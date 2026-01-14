Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Google Gemini New Feature: Google ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऑनलाइन शॉपिंग को और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने ऐसे नए AI-बेस्ड शॉपिंग फीचर्स लॉन्च किए हैं जिनसे यूजर्स बिना Google Search छोड़े ही खरीदारी पूरी कर सकेंगे. अब तक AI सिर्फ प्रोडक्ट खोजने और तुलना करने में मदद करता था लेकिन भुगतान के लिए यूजर को अलग वेबसाइट पर जाना पड़ता था.

Universal Commerce Protocol (UCP) क्या है?

इस नए सिस्टम की रीढ़ है Universal Commerce Protocol (UCP). यह एक ओपन फ्रेमवर्क है जिसे पूरी शॉपिंग प्रक्रिया को संभालने के लिए तैयार किया गया है. इसमें प्रोडक्ट ढूंढने से लेकर चेकआउट और खरीद के बाद सपोर्ट तक सब कुछ शामिल है. Google का कहना है कि UCP को इस तरह डिजाइन किया गया है कि AI एजेंट्स, मर्चेंट्स और पेमेंट सर्विसेज एक साथ आसानी से काम कर सकें.

बड़े ब्रांड्स के साथ मिलकर तैयार किया गया सिस्टम

Google ने इस तकनीक को Shopify, Wayfair, Target और Walmart जैसे बड़े रिटेल पार्टनर्स के साथ मिलकर विकसित किया है. आने वाले समय में यूजर्स Google Search के AI Mode और Gemini ऐप में ही प्रोडक्ट लिस्टिंग से सीधे चेकआउट कर पाएंगे. फिलहाल यह सुविधा अमेरिका में शुरू की गई है और भारत में इसके लॉन्च को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

कैसे काम करेगा नया चेकआउट अनुभव

शुरुआत में UCP का इस्तेमाल Search AI Mode और Gemini ऐप में नए चेकआउट फीचर के लिए किया जा रहा है. अमेरिकी यूजर्स Google Pay के जरिए सीधे भुगतान कर सकेंगे. पेमेंट ऑप्शंस और डिलीवरी से जुड़ी जानकारी Google Wallet से ऑटोमैटिक तरीके से जुड़ जाएगी. कंपनी ने यह भी साफ किया है कि आने वाले अपडेट्स में PayPal सपोर्ट भी जोड़ा जाएगा.

आगे क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं

Google का प्लान इस सिस्टम को धीरे-धीरे दूसरे देशों तक फैलाने और ज्यादा रिटेलर्स को जोड़ने का है. इसके अलावा कंपनी लॉयल्टी प्रोग्राम, और ज्यादा स्मार्ट प्रोडक्ट सुझाव और पर्सनलाइज्ड शॉपिंग अनुभव जैसे फीचर्स पर भी काम कर रही है.

AI शॉपिंग की दौड़ में बढ़ी टक्कर

Google का यह नया फीचर उसे Microsoft, OpenAI और Perplexity जैसे प्लेटफॉर्म्स की सीधी टक्कर में खड़ा करता है. Microsoft का Copilot पहले से ही अमेरिका में इन-चैट खरीदारी की सुविधा देता है जहां यूजर बातचीत के दौरान ही पेमेंट पूरा कर सकता है. यह फीचर PayPal, Stripe और Shopify जैसे प्लेटफॉर्म्स के सपोर्ट के साथ काम करता है.

वहीं, ChatGPT और Perplexity भी कन्वर्सेशनल शॉपिंग की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं. इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्ट सर्च, तुलना और गाइडेड खरीदारी के साथ इन-चैट चेकआउट की सुविधा मिलती है.

यह भी पढ़ें:

मोबाइल का सोर्स कोड आखिर है क्या? जानिए क्यों इसे लेकर मचा हुआ है बवाल