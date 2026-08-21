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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGemini Free Student Plan: कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए Google का बड़ा ऑफर, 1 साल के लिए AI प्लान बिल्कुल फ्री

Gemini Free Student Plan: कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए Google का बड़ा ऑफर, 1 साल के लिए AI प्लान बिल्कुल फ्री

Gemini Free Student Plan: google भारत में कॉलेज छात्रों के लिए Google AI Plus का प्रीमियम प्लान 1 साल के लिए बिल्कुल मुफ्त दे रहा है. जिसे छात्र बड़ी आसानी से क्लेम कर सकते हैं.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 21 Aug 2026 02:27 PM (IST)
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Gemini Free Student Plan: नए एकेडमिक सेशन की शुरुआत के साथ ही गूगल ने अपने AI असिस्टेंट Gemini को लेकर स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा ऑफर लॉन्च किया है. कंपनी ने ऐलान किया है कि योग्य कॉलेज स्टूडेंट्स अब पूरे एक साल तक Gemini का पेड प्लान बिल्कुल मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं. यह ऑफर 19 अगस्त 2026 से शुरू हो चुका है और गूगल ने इसके साथ ही Gemini ऐप के अंदर स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से स्टूडेंट हब भी पेश किया है. यह वही प्रीमियम प्लान है जिसके लिए आम यूजर्स को हर महीने सैकड़ों रुपये खर्च करते हैं. आइए जानते है कि इस प्लान में क्या खास है और छात्र इसे कैसे हासिल कर सकते हैं. 

फ्री प्लान में क्या-क्या मिलेगा? 

गूगल का यह खास स्टूडेंट प्लान सिर्फ एक साधारण चैटबॉट नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से पढ़ाई-लिखाई को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. छात्र इसके जरिए सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, बल्कि हाई-क्वालिटी वीडियो, इमेज और ग्राफिक्स भी बना सकेंगे. साथ ही, आम फ्री यूजर्स के मुकाबले इस प्लान में आपको 2 गुना ज्यादा सर्च और यूसेज लिमिट मिलेगी, जिससे भारी-भरकम प्रोजेक्ट्स के दौरान टूल बार-बार बंद नहीं होगा. 

इसके अलावा गूगल ड्राइव, जीमेल और फोटोज के लिए आपको 400 GB का बड़ा स्टोरेज स्पेस मिलेगा. इसमें नया AI स्टडी हब शामिल है, जिसमें छात्र इंटरैक्टिव 3D मॉडल्स के जरिए फिजिक्स या मैथ्स की जटिल थ्योरी को लाइव देख और समझ सकते हैं. साथ ही, इसके जीमेल और गूगल डॉक्स इन-बिल्ट फीचर्स से नोट्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा. 

कैसे क्लेम करें?

गूगल की तरफ से जारी की गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए छात्रों को 31 दिसंबर 2026 से पहले खुद को वेरिफाई करना होगा. इसके लिए छात्रों को Google Gemini for Students Official Page या गूगल के दिए गए शार्ट-लिंक goo.gle/studentdeal पर जाना होगा. यहां आपको अपनी कॉलेज आईडी या ऑफिशियल कॉलेज ईमेल आईडी के जरिए अपनी पहचान वेरिफाई करनी होगी. वेरिफिकेशन सफल होते ही आपके अकाउंट पर 12 महीनों के लिए गूगल एआई प्लस प्लान एक्टिवेट हो जाएगा. 

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एक साल के लिए ही फ्री है प्लान

गूगल ने साफ किया है कि एक साल का फ्री पीरियड खत्म होने के बाद यह प्लान अपने आप पेड सब्सक्रिप्शन में बदल जाएगा, जब तक कि स्टूडेंट खुद इसे कैंसिल न करें. ऐसे में जो स्टूडेंट्स आगे पैसे देकर यह सर्विस जारी नहीं रखना चाहते, उन्हें एक साल पूरा होने से पहले सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना जरूरी होगा, वरना अकाउंट से अपने आप पैसे कटने शुरू हो जाएंगे. गूगल ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब कुछ ही महीने पहले Gemini के मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या 1 अरब के पार पहुंची थी. कंपनी की कोशिश है कि बैक-टू-स्कूल सीजन में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 21 Aug 2026 02:27 PM (IST)
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