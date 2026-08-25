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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाUP-राजस्थान सरकार के स्कूल सुधार के फैसले पर बोली CJP, 'हम एक एक कर...'

UP-राजस्थान सरकार के स्कूल सुधार के फैसले पर बोली CJP, 'हम एक एक कर...'

सीजेपी की स्कूल ठीक करो मुहीम का असर देखने को मिला है. राजस्थान- यूपी सरकार ने स्कूलों के सुधार को लेकर करोड़ों का फंड जारी किया हैं. इस पर सीजेपी और ग्रुप के फाउंडर अभिजीत दिपके का रिएक्शन आया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 25 Aug 2026 05:24 PM (IST)
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राजस्थान और यूपी सरकार के स्कूल सुधारों को लेकर लिए गए फैसले पर कॉकरोच जनता पार्टी का रिएक्शन आया है. सीजेपी ने सरकार के इन फैसलों पर क्रेडिट लेते हुए, एक के बाद एक पोस्ट शेयर किये हैं. इसके अलावा अभिजीत दीपके ने भी रिएक्शन दिया है. उन्होंने इसे सीजेपी का असर और देश के युवाओं की जीत करार दिया है.

पिछले कुछ दिनों से देशभर के राज्यों में सीजेपी स्कूल ठीक करो नाम से मुहिम चला रही थी. इसी बीच राजस्थान और यूपी के सरकार ने स्कूलों की मरम्मत में सुधार को लेकर करोड़ों का फंड जारी किया है. राजस्थान सरकार ने स्कूलों की मरम्मत के लिए 12500 करोड़ रुपए और यूपी सरकार ने स्कूलों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए 604 करोड़ मंजूर किए हैं.

सीजेपी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'सीजेपी का असर देश के युवाओं की एक और जीत है, लेकिन हमने तो बस शुरुआत की है. हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक भारत के हर छात्र को अच्छे स्कूल और अच्छी शिक्षा न मिल जाए.'

एक अन्य पोस्ट में सीजेपी ने लिखा, 'सीजेपी का असर, राजस्थान के बाद अब यूपी सरकार ने प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए 604 करोड़ मंजूर किए हैं.' बयान में आगे कहा गया, 'हम एक एक कर के राज्यों में भारत को बदल रहे हैं.'

काम हो रहे हैं, भाई: अभिजीत दीपके
इसके अलावा एक रील शेयर करते हुए दीपके ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है. इसमें वह कह रहे हैं कि यह वीडियो उन लोगों के लिए जो कहा करते थे कि एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा? इस वीडियो में कई तरह की न्यूज कॉपी शेयर की है, जिसमें स्कूल सुधारों के लिए राजस्थान और यूपी सरकार ने फंड जारी किए हैं. इसके अलावा दीपके कहते हैं, It's Done Bro. वीडियो कैप्शन में लिखा है,  काम हो रहे हैं, भाई!

क्या है स्कूल ठीक करो कैंपेन, जिसके नाम से क्रेडिट ले रही सीजेपी?
स्कूल ठीक करो महिम कॉकरोच जनता पार्टी और उसके फाउंडर अभिजीत दीपके की तरफ से देशभर में सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति, बुनियादी सुविधाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए किया गया एक सामाजिक अभियान है. इसका उद्देश्य स्कूलों का रियलिटी चेक और सोशल ऑडिट करना है. इसी के तहत सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका समेत अन्य कार्यकर्ता आम नागरिकों और बच्चों के माता पिता से सरकारी स्कूलों का दौरा करने और कमियों की पहचान करने की अपील करते हैं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 25 Aug 2026 05:24 PM (IST)
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