हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीये क्या! टेस्ट के दौरान फट गई Google Pixel 10 Pro Fold की बैटरी, फोन हो गया धुंआ-धुंआ, देखें वीडियो

ये क्या! टेस्ट के दौरान फट गई Google Pixel 10 Pro Fold की बैटरी, फोन हो गया धुंआ-धुंआ, देखें वीडियो

Google Pixel 10 Pro Fold अभी ग्राहकों के हाथ में पहुंचना ही शुरू हुआ है और इसका दहला देने वाला एक वीडियो सामने आ गया है. एक टेस्ट के दौरान इस फोन की बैटरी फट गई.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 15 Oct 2025 01:43 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें Google Pixel 10 Pro Fold धुंआ-धुंआ नजर आ रहा है. दरअसल, यह वीडियो एक ड्यूरेबिलिटी टेस्ट का है, जिसके दौरान गूगल के इस फोल्डेबल फोन की बैटरी फट गई थी. यह वीडियो यूट्यूबर JerryRigEverything का है, जो नए स्मार्टफोन की लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए जाने जाते हैं. वो इस फोन को मोड़कर टेस्ट कर रहे थे, तभी अचानक से इससे धुंआ निकलने लगता है.

टेस्टिंग के दौरान फटी बैटरी

JerryRigEverything यूट्यूब चैनल चलाने वाले जैक नेल्सन इस फोन का स्टैंडर्ड बेंड टेस्ट कर रहे थे. इसमें देखा जाता है कि कोई फोन कितना दबाव झेल सकता है. जैसे ही जैक ने फोन को दूसरी साइड फोल्ड करने की कोशिश की, इसकी बैटरी फट गई और इससे धुंआ निकलने लगा. बता दें कि जैक कई सालों से इसी तरीके से फोन की टेस्टिंग करते आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, जब टेस्टिंग के दौरान फोन की बैटरी फटी हो. उन्होंने Pixel Fold और Pixel 9 Pro Fold को भी ऐसे टेस्ट किया था, लेकिन किसी में भी ऐसी दिक्कत नहीं आई. ऐसे में Pixel 10 Pro Fold की बैटरी फटना सामान्य बात नहीं है. 

फोन की सेफ्टी पर सवाल उठा रहे यूजर्स

जैक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहा है और कई यूजर्स ने फोन की सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी पर सवाल उठाए हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि रेगुलर यूज में फोन पर इतना दबाव नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि भले ही प्रेशर से बैटरी फटी है, लेकिन यह बैटरी के मैटेरियल या डिजाइन में गड़बड़ का संकेत देता है. गूगल की तरफ से अभी तक इस मामले कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. बता दें कि इस फोन को इसी साल अगस्त में लॉन्च किया गया था और हफ्ते भर पहले ही यह ग्राहकों तक पहुंचना शुरू हुआ है.

एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए आ गया नया खतरा, जानिये क्या है नया Pixnapping अटैक, जो निकाल लेता है सारी जानकारी

Published at : 15 Oct 2025 01:38 PM (IST)
