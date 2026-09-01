'47KM तक दरिंदगी, कितनी बच्चियों के साथ...' दिल्ली गैंगरेप पर भड़के राहुल गांधी

दिल्ली-NCR में 16 साल की नाबालिग लड़की से चलती बस में ड्राइवर और कंडक्टर ने रेप किया. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस दुष्कर्म की घटना को लेकर केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, पूरी दिल्ली या नोएडा पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी.

राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा, दिल्ली NCR महिलाओं के लिए इतना असुरक्षित हो चुका है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ एक स्लीपर बस में 47 किलोमीटर तक गैंगरेप हुआ - ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक. हैरानी की बात है कि पूरी दिल्ली या नोएडा पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी. यह बस नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, दिल्ली का रिंग रोड, बॉर्डर - सब पार कर गई, बिना एक भी चेकपोस्ट पर रोके गए.

दिल्ली NCR महिलाओं के लिए इतना असुरक्षित हो चुका है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ एक स्लीपर बस में 47 किलोमीटर तक गैंगरेप हुआ - ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक।



हैरानी की बात है कि पूरी दिल्ली या नोएडा पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह बस नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, दिल्ली का रिंग… pic.twitter.com/VqL9Xo264j — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 1, 2026

नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा

राहुल गांधी ने आगे कहा, बस की सीटों पर पर्दे लगे थे, ताकि अंदर क्या हो रहा है कोई देख न सके और अपराधियों में प्रशासन का कोई डर भी नहीं. निर्भया के बाद इतने सालों में, इतनी घटनाओं के बाद भी ऐसी बसों की जांच और निगरानी के नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा? पर्दे सिर्फ उस बस में नहीं डाले गए थे - साल दर साल सरकार द्वारा प्रशासन की नाकामियों पर डाले गए पर्दों का नतीजा है कि देश की राजधानी में भी महिलाएं एक सुरक्षित सफर नहीं कर सकतीं.

और कितनी महिलाओं और बच्चियों के साथ ऐसा होना बाकी है, तब जाकर केंद्र और राज्य सरकारें इस व्यवस्था को ठीक करेंगी? क्या अमित शाह के अधीन दिल्ली पुलिस और आदित्यनाथ के अधीन UP पुलिस की जवाबदेही तय की जाएगी? कोई गुंजाइश ही नहीं - इस अपराध पर भी एक पर्दा डाल दिया जाएगा.

आरोपियों को गिरफ्तार किया गया

ये घटना 4 अगस्त की रात बस की 47 किमी की यात्रा के दौरान की है. बस ग्रेटर नोएडा के परी चौक से पुरानी दिल्ली के कश्मीरी गेट पर जा रही थी. पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. बस को भी जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है.

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