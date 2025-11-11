Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Google Maps: भारत में अब ड्राइविंग का अनुभव और भी स्मार्ट और सुरक्षित होने जा रहा है. Google ने अपने लोकप्रिय Google Maps ऐप में कुछ बड़े बदलावों की घोषणा की है. कंपनी अब इसमें Gemini AI की मदद से ऐसा फीचर जोड़ रही है जिससे यूज़र्स बिना फोन छुए, सीधे Maps से बात कर पाएंगे. यानी अब ड्राइवर हैंड्स-फ्री वॉयस कमांड के ज़रिए दिशा पूछ सकते हैं पेट्रोल पंप या पार्किंग ढूंढ सकते हैं और अपने ट्रैवल प्लान भी अपडेट कर सकते हैं.

Gemini AI के साथ स्मार्ट और नैचुरल बातचीत

Google के अनुसार, यह अपडेट भारत में अब तक का सबसे बड़ा AI इंटीग्रेशन होगा. कंपनी की जनरल मैनेजर ललिता रमणी ने बताया कि “Gemini की ताकत से Maps अब और भी समझदार और सहज बन रहा है जिससे आपकी रोज़मर्रा की यात्राएं आसान और सुरक्षित होंगी.”

इस नए फीचर के तहत यूजर्स Maps से ऐसे सवाल पूछ सकते हैं “पास का पेट्रोल पंप बताओ”, “Phoenix Mall में पार्किंग है क्या?”, “पास का कोई अच्छा रेस्टोरेंट दिखाओ”. AI असिस्टेंट फॉलो-अप कमांड्स भी समझेगा — जैसे किसी लोकेशन से जुड़ा रिमाइंडर या कैलेंडर इवेंट जोड़ना (अगर यूज़र Gmail या Calendar की अनुमति दें). यह सुविधा Android और iOS दोनों यूज़र्स को जल्द ही मिलने वाली है.

सुरक्षा फीचर्स

AI असिस्टेंट के साथ-साथ, Google Maps अब रोड सेफ्टी फीचर्स भी लेकर आ रहा है. यह सरकार और ट्रैफिक विभागों के सहयोग से विकसित किए जा रहे हैं. नई सुविधाओं में शामिल हैं प्रोएक्टिव ट्रैफिक अलर्ट्स, जो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम या देरी की जानकारी पहले ही दे देंगे, भले ही यूज़र ने नेविगेशन ऑन न किया हो.

Accident-Prone Area Alerts जो खतरनाक या दुर्घटना-प्रवण इलाकों के पास पहुंचने पर विजुअल और वॉयस वार्निंग देंगे. यह शुरुआत गुरुग्राम, साइबराबाद, चंडीगढ़ और फरीदाबाद से होगी.

स्पीड लिमिट गाइडेंस, जिसमें अब ऐप में ट्रैफिक विभाग से प्राप्त आधिकारिक स्पीड लिमिट्स दिखाई देंगी. यह फीचर फिलहाल मुंबई, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ और नोएडा समेत नौ शहरों में शुरू होगा.

साथ ही, Google ने NHAI (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के साथ साझेदारी की है ताकि यूज़र्स को रीयल-टाइम अपडेट मिल सकें जैसे सड़क मरम्मत, डायवर्जन, रेस्ट स्टॉप्स और हाइवे सर्विसेज की जानकारी.

दोपहिया सवारों और मेट्रो यात्रियों के लिए नए फीचर

भारत में बड़ी संख्या में दोपहिया सवारों को ध्यान में रखते हुए, Google अब कस्टमाइज़ेबल Navatars जोड़ रहा है यानी बाइक सवार यूज़र्स अपने नेविगेशन आइकन को अपनी पसंद के रंग और स्टाइल में चुन सकेंगे.

इसके अलावा, अब Maps पर फ्लाईओवर और जंक्शन के लिए वॉयस डायरेक्शन नौ भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे जिससे ड्राइविंग और भी आसान होगी.

मेट्रो यात्रियों के लिए भी खुशखबरी है Google अब Google Wallet इंटीग्रेशन ला रहा है. इससे आप मेट्रो टिकट्स सीधे Maps में सेव कर पाएंगे और स्टेशन पर जल्दी एक्सेस मिलेगा. यह फीचर दिल्ली, बेंगलुरु, कोच्चि, चेन्नई में पहले से काम कर रहा है और अब मुंबई में भी जल्द शुरू होगा.

