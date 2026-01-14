हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब Gemini में ही होगी शॉपिंग! Google ने AI चैट में जोड़ दिया खरीदारी वाला फीचर, जानिए कैसे करेगा काम

अब Gemini में ही होगी शॉपिंग! Google ने AI चैट में जोड़ दिया खरीदारी वाला फीचर, जानिए कैसे करेगा काम

Google Gemini New Feature: Google ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऑनलाइन शॉपिंग को और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 14 Jan 2026 09:28 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Google Gemini New Feature: Google ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऑनलाइन शॉपिंग को और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने ऐसे नए AI-बेस्ड शॉपिंग फीचर्स लॉन्च किए हैं जिनसे यूजर्स बिना Google Search छोड़े ही खरीदारी पूरी कर सकेंगे. अब तक AI सिर्फ प्रोडक्ट खोजने और तुलना करने में मदद करता था लेकिन भुगतान के लिए यूजर को अलग वेबसाइट पर जाना पड़ता था.

Universal Commerce Protocol (UCP) क्या है?

इस नए सिस्टम की रीढ़ है Universal Commerce Protocol (UCP). यह एक ओपन फ्रेमवर्क है जिसे पूरी शॉपिंग प्रक्रिया को संभालने के लिए तैयार किया गया है. इसमें प्रोडक्ट ढूंढने से लेकर चेकआउट और खरीद के बाद सपोर्ट तक सब कुछ शामिल है. Google का कहना है कि UCP को इस तरह डिजाइन किया गया है कि AI एजेंट्स, मर्चेंट्स और पेमेंट सर्विसेज एक साथ आसानी से काम कर सकें.

बड़े ब्रांड्स के साथ मिलकर तैयार किया गया सिस्टम

Google ने इस तकनीक को Shopify, Wayfair, Target और Walmart जैसे बड़े रिटेल पार्टनर्स के साथ मिलकर विकसित किया है. आने वाले समय में यूजर्स Google Search के AI Mode और Gemini ऐप में ही प्रोडक्ट लिस्टिंग से सीधे चेकआउट कर पाएंगे. फिलहाल यह सुविधा अमेरिका में शुरू की गई है और भारत में इसके लॉन्च को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

कैसे काम करेगा नया चेकआउट अनुभव

शुरुआत में UCP का इस्तेमाल Search AI Mode और Gemini ऐप में नए चेकआउट फीचर के लिए किया जा रहा है. अमेरिकी यूजर्स Google Pay के जरिए सीधे भुगतान कर सकेंगे. पेमेंट ऑप्शंस और डिलीवरी से जुड़ी जानकारी Google Wallet से ऑटोमैटिक तरीके से जुड़ जाएगी. कंपनी ने यह भी साफ किया है कि आने वाले अपडेट्स में PayPal सपोर्ट भी जोड़ा जाएगा.

आगे क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं

Google का प्लान इस सिस्टम को धीरे-धीरे दूसरे देशों तक फैलाने और ज्यादा रिटेलर्स को जोड़ने का है. इसके अलावा कंपनी लॉयल्टी प्रोग्राम, और ज्यादा स्मार्ट प्रोडक्ट सुझाव और पर्सनलाइज्ड शॉपिंग अनुभव जैसे फीचर्स पर भी काम कर रही है.

AI शॉपिंग की दौड़ में बढ़ी टक्कर

Google का यह नया फीचर उसे Microsoft, OpenAI और Perplexity जैसे प्लेटफॉर्म्स की सीधी टक्कर में खड़ा करता है. Microsoft का Copilot पहले से ही अमेरिका में इन-चैट खरीदारी की सुविधा देता है जहां यूजर बातचीत के दौरान ही पेमेंट पूरा कर सकता है. यह फीचर PayPal, Stripe और Shopify जैसे प्लेटफॉर्म्स के सपोर्ट के साथ काम करता है.

वहीं, ChatGPT और Perplexity भी कन्वर्सेशनल शॉपिंग की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं. इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्ट सर्च, तुलना और गाइडेड खरीदारी के साथ इन-चैट चेकआउट की सुविधा मिलती है.

यह भी पढ़ें:

मोबाइल का सोर्स कोड आखिर है क्या? जानिए क्यों इसे लेकर मचा हुआ है बवाल

Published at : 14 Jan 2026 09:28 AM (IST)
Tags :
Google Gemini TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Relations: वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसवालों के खिलाफ FIR के आदेश पर बोले जियाउर्रहमान बर्क- 'कानून से ऊपर कोई नहीं'
अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसवालों के खिलाफ FIR के आदेश जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान, क्या कहा?
ओटीटी
Gustaakh Ishq OTT Release: 'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
क्रिकेट
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
Advertisement

वीडियोज

Iran Protest :Trump ने तैयार कर लिया ईरान की बर्बादी का पूरा प्लान, मीटिंग में हो गई हमले की तैयारी!
America-Iran Tension: अमेरिका ने इमरजेंसी मीटिंग में हो गया कुछ बड़ा FINAL? | Trump | Khamenei
ISRO MISSION FAIL: टेक्निकल ग्लिच या षड्यंत्र? INSIDE STORY | ABPLIVE
दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहर!
महिलाओं की सुरक्षा पर सख्त CM Yogi, छेड़खानी करने वालों को खुली चेतावनी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Relations: वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसवालों के खिलाफ FIR के आदेश पर बोले जियाउर्रहमान बर्क- 'कानून से ऊपर कोई नहीं'
अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसवालों के खिलाफ FIR के आदेश जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान, क्या कहा?
ओटीटी
Gustaakh Ishq OTT Release: 'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
क्रिकेट
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
इंडिया
जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक
जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक
इंडिया
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
हेल्थ
बिना दवा गर्दन की जकड़न दूर करें, अपनाएं ये 5 आसान एक्सरसाइज
बिना दवा गर्दन की जकड़न दूर करें, अपनाएं ये 5 आसान एक्सरसाइज
यूटिलिटी
बिना किसी गारंटी मिलेगा क्रेडिट कार्ड और 50 हजार रुपये, इस योजना में मिलेगा फायदा 
बिना किसी गारंटी मिलेगा क्रेडिट कार्ड और 50 हजार रुपये, इस योजना में मिलेगा फायदा 
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget