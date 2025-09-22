इतना पतला iPhone कैसे बना? Air मॉडल के अंदर छिपे Apple के सीक्रेट्स का हुआ खुलासा, जानिए सब कुछ

iPhone Air: Apple ने हाल ही में अपना अब तक का सबसे पतला iPhone लॉन्च किया है iPhone Air, जिसकी मोटाई केवल 5.6mm है. रिपेयर स्पेशलिस्ट iFixit ने इस फोन का टीयरडाउन किया और पता लगाया कि किस तरह Apple ने बेहद पतले डिज़ाइन के साथ-साथ सर्विसिंग को भी आसान बनाए रखा है. यह iPhone सीरीज़ में कई सालों बाद सबसे बड़ा डिज़ाइन बदलाव माना जा रहा है.

कैमरा बंप और लॉजिक बोर्ड का नया जुगाड़

iFixit रिपोर्ट के अनुसार, इतने पतले फोन में सभी ज़रूरी कंपोनेंट फिट करने के लिए Apple ने एक खास तरीका अपनाया. इसमें कैमरा बंप को “प्लैट्यू” की तरह इस्तेमाल किया गया जिसमें लॉजिक बोर्ड का हिस्सा इंटीग्रेट किया गया है. इस डिजाइन से बैटरी के लिए पर्याप्त जगह बनी और साथ ही लॉजिक बोर्ड को मुड़ने से भी सुरक्षा मिली.

टाइटेनियम फ्रेम और मजबूती

प्रारंभिक टेस्ट बताते हैं कि iPhone Air का टाइटेनियम फ्रेम काफी मजबूत है और आसानी से फ्लेक्स नहीं होता. हालांकि, जब इसके अंदर के कंपोनेंट हटा दिए जाते हैं तो प्लास्टिक गैप्स की वजह से इसका बॉडी थोड़ा आसानी से झुक सकती है. iFixit का कहना है कि लंबे समय तक इसका क्या असर durability पर पड़ेगा यह फिलहाल कहना मुश्किल है.

MagSafe बैटरी और रिपेयरिंग की आसानी

टीयरडाउन में यह भी साफ हो गया कि Apple का MagSafe Battery Pack और iPhone Air की बैटरी एक जैसी है. MagSafe पैक में मौजूद 12.26 वाट-ऑवर बैटरी को हटाकर iPhone Air में लगाया जा सकता है. इतना पतला होने के बावजूद यह फोन रिपेयरिंग के लिहाज़ से उम्मीद से आसान है. इसके इंटरनल लेआउट को सिंपल रखा गया है जिसमें न तो कंपोनेंट्स को बहुत लेयर किया गया है और न ही उन्हें एक्सेस करना मुश्किल है.

डिस्प्ले और बैक ग्लास दोनों ही बिना एडहेसिव के क्लिप से फिट किए गए हैं. वहीं बैटरी में ऐसा एडहेसिव है जिसे लो-वोल्टेज करंट से आसानी से हटाया जा सकता है. यह तकनीक Apple ने पिछले साल iPhone 16 में पहली बार दी थी.

डिज़ाइन और यूज़ेबिलिटी का बेहतरीन मेल

iFixit का टीयरडाउन साफ करता है कि Apple ने iPhone Air में स्टाइल और प्रैक्टिकलिटी का जबरदस्त संतुलन बनाया है. यह न केवल अब तक का सबसे पतला iPhone है बल्कि रिपेयर-फ्रेंडली भी है जो आगे आने वाले समय में iPhones को और ज्यादा यूज़र-फ्रेंडली बनाने का संकेत देता है.

