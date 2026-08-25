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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'उनकी उम्र...', ममता के 'राजनीति से संन्यास' वाले बयान पर BJP का तंज

'उनकी उम्र...', ममता के 'राजनीति से संन्यास' वाले बयान पर BJP का तंज

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 25 Aug 2026 04:52 PM (IST)
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टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से 'राजनीति से संन्यास' को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है. पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. शरदवत मुखोपाध्याय ने कहा, 'उन्होंने संन्यास ले लिया है. हमने उन्हें बंगाल या कोलकाता की सड़कों पर नहीं देखा है. वह कालीघाट कार्यालय में हैं और वहीं से भाषण दे रही हैं. वे सड़कों पर ही राजनीति करने के लिए मशहूर हैं. उनकी उम्र काफी हो चुकी है. उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं. उनके साथ सिर्फ 2-3 लोग हैं. अगर वह उन्हें भी जाने दें तो मुझे खुशी होगी. वरना वे अभी मुश्किल में हैं.'

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 25 Aug 2026 04:52 PM (IST)
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