हीटिंग रॉड या गीजर, सस्ते में किसे खरीदना है फायदेमंद, जानिए पूरी जानकारी

Heating Rod Vs Geyser: सर्दियों का मौसम आते ही गरम पानी की जरूरत एक आम घरेलू समस्या बन जाती है. ऐसे में इस सवाल पर विचार करना जरूरी है कि सबसे सस्ता और सही विकल्प क्या है एक साधारण हीटिंग रॉड (इमर्शन हीटर) या एक गीज़र (स्टोरेज या इंस्टेंट वॉटर हीटर)? दोनों के फायदे और सीमाएँ हैं. आइए समझते हैं, कब कौन सा विकल्प आपके लिए सही रहेगा.

हीटिंग रॉड क्या है और कब काम आता है?

हीटिंग रॉड (इमर्शन रॉड) वो साधन है जिसे आप बाल्टी या बर्तन में पानी भरकर उसमें ही सीधे लगा देते हैं. जैसे कि [Bajaj 1000 W Immersion Heater Rod]() या [Bajaj 1.5 kW Water Immersion Heater]. इसका मुख्य फायदा है शुरूआती कीमत बहुत कम होती है, इंस्टॉलेशन भी आसान है. अगर आप अकेले रहते हैं या बहुत कम पानी गरम करना है तो यह एक बजट-सॉल्यूशन हो सकता है.

लेकिन ध्यान दें इस में बिजली की खपत ज़्यादा हो सकती है क्योंकि बड़ी मात्रा में पानी गरम करना धीमी प्रक्रिया है. सुरक्षा के लिहाज़ से सक्षम इंस्टॉलेशन जरूरी है गलत इस्तेमाल से इलेक्ट्रिक शॉक या जलने का खतरा बढ़ जाता है. बड़े परिवार के लिए, या लगातार हॉट वाटर के लिए यह उपयुक्त विकल्प नहीं माना जाता.

गीज़र क्या है और क्यों बेहतर हो सकता है?

गीज़र (स्टोरेज या इंस्टेंट वॉटर हीटर) उस डिवाइस को कहते हैं जिसमें पानी गरम करके रखे जाते हैं या इस्तेमाल के वक़्त तुरंत गरम होते हैं. उदाहरण के तौर पर [Symphony SPA 25 Litre 5 Star Vertical Storage Geyser] या [3 Litre Instant Geyser with i‑Thermostat 2025 Model].

इसके प्रमुख लाभ हैं बड़ी-मात्रा में गरम पानी एकसाथ उपलब्ध होता है जो पूरे घर या परिवार के लिए बेहतर है. सुरक्षा और सुविधाएं (थर्मोस्टैट, प्रेसर रिलीफ वाल्व आदि) बेहतर होती हैं. आधुनिक मॉडल ऊर्जा-प्रभावशील (energy efficient) भी होते हैं यानी लंबी अवधि में बिजली की बचत हो सकती है. मगर इनकी शुरुआती लागत अधिक होती है और इंस्टॉलेशन तथा स्थान की जरूरत भी अधिक होती है.

तो किसे चुनें? सही विकल्प का निर्धारण

आपके लिए सस्ते में फायदेमंद विकल्प चुनने में निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं. परिवार का आकार: अगर आप अकेले या दो-तीन लोगों के लिए गरम पानी चाहते हैं तो हीटिंग रॉड काम कर सकती है. लेकिन परिवार बड़ा है, या कई बाथरूम हैं तो गीज़र बेहतर विकल्प होगा.

बिजली खर्च व अवधि: शुरुआत में हीटिंग रॉड सस्ती दिख सकती है लेकिन लंबे समय में ऊर्जा खपत ज़्यादा हो सकती है. गीज़र में शुरुआती खर्च़ थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन लंबे समय में फायदे हैं. गीज़र में सुरक्षा फीचर्स ज्यादा होते हैं जबकि रॉड में सावधानी बरतना ज़रूरी है. गीज़र के लिए दीवार पर जगह, पाइपिंग आदि की जरूरत होती है. रॉड हल्की होती है स्थान कम लेती है.

