Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'47KM तक दरिंदगी, कितनी बच्चियों के साथ...' दिल्ली गैंगरेप पर भड़के राहुल गांधी

'47KM तक दरिंदगी, कितनी बच्चियों के साथ...' दिल्ली गैंगरेप पर भड़के राहुल गांधी

चलती बस में नाबालिग लड़की से हुए रेप केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है. राहुल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 01 Sep 2026 12:53 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-NCR में 16 साल की नाबालिग लड़की से चलती बस में ड्राइवर और कंडक्टर ने रेप किया. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस दुष्कर्म की घटना को लेकर केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, पूरी दिल्ली या नोएडा पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी.

राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा, दिल्ली NCR महिलाओं के लिए इतना असुरक्षित हो चुका है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ एक स्लीपर बस में 47 किलोमीटर तक गैंगरेप हुआ - ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक. हैरानी की बात है कि पूरी दिल्ली या नोएडा पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी. यह बस नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, दिल्ली का रिंग रोड, बॉर्डर - सब पार कर गई, बिना एक भी चेकपोस्ट पर रोके गए.

नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा
राहुल गांधी ने आगे कहा, बस की सीटों पर पर्दे लगे थे, ताकि अंदर क्या हो रहा है कोई देख न सके और अपराधियों में प्रशासन का कोई डर भी नहीं.  निर्भया के बाद इतने सालों में, इतनी घटनाओं के बाद भी ऐसी बसों की जांच और निगरानी के नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा? पर्दे सिर्फ उस बस में नहीं डाले गए थे - साल दर साल सरकार द्वारा प्रशासन की नाकामियों पर डाले गए पर्दों का नतीजा है कि देश की राजधानी में भी महिलाएं एक सुरक्षित सफर नहीं कर सकतीं. 

और कितनी महिलाओं और बच्चियों के साथ ऐसा होना बाकी है, तब जाकर केंद्र और राज्य सरकारें इस व्यवस्था को ठीक करेंगी? क्या अमित शाह के अधीन दिल्ली पुलिस और आदित्यनाथ के अधीन UP पुलिस की जवाबदेही तय की जाएगी? कोई गुंजाइश ही नहीं - इस अपराध पर भी एक पर्दा डाल दिया जाएगा.

आरोपियों को गिरफ्तार किया गया
ये घटना 4 अगस्त की रात बस की 47 किमी की यात्रा के दौरान की है. बस ग्रेटर नोएडा के परी चौक से पुरानी दिल्ली के कश्मीरी गेट पर जा रही थी. पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. बस को भी जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है.

ये भी पढ़ें: शहबाज के सामने आतंकवाद पर बरसे PM मोदी, 'टेरर फंडिंग को खत्म करना होगा'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
Delhi NCR Rape Case RAHUL GANDHI RAPE CASE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'47KM तक दरिंदगी, कितनी बच्चियों के साथ...' दिल्ली गैंगरेप पर भड़के राहुल गांधी
'47KM तक दरिंदगी, कितनी बच्चियों के साथ...' दिल्ली गैंगरेप पर भड़के राहुल गांधी
इंडिया
Xप्लेन: PM मोदी ने फिर क्यों कहा- 'सोना न खरीदें'? पिछली अपील का कितना असर
PM मोदी ने फिर क्यों कहा- 'सोना न खरीदें'? पिछली अपील का कितना असर
इंडिया
सुकेश चंद्रशेखर को 8 साल की सजा, कोर्ट बोला- 'जज बनकर कॉल करना...'
सुकेश चंद्रशेखर को 8 साल की सजा, कोर्ट बोला- 'जज बनकर कॉल करना...'
इंडिया
CJP Protest Case LIVE: SC रद्द करेगा FIR? दिल्ली पुलिस ने 13 मामलों में लिया बड़ा फैसला
CJP प्रोटेस्ट केस LIVE: SC रद्द करेगा FIR? दिल्ली पुलिस ने 13 मामलों में लिया बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
दौड़ती बस में छात्रा से गैंगरेप..पुलिस सोती रही!?
Bilawal Bhutto की विलायती बेगम आने वाली हैं ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP Protest Case LIVE: SC रद्द करेगा FIR? दिल्ली पुलिस ने 13 मामलों में लिया बड़ा फैसला
CJP प्रोटेस्ट केस LIVE: SC रद्द करेगा FIR? दिल्ली पुलिस ने 13 मामलों में लिया बड़ा फैसला
पंजाब
अमृतसर में सांसद तरुण चुघ के घर AAP का प्रदर्शन, भारी पुलिस बल तैनात
अमृतसर में सांसद तरुण चुघ के घर AAP का प्रदर्शन, भारी पुलिस बल तैनात
इंडिया
'सोना नहीं खरीदें, विदेश घूमने...', GDP पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश
'सोना नहीं खरीदें, विदेश घूमने न जाएं', GDP पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश
आईपीएल 2026
IPL 2027 में धोनी बन सकते हैं CSK के मेंटॉर, कोच की तलाश अब भी जारी
IPL 2027 में धोनी बन सकते हैं CSK के मेंटॉर, कोच की तलाश अब भी जारी
ओटीटी
थिएटर के बाद अब ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगी 'आवारापन 2', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
अब ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगी 'आवारापन 2', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
विश्व
सिंधु जल संधि पर फैसले के बाद जहर उगलने लगा PAK, हिना रब्बानी बोलीं- 'भारत को...'
सिंधु जल संधि पर फैसले के बाद जहर उगलने लगा PAK, हिना रब्बानी बोलीं- 'भारत को...'
शिक्षा
बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 का आवेदन टला, आज से शुरू नहीं होगी प्रक्रिया
बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 का आवेदन टला, आज से शुरू नहीं होगी प्रक्रिया
Home Tips
White Socks Washing Tips: काले पड़ गए हैं सफेद मोजे? 1 आसान ट्रिक से चमकेंगे नए जैसे
काले पड़ गए हैं सफेद मोजे? 1 आसान ट्रिक से चमकेंगे नए जैसे
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget