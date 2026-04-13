Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गूगल लाया ऑटोमेटिक बैकअप फीचर, स्टोरेज की समस्या होगी खत्म।

यह फीचर फोन की फाइलों को पीसी पर करेगा ऑटो बैकअप।

इंटरनेट के बिना फाइल ट्रांसफर, एंड्रॉयड क्विक शेयर का हिस्सा।

स्टोरेज खाली करें, जरूरी फाइलें फोन से डिलीट करने पर भी सुरक्षित।

Google Automatic Backup: स्मार्टफोन की स्टोरेज फुल होना आम बात है. आप भले ही 1TB स्टोरेज वाला वेरिएंट खरीद लें, एक समय के बाद यह स्टोरेज भी कम पड़ने लगती है. अगर किसी के पास पुराना फोन है तो यह दिक्कत और ज्यादा बड़ी हो जाती है. कई लोग तो इससे इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें नया फोन खरीदना पड़ जाता है. अब गूगल ने इस परेशानी को दूर करने के लिए एक Automatic Backup नाम से एक नया फीचर लाने की प्लानिंग की है. यह फीचर स्टोरेज से जुड़ी दिक्कत को दूर कर सकता है. आइए जानते हैं कि यह फीचर कैसे काम करेगा और इससे क्या फायदा होगा.

बीटा वर्जन में देखा गया Automatic Backup फीचर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Google Play Services (v26.15.31) के बीटा वर्जन में इस फीचर को स्पॉट किया गया है. यह यूजर को अपने फोन से पीसी पर फाइल्स बैकअप करने का ऑप्शन देगा. एक बार पीसी में बैकअप कंप्लीट होने के बाद अगर आप अपनी फाइल्स को फोन से डिलीट भी कर देंगे तो ये पीसी में स्टोर रहेंगी. इस तरह आपको फोन पर सारी फाइल्स रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप स्टोरेज खाली कर पाएंगे.

कैसे काम करेगा Automatic Backup फीचर?

बताया जा रहा है कि यह फीचर स्मार्टफोन पर सेलेक्ट की गई फाइल्स को ऑटोमैटिकली कंप्यूटर में कॉपी कर सकता है. इसका फायदा यह होगा कि पहले आपको फोटो और वीडियो को क्लाउड पर अपलोड नहीं करना पड़ेगा. ये फाइल्स कंप्यूटर पर ट्रांसफर होकर स्टोर हो जाएगी. यूजर इस ऑप्शन के जरिए कैमरा से ली गई फोटोज, कैमरा से कैप्चर किए गए वीडियो और ऑडियो फाइल्स को स्टोर कर पाएगा. इस फीचर को इनेबल और डिसेबल करने के लिए एक टॉगल दिया जाएगा. अगर आप ऑटोमैटिकली सिंकिंग के लिए इंतजार नहीं करना चाहते तो इस फीचर में 'बैकअप नाउ' का बटन भी मिलेगा. इस पर टैप करते ही फोन की फोटोज आपके पीसी में बैकअप होना शुरू हो जाएंगी.

क्विक शेयर का ही पार्ट होगा Automatic Backup फीचर

यह फीचर एंड्रॉयड के क्विक शेयर का पार्ट होगा और डिवाइस-टू-डिवाइस ट्रांसफर का यूज करेगा. इसका मतलब यह है कि फाइल ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि, इसके लिए दोनों डिवाइस पर आपको सेम गूगल अकाउंट से लॉग-इन करना पड़ सकता है. फिलहाल गूगल इस फीचर पर काम कर रही है और ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इसे पब्लिक के लिए कब तक रोल आउट किया जाएगा.

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