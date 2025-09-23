GST 2.0: 22 सितंबर से सरकार द्वारा तय की गई नई जीएसटी दरें लागू हो गई हैं. इन बदलावों का सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा क्योंकि अब कई घरेलू इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और अप्लायंसेज़ की कीमतें पहले से कम हो जाएंगी. सरकार ने हाल ही में गुड्स एंड सर्विस टैक्स में कटौती का फैसला लिया था जिससे रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले सामान और किफायती होंगे.

इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेज़ हो गए सस्ते

अब एसी, टीवी और रेफ्रिजरेटर जैसे बड़े घरेलू उपकरणों पर पहले 28% जीएसटी लगता था जिसे घटाकर 18% कर दिया गया है. इस बदलाव से ग्राहकों को 8% से 10% तक की सीधी बचत होगी. कई कंपनियों ने पहले ही अपने दाम घटाने की घोषणा कर दी है. अनुमान है कि एसी और टीवी जैसे उत्पादों की कीमतों में 10,000 रुपये तक की कमी देखने को मिल सकती है. इसके अलावा मोबाइल चार्जर जैसे एक्सेसरीज़, मिक्सर-ग्राइंडर, माइक्रोवेव, वैक्यूम क्लीनर और एयर कूलर की कीमतें भी अब पहले से कम होंगी.

कितनी होगी बचत?

नई दरों से उपभोक्ताओं को वास्तविक बचत होगी. उदाहरण के लिए, अगर पहले 1-टन का एसी 30,000 रुपये में आता था तो उस पर 28% जीएसटी यानी 8,400 रुपये टैक्स लगता था. अब वही एसी 18% जीएसटी के साथ 5,400 रुपये टैक्स में पड़ेगा जिससे 3,000 रुपये की बचत होगी.

इसी तरह 32 इंच से बड़े एलसीडी और एलईडी टीवी पर भी जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. अगर कोई टीवी 20,000 रुपये का है तो पहले उस पर 5,600 रुपये टैक्स देना पड़ता था, जबकि अब यह घटकर 3,600 रुपये रह गया है. यानी सीधी 2,000 रुपये की बचत. डिशवॉशर के दामों पर भी असर पड़ा है. 10,000 रुपये की मशीन पर पहले 2,800 रुपये टैक्स देना पड़ता था, जो अब 1,800 रुपये रह गया है. इस तरह 1,000 रुपये की बचत संभव है.

अन्य उत्पादों पर भी राहत

जीएसटी काउंसिल ने मॉनिटर और प्रोजेक्टर जैसे उपकरणों पर भी टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है. इससे इनकी कीमतों में भी उल्लेखनीय कमी आएगी. कुल मिलाकर नई दरों के लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने पर बड़ा फायदा मिलेगा और आने वाले त्योहारी सीज़न में बाजार में जबरदस्त रौनक देखने को मिल सकती है.

