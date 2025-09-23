हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGST 2.0 का असर: एसी, स्मार्ट टीवी से लेकर फ्रीज और एयर कूलर तक, इतने सस्ते हो गए ये प्रोडक्ट्स, जानिए अब कितनी होगी बचत

GST 2.0 का असर: एसी, स्मार्ट टीवी से लेकर फ्रीज और एयर कूलर तक, इतने सस्ते हो गए ये प्रोडक्ट्स, जानिए अब कितनी होगी बचत

22 सितंबर से सरकार द्वारा तय की गई नई जीएसटी दरें लागू हो गई हैं. इन बदलावों का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा क्योंकि अब घरेलू इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और अप्लायंसेज़ की कीमतें पहले से कम हो जाएंगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 23 Sep 2025 02:57 PM (IST)
Preferred Sources

GST 2.0: 22 सितंबर से सरकार द्वारा तय की गई नई जीएसटी दरें लागू हो गई हैं. इन बदलावों का सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा क्योंकि अब कई घरेलू इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और अप्लायंसेज़ की कीमतें पहले से कम हो जाएंगी. सरकार ने हाल ही में गुड्स एंड सर्विस टैक्स में कटौती का फैसला लिया था जिससे रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले सामान और किफायती होंगे.

इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेज़ हो गए सस्ते

अब एसी, टीवी और रेफ्रिजरेटर जैसे बड़े घरेलू उपकरणों पर पहले 28% जीएसटी लगता था जिसे घटाकर 18% कर दिया गया है. इस बदलाव से ग्राहकों को 8% से 10% तक की सीधी बचत होगी. कई कंपनियों ने पहले ही अपने दाम घटाने की घोषणा कर दी है. अनुमान है कि एसी और टीवी जैसे उत्पादों की कीमतों में 10,000 रुपये तक की कमी देखने को मिल सकती है. इसके अलावा मोबाइल चार्जर जैसे एक्सेसरीज़, मिक्सर-ग्राइंडर, माइक्रोवेव, वैक्यूम क्लीनर और एयर कूलर की कीमतें भी अब पहले से कम होंगी.

कितनी होगी बचत?

नई दरों से उपभोक्ताओं को वास्तविक बचत होगी. उदाहरण के लिए, अगर पहले 1-टन का एसी 30,000 रुपये में आता था तो उस पर 28% जीएसटी यानी 8,400 रुपये टैक्स लगता था. अब वही एसी 18% जीएसटी के साथ 5,400 रुपये टैक्स में पड़ेगा जिससे 3,000 रुपये की बचत होगी.

इसी तरह 32 इंच से बड़े एलसीडी और एलईडी टीवी पर भी जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. अगर कोई टीवी 20,000 रुपये का है तो पहले उस पर 5,600 रुपये टैक्स देना पड़ता था, जबकि अब यह घटकर 3,600 रुपये रह गया है. यानी सीधी 2,000 रुपये की बचत. डिशवॉशर के दामों पर भी असर पड़ा है. 10,000 रुपये की मशीन पर पहले 2,800 रुपये टैक्स देना पड़ता था, जो अब 1,800 रुपये रह गया है. इस तरह 1,000 रुपये की बचत संभव है.

अन्य उत्पादों पर भी राहत

जीएसटी काउंसिल ने मॉनिटर और प्रोजेक्टर जैसे उपकरणों पर भी टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है. इससे इनकी कीमतों में भी उल्लेखनीय कमी आएगी. कुल मिलाकर नई दरों के लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने पर बड़ा फायदा मिलेगा और आने वाले त्योहारी सीज़न में बाजार में जबरदस्त रौनक देखने को मिल सकती है.

यह भी पढ़ें:

इतना पतला iPhone कैसे बना? Air मॉडल के अंदर छिपे Apple के सीक्रेट्स का हुआ खुलासा, जानिए सब कुछ

Published at : 23 Sep 2025 02:56 PM (IST)
Tags :
Electrical Appliances TECH NEWS HINDI GST 2.0
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा में बारिश से आफत, रेस्क्यू में जुटी सेना, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए ये आदेश | जानें कितना नुकसान?
मराठवाड़ा में बारिश से आफत, रेस्क्यू में जुटी सेना, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए ये आदेश | जानें कितना नुकसान?
विश्व
Kabul Flight: लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
स्पोर्ट्स
Most Matches as Captain: भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
Advertisement

वीडियोज

Shehzahn Khan Exclusive:: गंगा माई की बेटियां, लव एट फर्स्ट साइट, राउडी, छोरियां चली गांव और बहुत कुछ
Tata Punch CAMO Edition Review: कैसा है Tata Punch का CAMO edition?
Ferrari 12 Cilindri Walkaround: Classic Design Meets Modern Innovation | Auto Live
Suzuki E Access Electric Ride Review | Auto Live
Poonam Pandey Row: Mandodari के किरदार पर बवाल, कमेटी करेगी विचार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा में बारिश से आफत, रेस्क्यू में जुटी सेना, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए ये आदेश | जानें कितना नुकसान?
मराठवाड़ा में बारिश से आफत, रेस्क्यू में जुटी सेना, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए ये आदेश | जानें कितना नुकसान?
विश्व
Kabul Flight: लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
स्पोर्ट्स
Most Matches as Captain: भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
बॉलीवुड
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
बिहार
26 सितंबर बिहार के लिए होगा ऐतिहासिक दिन, 75 लाख महिलाओं को दिए जाएंगे 10-10 हजार रुपये
26 सितंबर बिहार के लिए होगा ऐतिहासिक दिन, 75 लाख महिलाओं को दिए जाएंगे 10-10 हजार रुपये
जनरल नॉलेज
Azam Khan Release: क्या आम कैदी की तरह जेल में काम करते थे आजम खान, रिहाई के बाद किस चीज के लिए मिलता है कितना पैसा
क्या आम कैदी की तरह जेल में काम करते थे आजम खान, रिहाई के बाद किस चीज के लिए मिलता है कितना पैसा
नौकरी
ISRO Jobs 2025: ISRO में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, इन पदों पर निकली भर्तियां, 1.77 लाख मिलेगी सैलरी
ISRO में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, इन पदों पर निकली भर्तियां, 1.77 लाख मिलेगी सैलरी
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget