Google-Spirit Airlines डील पर बड़ा खुलासा, कंपनी ने किया साफ

Google Spirit Airlines Deal : Google और Spirit Airlines से जुड़ी एक बड़ी डील इन दिनों चर्चा में है. Google ने दिवालिया हो चुकी Spirit Airlines की नीलामी में 10 मिलियन डॉलर की बोली लगाकर कंपनी के इंटरनल बिजनेस डेटा और कस्टम सॉफ्टवेयर हासिल कर लिए हैं. Google के मुताबिक, इस डेटा का इस्तेमाल प्रोडक्ट डेवलपमेंट और AI मॉडल की ट्रेनिंग में किया जाएगा. हालांकि यह बिक्री अभी पूरी तरह फाइनल नहीं हुई है. इसके लिए 19 अगस्त को US Bankruptcy Court for the Southern District of New York में जज Sean Lane के सामने सुनवाई होनी है. कंपनी ने खुद साफ किया है कि इस खरीद में यात्रियों की निजी जानकारी और क्रेडिट कार्ड डेटा शामिल नहीं है. इस डील के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर Google को Spirit Airlines से क्या मिला और क्या नहीं मिला.

Google ने कैसे जीती नीलामी?

Spirit Airlines के डेटा की नीलामी में मुकाबला भी काफी दिलचस्प रहा. Google ने 5 मिलियन डॉलर से शुरुआत की. AI डेटा कंपनी Mercor ने 5.2 मिलियन डॉलर की बोली लगाई और बाद में 7 मिलियन डॉलर की पेशकश की, अगर उसे पहले कच्चा डेटा लेकर खुद उसे अनॉनिमाइज करने दिया जाए. इसके बाद Google ने अपनी बोली बढ़ाकर 10 मिलियन डॉलर कर दी और नीलामी जीत ली. वहीं Mercor 7.5 मिलियन डॉलर की बैकअप खरीदार बनी हुई है.

Google ने क्या खरीदा?

Google ने Spirit Airlines का इंटरनल डेटा और कस्टम सॉफ्टवेयर खरीदा है. कंपनी के प्रवक्ता ने Business Insider को बताया कि इसमें ग्राहक या क्रेडिट कार्ड की जानकारी शामिल नहीं है. Google ने यह भी कहा कि उसे मिलने वाले डेटा से किसी भी व्यक्ति की पहचान से जुड़ी जानकारी हटाई जाएगी. इसके लिए एक थर्ड पार्टी काम करेगी और Google को डेटा मिलने से पहले उसे पूरी तरह स्क्रब किया जाएगा.

डेटा कितना बड़ा है?

कोर्ट में जमा डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, Google को मिलने वाला डेटा काफी बड़ा है. इसमें करीब 100 मिलियन ईमेल और 500 मिलियन Microsoft Teams मैसेज शामिल हैं. इसके अलावा करीब 30 मिलियन लाइन का कोड, डेवलपमेंट से जुड़ा मेटाडेटा और सॉफ्टवेयर मॉडल भी इस पैकेज का हिस्सा हैं. इसमें 1986 से अब तक के 1.75 लाख से ज्यादा कर्मचारी रिकॉर्ड भी मौजूद हैं. डेटा में कंपनी का रेवेन्यू, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी, ऑडिट और फ्रॉड से जुड़ी सामग्री, मार्केटिंग कैंपेन, HR फाइलें, बोर्ड प्रेजेंटेशन और बजट डॉक्यूमेंट भी शामिल हैं.

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यात्रियों से जुड़ा कौन-सा डेटा है?

डॉक्यूमेंट्स में करीब 7.2 अरब प्रतिस्पर्धी उड़ानों की कीमतों और 2008 से करीब 7.5 अरब पैसेंजर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स का भी जिक्र है. हालांकि Google को Spirit Airlines के 97.5 मिलियन पैसेंजर प्रोफाइल और अनुमानित 50.2 मिलियन Free Spirit लॉयल्टी रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में एक खास प्रावधान भी है. Spirit Airlines की एस्टेट को अपनी ग्राहक सूची बेचने का अधिकार बरकरार है. इसमें हर यात्री के सालाना खर्च को एकत्रित रूप में शामिल किया जा सकता है और इसे हॉस्पिटैलिटी या ट्रैवल बिजनेस से जुड़े खरीदारों को बेचा जा सकता है.

डेटा को कैसे किया जाएगा सुरक्षित?

Google की ओर से डेटा स्क्रब करने की बात कही गई है, लेकिन बिक्री समझौते में इसकी प्रक्रिया को लेकर कुछ और जानकारी दी गई है. 14 अगस्त को दाखिल समझौते के मुताबिक, डेटा को डी-आइडेंटिफाई करने वाली एजेंसी Google को स्वीकार्य होनी चाहिए या Google के तहत तय की जानी चाहिए. इस पूरी प्रक्रिया का खर्च भी Google उठाएगा. डेटा मिलने से पहले कंपनी को इस प्रक्रिया की समीक्षा और उस पर टिप्पणी करने का सही मौका मिलेगा. डेटा से नाम और पहचान हटाने के बाद भी रिकॉर्ड्स के बीच संबंध बनाए रखे जाएंगे. यही कनेक्शन AI एजेंट्स की ट्रेनिंग के लिए इस डेटा को उपयोगी बना सकता है.

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