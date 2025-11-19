ऐप्पल को लगा जोर का झटका, iPhone Air पेश करने वाले डिजाइनर अबिदुर चौधरी ने छोड़ दी कंपनी, अब करेंगे यह काम
अबिदुर चौधरी ने एक एआई स्टार्टअप के साथ जुड़ने के लिए ऐप्पल को अलविदा कह दिया है. पिछले छह सालों से ऐप्पल में काम कर रहे चौधरी ने कथित तौर पर आईफोन एयर को डिजाइन किया था.
पिछले कुछ समय से एक के बाद एक कई बड़े नाम ऐप्पल को छोड़कर जा चुके हैं. इस कड़ी में नया नाम इंडस्ट्रियल डिजाइनर अबिदुर चौधरी का है. ऐप्पल के सबसे पतले मॉडल आईफोन एयर को पेश करने वाले चौधरी ने भी अब ऐप्पल को अलविदा कह दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो किसी AI स्टार्टअप को ज्वॉइन करेंगे. चौधरी पिछले छह सालों से ऐप्पल के साथ काम कर रहे थे और उनके इस्तीफे ने कंपनी में हलचल पैदा कर दी है.
चौधरी के पास ऐप्पल में थी खास जगह
2019 में ऐप्पल ज्वॉइन करने वाले चौधरी को सितंबर में हुए लॉन्च इवेंट के दौरान वीडियो के जरिए आईफोन एयर को पेश करने का मौका मिला था. बताया जा रहा है कि ऐसा मौका आमतौर पर टैलेंटेड और अहम अधिकारियों के हाथ आता है. चौधरी को डिजाइनिंग के साथ-साथ उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज और क्रिएटिविटी के लिए भी जाना जाता था. ऐप्पल की प्रोडक्ट लाइन और खासकर डिजाइन लैंग्वेज को रिफाइन करने में योगदान के बाद चौधरी चर्चा में आए थे.
कौन हैं अबिदुर चौधरी?
चौधरी का जन्म लंदन में हुआ था, लेकिन फिलहाल वह सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं. वो अपने आप को प्रॉब्लम सुलझाने से प्यार करने और नई चीजें सीखने वाले इंसान के तौर पर परिभाषित करते हैं. चौधरी ने Loughborough यूनिवर्सिटी से प्रोडक्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री पूरी की. प्रोडक्ट डिजाइन के लिए उन्हें कई सम्मानित अवॉर्ड मिल चुके हैं. इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने कैंब्रिज कंसल्टेंट और कर्वेंटा नामक कंपनियों के साथ इंटर्नशिप भी की है.
चौधरी के अगले ठिकाने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2019 में बतौर इंडस्ट्रियल डिजाइनर ऐप्पल के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लंदन के डिजाइन स्टूडियो लेयर के साथ भी कुछ समय तक काम किया था. अब वो ऐप्पल को छोड़कर नए स्टार्टअप के साथ जुड़ रहे हैं, जिसके बारे में अभी तक मीडिया में कोई जानकारी नहीं आई है.
