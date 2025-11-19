इस साल किन ऐप्स ने किया कमाल? गूगल प्ले ने किया 2025 की विनर ऐप्स का ऐलान, देखें लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







2025 अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है. इस साल कई ऐप्स ने यूजर्स के दिलों में अपनी खास जगह बनाई. गूगल प्ले ने इस साल की ऐसी ही ऐप्स का ऐलान किया है, जो विनर बनकर उभरी है. इस पूरी लिस्ट को देखकर पता चलेगा कि कैसे देश में मोबाइल यूजर्स की डिजिटल आदतें बदल रही हैं और कैसे धीरे-धीरे एआई टूल्स हमारे जीवन में जगह बनाते जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि इस साल किस ऐप्स का बोलबाला रहा.

यह ऐप बनी सबसे बड़ी विनर

District: Movies Events Dining को इस साल की बेस्ट ऐप करार दिया गया है. जोमेटो की यह ऐप ग्राहकों को खाने की जगह, इवेंट्स और फिल्मों आदि की जानकारी देती है. यह यूजर के टेस्ट का पता लगाने के लिए AI और लोकल ट्रेंड का यूज करती है और इनकी मदद से यूजर को हाइपर-लोकल रिकमंडेशन देती है. टेक्नोलॉजी और डेली रूटीन में इसके यूज ने ऐप को टॉप पर पहुंचा दिया है.

गेमिंग में इस ऐप का बोलबाला

गेमिंग में CookieRun India को बेस्ट ऐप का खिताब मिला है. इस गेम में इंडियन-थीम्ड कैरेक्टर्स, म्यूजिक और आउटफिट मिलते हैं. इसके सिंपल कंट्रोल और गेमप्ले के कारण इसे बेस्ट पिकअप एंड प्ले अवॉर्ड भी मिला है.

एआई ऐप्स का भी रहा दबदबा

धीरे-धीरे एआई हमारे जीवन में जगह बनाती जा रही है और विनर ऐप की लिस्ट देखकर यह लग भी रहा है. InVideo AI ऐप ने पर्सनल ग्रोथ कैटेगरी में बाजी मारी है. इस ऐप पर यूजर टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर वीडियो क्रिएट कर सकते हैं. इसी तरह Toonsutra को बेस्ट हिडन जेम का अवॉर्ड मिला. यह एआई पावर्ड सिनेमैटिक मोड से इंडियन कॉमिक्स को इमर्सिव डिजिटल एक्सपीरियंस में बदल रही है. Goodnotes और Luminar जैसी ऐप्स को भी यूजर्स ने इस साल खूब पसंद किया. गूगल ने इस साल टॉप ट्रेंडिंग कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस की है, जिसमें इंस्टामार्ट, सीखो और एडोबी फायरफ्लाई को फीचर किया गया है.

