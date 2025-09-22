Gemini Nano Banana से चाहिए परफेक्ट इमेज तो न करें ये गलतियां, इन टिप्स का रखें ध्यान

Google Gemini Nano Banana AI Trend: पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सऐप स्टेटस से लेकर इंस्टाग्राम और फेसबुक फीड समेत हर जगह नैनो बनाना AI टूल्स से बनी इमेजेज की बाढ़-सी आई हुई है. खासकर साड़ी ट्रेंड का इस्तेमाल कर महिला यूजर्स अपनी सामान्य तस्वीरों को पुराने फैशन वाली बॉलीवुड-स्टाइल फोटो में बदल रही हैं. इसी तरह 3D फिगरीन में बनी फोटोज भी खूब शेयर की जा रही हैं. अगर आप भी इस टूल का इस्तेमाल कर परफेक्ट फोटो बनाना चाहते हैं तो कुछ गलतियों से बचना होगा. आज हम आपको अपनी मनपसंद इमेज बनाने की कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं.

खराब क्वालिटी और ग्रुप फोटो यूज न करें

नैनो बनाना AI टूल्स से अपनी इमेज जनरेट करने के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी वाली इमेज ही अपलोड करें. इसके अलावा ग्रुप फोटो अपलोड करने से बचें. इससे AI टूल को सही चेहरे का अंदाजा लगाने में मुश्किल होती है. हमेशा ऐसी फोटो अपलोड करें, जिसमें आपका चेहरा एकदम साफ और पूरा नजर आ रहा हो.

प्रॉम्प्ट रखें सरल

प्रॉम्प्ट डालते समय ध्यान रहे कि इसमें बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन न हो. इससे टूल के कंफ्यूज होने का डर रहता है. लंबे-लंबे पैराग्राफ वाले प्रॉम्प्ट डालने की बजाय 3-4 ऐसे प्रॉम्प्ट डाले, जिससे यह क्लियर हो जाए कि आप किस स्टाइल में इमेज क्रिएट करना चाहते हैं.

स्पष्ट होना चाहिए प्रॉम्प्ट

हमेशा अपने प्रॉम्प्ट को स्पष्ट रखें. अस्पष्ट प्रॉम्प्ट के सहारे आप मनचाहा रिजल्ट नहीं पा सकेंगे. उदाहरण के तौर पर अगर आप साड़ी वाली इमेज क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐसा लिखने से बचें कि इसे बॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह बना दें. इसके बजाय कलर, साड़ी के कपड़े, लाइटिंग और बैकग्राउंड आदि की पूरी जानकारी दें.

चेहरे का ध्यान न रखना

अगर आप चाहते हैं कि AI टूल से बनी तस्वीर का चेहरा भी बिल्कुल आप जैसा हो तो प्रॉम्प्ट में इस बात को लिख दें. प्रॉम्प्ट डालते समय मैंटेन सेम फेशियल फीचर या डू नोट मॉडिफाई फेस शेप जैसे फ्रेज यूज कर सकते हैं.

