सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें Google Pixel 10 Pro Fold धुंआ-धुंआ नजर आ रहा है. दरअसल, यह वीडियो एक ड्यूरेबिलिटी टेस्ट का है, जिसके दौरान गूगल के इस फोल्डेबल फोन की बैटरी फट गई थी. यह वीडियो यूट्यूबर JerryRigEverything का है, जो नए स्मार्टफोन की लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए जाने जाते हैं. वो इस फोन को मोड़कर टेस्ट कर रहे थे, तभी अचानक से इससे धुंआ निकलने लगता है.

टेस्टिंग के दौरान फटी बैटरी

JerryRigEverything यूट्यूब चैनल चलाने वाले जैक नेल्सन इस फोन का स्टैंडर्ड बेंड टेस्ट कर रहे थे. इसमें देखा जाता है कि कोई फोन कितना दबाव झेल सकता है. जैसे ही जैक ने फोन को दूसरी साइड फोल्ड करने की कोशिश की, इसकी बैटरी फट गई और इससे धुंआ निकलने लगा. बता दें कि जैक कई सालों से इसी तरीके से फोन की टेस्टिंग करते आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, जब टेस्टिंग के दौरान फोन की बैटरी फटी हो. उन्होंने Pixel Fold और Pixel 9 Pro Fold को भी ऐसे टेस्ट किया था, लेकिन किसी में भी ऐसी दिक्कत नहीं आई. ऐसे में Pixel 10 Pro Fold की बैटरी फटना सामान्य बात नहीं है.

the Pixel 10 pro fold HAS EXPLODED in the latest JerryRigEverything durability test 😭 pic.twitter.com/ZyeOK3cknF — Holly - I like tech (@AnxiousHolly) October 14, 2025

फोन की सेफ्टी पर सवाल उठा रहे यूजर्स

जैक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहा है और कई यूजर्स ने फोन की सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी पर सवाल उठाए हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि रेगुलर यूज में फोन पर इतना दबाव नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि भले ही प्रेशर से बैटरी फटी है, लेकिन यह बैटरी के मैटेरियल या डिजाइन में गड़बड़ का संकेत देता है. गूगल की तरफ से अभी तक इस मामले कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. बता दें कि इस फोन को इसी साल अगस्त में लॉन्च किया गया था और हफ्ते भर पहले ही यह ग्राहकों तक पहुंचना शुरू हुआ है.

