत कनेक्शन या किसी इलेक्ट्रिकल पार्ट में खराबी भी इस समस्या को पैदा कर सकती है. ऐसी कंडिशन में खुद वायरिंग से छेड़छाड़ करने के बजाय किसी इलेक्ट्रिशियन को तुरंत बुलाकर एसी को चेक करवाना चाहिए.

मीटर की रीडिंग से करें जांच

ये पता लगाने का आसान तरीका है कि AC असल में बंद होने के बाद कितनी बिजली ले रहा है. AC को रिमोट से बंद करें और मीटर की खपत पर नजर रखें. इसके बाद मेन स्विच बंद करके दोबारा रीडिंग देखें.

अगर मेन स्विच बंद करने के बाद खपत में अंतर दिखाई दे रहा है तो स्टैंडबाय मोड इसकी वजह हो सकता है. हालांकि, घर के दूसरे डिवाइस भी उसी समय बिजली ले रहे हों तो केवल मीटर देखकर AC की खपत तय नहीं की जा सकती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 01 Sep 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
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