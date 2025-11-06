AI के गॉडफादर की चेतावनी, कहा- इस टेक्नोलॉजी से जाएंगी लाखों नौकरियां, मस्क जैसे लोग होंगे अमीर
AI के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफ्री हिंटन ने नई चेतावनी दी है. उनका कहना है कि इससे एक तरफ लाखों लोगों की नौकरियां जाएंगी, दूसरी तरफ मस्क जैसे लोग अमीर होते जाएंगे.
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) के जनक कहे जाने वाले और नोबेल पुरस्कार विजेता जेफ्री हिंटन ने इस टेक्नोलॉजी को लेकर नई चेतावनी दी है. उनका कहना है कि जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, उससे एलन मस्क जैसे लोग अमीर बनते जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ लाखों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा. बता दें कि पिछले कुछ समय से AI के कारण टेक इंडस्ट्री बदलाव के दौर से गुजर रही है और अमेजन, गूगल IBM और TCS जैसी कंपनियां बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही हैं.
नौकरियां जानें का ट्रेंड जल्दी नहीं थमेगा- हिंटन
हिंटन ने कहा कि कर्मचारियों को निकालने का यह ट्रेंड जल्दी थमने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियां लोगों को निकालकर उनके काम AI से करवा रही हैं. ये कंपनियां इस पर इतना जोर इसलिए दे रही हैं क्योंकि इससे मोटा पैसा बनेगा. जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई ऐसा रास्ता है, जहां AI की इस रेस में लोगों को अपनी नौकरियां न गंवानी पड़े? इसके जवाब में हिंटन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता. अगर पैसा कमाना है तो इंसानी लेबर को रिप्लेस करना पड़ेगा.
मस्क जैसे लोग अमीर होते जाएंगे- हिंटन
हिंटन ने यह भी कहा कि AI के कारण अमेरिकी अरबपति एलन मस्क जैसे लोग अमीर बनते जाएंगे. दूसरी तरफ लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और उसे इससे फर्क नहीं पड़ेगा. यह AI की नहीं, सामाजिक समस्या है. उन्होंने आगे कहा कि इस पूरी समस्या को सिर्फ AI पर ही नहीं थोपना चाहिए. यह समस्या इसलिए आ रही हैं क्योंकि सोसायटी और इकॉनमी को इसी तरह तैयार किया गया है.
AI के विकास को रोकने के पक्ष में नहीं हैं हिंटन
इन सब चेतावनियों के बावजूद हिंटन AI के क्षेत्र में हो रहे विकास को रोकने के पक्षधर नहीं है. उनका मानना है कि AI से कई शानदार चीजें हो सकती हैं. यह कई इंडस्ट्रीज में प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है, जो एक अच्छी चीज है.
