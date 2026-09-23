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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकैसे पैसा कमाता है गूगल, कहां से होती है इतनी मोटी कमाई?

कैसे पैसा कमाता है गूगल, कहां से होती है इतनी मोटी कमाई?

गूगल के बहुत से फिचर्स का इस्तेमाल हम लोग लगभग फ्री में करते हैं लेकिन फिर भी कंपनी ज्यादा पैसे कमाती है. ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल आखिर इतनी कमाई करता कहां से है?

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 23 Sep 2026 11:01 PM (IST)
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आज अगर हमें कोई भी चीज सर्च करनी होती है, तो हम सबसे पहले गूगल का इस्तेमाल ही करते हैं. जानकारी मिलने के बाद हम उसे बंद कर देते हैं. यानी कि गूगल का उपयोग लगभग हम सभी फ्री में ही करते हैं. यूट्यूब पर भी हम वीडियो फ्री में ही देखते हैं. हालांकि गूगल और यूट्यूब पर कुछ प्रिमियम कंटेंट देखने के लिए हमें पैसे देने होते हैं. फिर भी बहुत सा कंटेंट हम लोग फ्री में ही देख लेते हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कंपनी आखिर अपनी कमाई करती कहां से है? आइए जानते हैं गूगल की कमाई, एडवर्डस और एडसेंस सर्विस के बारे में.

गूगल की शुरुआत

गूगल की शुरुआत 1998 में की गई थी और आज इसे दुनिया में करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं. गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक है, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में गूगल की सालाना कमाई 402.83 अरब अमेरिकी डॉलर थी. वहीं गूगल की एक दिन की कमाई लगबग 6,700 करोड़ बताई जाती है. गूगल की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा एडवर्टाइजमेंट से आता है. जिसमें गूगल एड्स और एडसेन्स शामिल है. वहीं गूगल की बाकी कमाई गूगल प्ले स्टोर, यूट्यूब एड्स और सब्सक्रिपश्न, गूगल क्लाउड और गूगल हार्डवेयर से आता है.

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एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमाता है गूगल

गूगल की कमाई का लगभग 80 परसेंट हिस्सा एडवर्टाइजमेंट से आता है. कंपनी सर्च इंजन में सबसे ऊपर दिखाने वाले स्पोन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट के जरिए पैसा कमाती है. वहीं यूट्यूब पर वीडियो के बीच में आने वाले एड्स से भी पैसे कमाती है. कंपनी गूगल एडसेंस की मदद से अन्य मोबाइल एप्स और वेबसाइट पर एड्स दिखाने के लिए जगह उपलब्ध करवाती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी एल्गोरिथ्म बेस्ड एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए एडवर्टाइजर्स के बीच बोली भी लगवाती है.

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गूगल वर्कप्लेस और क्लाउड भी देते हैं हिस्सा

गूगल की कमाई में गूगल वर्कप्लेस और क्लाउड का भी एक अहम हिस्सा है. गूगल वर्कप्लेस का उपयोग कई बड़ी कंपनियां अपने डेटा को सेफ रखने के लिए यह करती है. इसके अलावा गूगल अन्य सर्विसेज जैसे गूगल शिट्स, गूगल मीट, गूगल चैट और गूगल स्लाइड्स भी अपने कस्मर्स को देती हैं. वहीं गूगल क्लाउड की सर्विसेज दे कर कंपनी पैसे कमाती है.

गूगल हार्डवेयर से होती है कमाई

पिछले कुछ सालों में गूगल ने हार्डवेयर सेक्टर में भी अपनी पहुंच बनाई है. इसमें गूगल की स्मार्टवॉच, पिक्सल फोन, ईयरबड्स और अन्य हार्डवेयर प्रोडक्ट्स शामिल है. गूगल इन प्रोडक्ट्स को बेचकर भी पैसे कमाता है. अगर आप एक एंड्रोइड यूजर हैं, तो आप गूगल प्लेस्टोर के बारे में तो जानते ही होंगे. गूगल अपने प्लेस्टोर की मदद से भी पैसे कमाता है. वह प्लेस्टोर पर बिकने वाले एप्स से पैसे कमाता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 23 Sep 2026 11:01 PM (IST)
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