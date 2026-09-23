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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'बातचीत से खत्म हो तनाव', ओमान में जहाज पर हमले में भारतीय की मौत पर सख्त सरकार

'बातचीत से खत्म हो तनाव', ओमान में जहाज पर हमले में भारतीय की मौत पर सख्त सरकार

ओमान के तट के पास हॉर्मुज में एक जहाज के हमले में एक यूपी के नागरिक की मौत हो गई है. अब इस घटना पर भारत सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई है. विदेश मंत्रालय ने घटना की पुष्टी करते हुए जानकारी दी है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 23 Sep 2026 10:22 PM (IST)
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ओमान तट के पास हॉर्मुज में एक जहाज पर हमले और एक भारतीय नाविक मौत और अन्य 19 लोगों के रेस्क्यू को लेकर सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर बयान जारी किया है. 

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि हम ओमान के पूर्वी तट के पास कमर्शियल जहाज MV Cape Dao पर आज हुए हमले की निंदा करते हैं. इस जहाज में 20 भारतीय सवार थे. 19 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, वहीं एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है. 

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बयान में कहा, 'हम पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. हमारा ओमान में भारतीय दूतावास इस घटना पर लगातार नजर रख रहा है. साथ ही भारतीय नाविकों की स्वदेशी वापसी सुनिश्चित करने के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है. हम ओमान के अधिकारियों समर्थन के लिए धन्यवाद करते हैं.' 

बयान में आगे कहा गया है, 'कमर्शियल जहाजों पर लगातार किए जा रहे हमले चिंताजनक हैं. हम तनाव कम करने और इलाके के जल्द शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति की अपनी अपील दोहराते हैं. इलाके में कमर्शियल शिपिंग, नाविकों और आम लोगों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए.'

इसके आगे बयान में कहा गया है कि इलाके के इंटरनेशनल जलमार्गों से बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए.

टॉरपीडो हमले में यूपी के एक युवक की मौत

दरअसल, ओमान तट के पास हॉर्मुज में एक कमर्शियल जहाज पर टॉरपीडो हमले में यूपी के देवरिया में रहने वाले नाविक सूरज यादव की मौत हो गई है. इस जहाज में 20 भारतीय समेत कुल 28 लोग शामिल थे. जहाज के एक हिस्से और इंजन कक्ष में हमले से नुकसान हुआ है. फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है, सभी को सुरक्षित स्थान पहुंचा दिया गया है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 23 Sep 2026 10:22 PM (IST)
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