Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसंजय राउत की दो टूक, 'अगर CJP फिर से आंदोलन खड़ा करना चाहती है तो...'

संजय राउत की दो टूक, 'अगर CJP फिर से आंदोलन खड़ा करना चाहती है तो...'

उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि आप (सरकार) युवाओं की ऊर्जा को नहीं दबा सकती. सीजेपी नेताओं से किया गया वादा पूरा करना चाहिए.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 25 Aug 2026 05:49 PM (IST)
Preferred Sources

5 सितंबर को कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली में मार्च करने वाली है. इस पर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि देश में लोकतंत्र है. लोकतंत्र में आंदोलन का महत्व होता है. आप (सरकार) युवाओं की ऊर्जा को कुचल नहीं सकते. आपने युवाओं से जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा. सरकार की तरफ से जिन मंत्रियों ने सीजेपी के नेताओं से बात की थी, अब उन मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि वादे क्यों नहीं पूरे हुए. सीजेपी अगर वापस से आंदोलन खड़ा करना चाहती है तो हम उनका स्वागत करेंगे.

दरअसल, सीजेपी ने सोमवार (24 अगस्त) को ऐलान किया कि दिल्ली में 5 सितंबर को शांतिपूर्ण मार्च करेंगे. सीजेपी ने आरोप गया कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को किया गया वादा पूरा नहीं किया. ये मार्च इंडिया गेड से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक होगा.

हिंदू धर्म के खिलाफ बात नहीं करते राहुल गांधी- राउत

वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े सवाल पर राउत ने कहा कि उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि राहुल गांधी किसी एक धर्म की बात करते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी कभी हिंदू धर्म के खिलाफ बात नहीं करते हैं. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो कभी इसी कांग्रेस पार्टी में काम करते थे. ये लोग राहुल गांधी से डरे हुए हैं. राहुल गांधी ने देश, युवाओं और महिलाओं के मुद्दे उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अभी तक ये सरकार देश के लोगों को सिर्फ गुमराह करती रही है. 

'राहुल गांधी आपकी पकड़ में नहीं आने वाले हैं'

संजय राउत ने आगे कहा, "किरेन रिजिजू संसदीय कार्यमंत्री जरूर हैं लेकिन इतने बड़े भी नेता नहीं हैं कि जो राहुल गांधी के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करें. अब राहुल गांधी बहुत आगे निकल चुके हैं. मैं हमारे मित्र किरेन रिजिजू से कहूंगा कि राहुल गांधी बहुत आगे निकल चुके हैं और आपकी पकड़ में नहीं आने वाले हैं."

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को राहुल गांधी की चिट्ठी पर उन्होंने कहा, "लगभग 20 दिन हो गए, पुणे में आदिवासी छात्र अनशन पर बैठे हैं. राहुल गांधी अगर ये मुद्दा नहीं उठाते जो छात्र वहां अनशन पर बैठे हैं वहां पर उनका किसी का ध्यान नहीं जाता. उसी आंदोलन में शामिल लड़कियों ने आकर राहुल गांधी के छात्रों की गूंज में आकर अपनी बात रखी. तब पूरे देश को पता चला कि महाराष्ट्र के आदिवासी बच्चों की स्थिति क्या है."

महाराष्ट्र: शिक्षा मंत्री से मिली CJP की टीम, 'सकारात्मक जवाब...'

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Read More
Published at : 25 Aug 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
SANJAY RAUT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
संजय राउत की दो टूक, 'अगर CJP फिर से आंदोलन खड़ा करना चाहती है तो...'
संजय राउत की दो टूक, 'अगर CJP फिर से आंदोलन खड़ा करना चाहती है तो...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शिक्षा मंत्री से मिली CJP की टीम, 'सकारात्मक जवाब...'
महाराष्ट्र: शिक्षा मंत्री से मिली CJP की टीम, 'सकारात्मक जवाब...'
महाराष्ट्र
'फैसले का मर्म समझें मुस्लिम', हिजाब निर्णय पर संजय निरुपम का बयान
'फैसले का मर्म समझें मुस्लिम', हिजाब निर्णय पर संजय निरुपम का बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र FDA का बड़ा फैसला, भंडारा बांटने से पहले अब लेना होगा लाइसेंस
महाराष्ट्र FDA का बड़ा फैसला, भंडारा बांटने से पहले अब लेना होगा लाइसेंस
Advertisement

वीडियोज

CID बंद होने की वजह TRP नहीं? Dayanand Shetty ने Internal Politics का किया खुलासा
Paradox Interview: Brown Rang किसने लिखा? Honey Singh या Badshah, Rapper ने दिया जवाब
The Traitors 2: Shahneel Gill, Krystle D’Souza ने Parul Gulati की Gut Feeling पर उठाए सवाल
Mahadev & Sons: Rajji हुई बेकसूर साबित, गलतफहमियां हुई खत्म, Narmada ने लगाया गले!
Bollywood News: महाकाली टीजर में छाए अक्षय खन्ना! शुक्राचार्य के खूंखार अवतार ने उड़ाए फैंस के होश (24.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'CM हिमंत से शिकायत करूंगा', पवन खेड़ा के बयान पर किरेन रिजिजू का पलटवार
'CM हिमंत से शिकायत करूंगा', पवन खेड़ा के बयान पर किरेन रिजिजू का पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की तारीखों का ऐलान, इस दिन वोटिंग
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की तारीखों का ऐलान, इस दिन वोटिंग
इंडिया
TMC के बागी MP को SC ने भेजा नोटिस, कल्याण बनर्जी बोले - 'अगला नंबर...'
TMC के बागी MP को SC ने भेजा नोटिस, कल्याण बनर्जी बोले - 'अगला नंबर...'
क्रिकेट
'सरकार ने इमरान खान को खत्म...', इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का हैरान करने वाला बयान
'सरकार ने इमरान खान को खत्म...', इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का हैरान करने वाला बयान
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
'उनकी उम्र...', ममता के 'राजनीति से संन्यास' वाले बयान पर BJP का तंज
'उनकी उम्र...', ममता के 'राजनीति से संन्यास' वाले बयान पर BJP का तंज
इंडिया
UP-राजस्थान सरकार के स्कूल सुधार के फैसले पर बोली CJP, 'हम एक एक कर...'
UP-राजस्थान सरकार के स्कूल सुधार के फैसले पर बोली CJP, 'हम एक एक कर...'
इंडिया
युद्ध के समय कम नहीं पड़ेंगी मिसाइलें, रक्षा मंत्रालय का अहम फैसला
युद्ध के समय कम नहीं पड़ेंगी मिसाइलें, रक्षा मंत्रालय का अहम फैसला
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
ABP NEWS
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
ABP NEWS
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Embed widget