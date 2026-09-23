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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकब और किसने शुरू किया था फ्रेंच किस का चलन, क्या है इसका इतिहास?

कब और किसने शुरू किया था फ्रेंच किस का चलन, क्या है इसका इतिहास?

फ्रेंच किस की शुरुआत कब हुई, इसका कोई पक्का रिकॉर्ड नहीं है. लेकिन इतिहास में इसके संकेत हजारों साल पुराने मिलते हैं और समय के साथ यह दुनियाभर में फल्मों की वजह से लोकप्रिय हुई.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 23 Sep 2026 09:10 PM (IST)
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फ्रेंच किस आज प्यार और रोमांस से जुड़ी एक आम चीज है. फिल्मों से लेकर कपल्स के बीच तक यह अक्सर सुनने और देखने को मिलती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फ्रेंच किस की शुरुआत आखिर कब हुई और इसे सबसे पहले किसने किया था?

हालांकि इस सवाल का सीधा जवाब देना मुश्किल है. इतिहास में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, जिससे यह पता चले कि फ्रेंच किस की शुरुआत किसी एक व्यक्ति ने की थी. बल्कि इसके संकेत बहुत पुराने समय से अलग-अलग सभ्यताओं में मिलते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं फ्रेंच किस के इतिहास के बारे में.

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हजारों साल पुराना है किस का इतिहास

किस का चलन आज का नहीं है. दुनिया की कई पुरानी सभ्यताओं में लोगों के बीच प्यार, अपनापन और रोमांस जताने के लिए किस करने का जिक्र मिलता है. प्राचीन भारत में भी किस से जुड़े कई जिक्र मिलते हैं. संस्कृत साहित्य में अलग-अलग तरह के किस का वर्णन किया गया है. कामसूत्र में भी किस की कई शैलियों के बारे में बताया गया है.

फ्रेंच किस नाम कैसे पड़ा?

माना जाता है कि French Kiss  नाम अंग्रेजी भाषा में 20वीं सदी की शुरुआत में ज्यादा चलन में आया. उस दौर में फ्रांस को प्यार, रोमांस और खुले अंदाज वाली संस्कृति से जोड़कर देखा जाता था. विदेशों से फ्रांस जाने वाले लोगों ने वहां के रोमांटिक व्यवहार को देखकर इस तरह के किस को French Kiss कहना शुरू किया.

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क्या फ्रेंच लोग इसे सबसे पहले करते थे?

फ्रेंच किस का नाम फ्रांस से जुड़ा जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे फ्रांस के लोगों ने ही खोजा था. किसी भी रिसर्च में यह नहीं बताया गया है कि फ्रेंच किस का चलन फ्रेंच लोगों ने ही शुरू किया था. लोगों के बीच यात्राओं और सांस्कृतिक संपर्क के कारण ऐसी परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती रही और लोगों ने इसे अपना लिया.

फिल्मों ने बनाया इसे और पॉपुलर

20वीं सदी में फिल्मों ने फ्रेंच किस को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में बड़ी भूमिका निभाई. खासकर हॉलीवुड फिल्मों में रोमांटिक किस दिखना आम होने लगा. धीरे-धीरे फिल्मों, टीवी और बाद में सोशल मीडिया ने इसे प्यार और रिश्तों से जोड़ दिया. आज कई देशों में फ्रेंच किस को रोमांटिक रिश्ते में नजदीकी दिखाने का एक तरीका माना जाता है.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 23 Sep 2026 09:10 PM (IST)
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