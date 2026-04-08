Shutdown Vs Sleep... पीसी के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर, किसे कब करना चाहिए इस्तेमाल?

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Shutdown Vs Sleep: कई लोग काम पूरा होने के बाद अपने कंप्यूटर को शटडाउन करते हैं तो कई लोग इसे स्लीप मोड में डाल देते हैं. स्लीप मोड में जाने में पीसी या लैपटॉप को शटडाउन होने से कम समय लगता है. इसी तरह स्लीप मोड से कंप्यूटर को वेक-अप होने में भी कम टाइम लगेगा. पीसी को बंद करना या स्लीप मोड में डालना यूजर्स की पर्सनल च्वॉइस हो सकती है, लेकिन इनमें से कौन-सा ऑप्शन कब चूज करना चाहिए? यह जानने के लिए इनके फायदे-नुकसान पता होने जरूरी है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको स्लीप मोड या शटडाउन कब सेलेक्ट करना चाहिए.

कंप्यूटर को स्लीप मोड में कब डालें?

अगर आप थोड़ी देर का ब्रेक ले रहे हैं तो स्लीप मोड बेस्ट है. इससे सिस्टम जल्दी रिज्यूम होगा और आपको दोबारा से कंप्यूटर के बूट और ऐप लोड होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, स्लीप मोड में भी लैपटॉप बैटरी की खपत करता रहेगा. इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है.

विंडोज लैपटॉप में स्लीप के अलावा हाइबरनेट का भी ऑप्शन मिलता है. माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि स्लीप में लैपटॉप कम पावर यूज करते हैं. हाइबरनेट में पावर की खपत इससे भी कम होती है. यह तब यूज करना चाहिए, जब आपको लंबा ब्रेक चाहिए और बैटरी की भी चिंता रहती है. इसी तरह ऐप्पल का भी कहना है कि स्लीप मोड में उसके सिस्टम ज्यादा एनर्जी की खपत नहीं करते हैं.

कंप्यूटर को शटडाउन कब करना चाहिए?

अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप को कई दिनों तक यूज नहीं करना चाहते तो इसे शटडाउन करना बेहतर ऑप्शन है. अगर आप लंबा ब्रेक ले रहे हैं तो अपने सिस्टम को स्लीप मोड में न डालें. यह भले ही कम एनर्जी कंज्यूम करे, लेकिन यह बैटरी की खपत करता रहेगा. लंबे ब्रेक में कंप्यूटर को शटडाउन करना ही फायदेमंद होता है. इससे एनर्जी सेव होगी और कंप्यूटर की लाइफ भी बढ़ती है. दरअसल, बंद रहने से सिस्टम में हीट जनरेट नहीं होगी, जिससे इसके पार्ट्स डैमेज नहीं होंगे. अगर शटडाउन के एक और फायदे की बात करें तो जब आप सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे तो इसके कई बग्स फिक्स हो जाएंगे. इससे आपको पहले आ रही छोटी-मोटी दिक्कतें आना बंद हो जाएगी. इसलिए अगर आप किसी टेम्परेरी बग्स से परेशान हैं तो भी कंप्यूटर को शटडाउन करने के ऑप्शन पर विचार किया जा सकता है.

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