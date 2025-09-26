हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब एंड्रॉयड पर चलेंगे लैपटॉप, गूगल ने कर ली धमाकेदार तैयारी, क्या Windows की होगी छुट्टी?

अब एंड्रॉयड पर चलेंगे लैपटॉप, गूगल ने कर ली धमाकेदार तैयारी, क्या Windows की होगी छुट्टी?

गूगल और क्वालकॉम ने मिलकर बड़ी तैयारी कर ली है. दोनों कंपनियों ने पुष्टि की है कि वो एंड्रॉयड का पीसी वर्जन ला रही है, जिसके बाद लैपटॉप और पीसी भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकेंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 26 Sep 2025 02:38 PM (IST)
अब फोन की तरह लैपटॉप भी एंड्रॉयड पर चलेंगे. गूगल ने इसके लिए धमाकेदार तैयारी कर ली है और इसके लिए उसने क्वामकॉम के साथ हाथ मिलाया है. दोनों कंपनियों ने स्नैपड्रेगन सम्मिट में इस बात की पुष्टि कर दी है. गूगल पहले भी ChromeOS पावर्ड लैपटॉप्स बना चुकी हैं, लेकिन विंडोज और मैक की तुलना में ये अपनी अलग पहचान नहीं छोड़ पाए. अब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नए लैपटॉप्स लाने की तैयारी चल रही है. ऐसे में कुछ लोग यह सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या विंडोज के दिन अब लदने वाले हैं.

अगले साल आएगा एंड्रॉयड का पीसी वर्जन

गूगल ने कंफर्म कर दिया है कि वह अगले साल एंड्रॉयड का पीसी वर्जन लाने वाली है, लेकिन उसने इससे जुड़ी ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की है. माना जा रहा है कि Google I/O 2026 में इसका ऐलान कर दिया जाएगा. ऐसा होने पर यूजर्स एक ही जगह मोबाइल और पीसी का मजा ले सकेंगे. ChromeOS और एंड्रॉयड के एक्सपीरियंस को देखा जाए तो माना जा रहा है कि गूगल एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करेगी, जिसका इंटरफेस एंड्रॉयड जैसा होगा और इसमें ChromeOS का मल्टी-टास्किंग नैचर देखने को मिल सकता है. इन दोनों को मिलाकर पीसी और लैपटॉप के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा. क्वालकॉम के प्रमुख क्रिस्टियानो एमॉन ने कहा कि एंड्रॉयड के पीसी वर्जन के लिए वो काफी उत्साहित हैं.

विंडोज को मिलने वाली है टक्कर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस कदम के जरिए गूगल की कोशिश विंडोज को टक्कर देना है. हालांकि, यह एक मुश्किल चुनौती होने वाली है. इस क्षेत्र में विंडोज बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की बादशाहत है. दुनियाभर में करोड़ों लोग डेली विंडोज वाले सिस्टम यूज कर रहे हैं. विंडोज छोड़कर उन्हें एंड्रॉयड पर लाना गूगल के लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता है. दूसरी तरफ एंड्रॉयड का पीसी वर्जन उसके इकोसिस्टम को पूरा कर देगा. कंपनी का प्लेटफॉर्म पहले से ही फोन, टीवी, वॉचेज, स्मार्ट होम और यहां तक कि कारों के लिए भी उपलब्ध है.

अब सोशल मीडिया पर मचेगा तहलका! Meta ले आई नया प्लेटफॉर्म Vibes, चुटकियों में बनेंगे AI वीडियो

Published at : 26 Sep 2025 02:38 PM (IST)
