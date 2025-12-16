हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGmail vs Zoho Mail: कौन सा ईमेल है ज्यादा सुरक्षित और पावरफुल? जानिए स्विच करने का पूरा तरीका

Gmail vs Zoho Mail: कौन सा ईमेल है ज्यादा सुरक्षित और पावरफुल? जानिए स्विच करने का पूरा तरीका

Gmail vs Zoho Mail: ईमेल आज हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. ऑफिस का काम हो या निजी बातचीत, ज़्यादातर लोग सालों से Gmail का इस्तेमाल करते आ रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 16 Dec 2025 01:52 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gmail vs Zoho Mail: ईमेल आज हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. ऑफिस का काम हो या निजी बातचीत, ज़्यादातर लोग सालों से Gmail का इस्तेमाल करते आ रहे हैं. इसका इंटरफेस आसान है और यह Google की दूसरी सर्विसेज़ के साथ अच्छी तरह काम करता है. लेकिन अब कई यूजर्स ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं जो ज़्यादा प्राइवेसी, कम डिस्ट्रैक्शन और साफ-सुथरा ईमेल एक्सपीरियंस दें.

इसी वजह से भारत में बना Zoho Mail धीरे-धीरे प्रोफेशनल्स और संगठनों के बीच लोकप्रिय हो रहा है. Gmail से Zoho Mail पर जाना पहली नजर में बड़ा बदलाव लग सकता है लेकिन असल में यह प्रक्रिया काफी आसान है.

लोग Gmail से दूरी क्यों बना रहे हैं?

Gmail में कई उपयोगी फीचर्स हैं लेकिन इसके साथ विज्ञापन भी दिखाई देते हैं और यह Google के बड़े इकोसिस्टम से जुड़ा रहता है. कई यूज़र्स को इनबॉक्स जरूरत से ज़्यादा भरा हुआ लगता है. वहीं, कुछ लोगों को प्राइवेसी की चिंता रहती है और वे ऐसा ईमेल प्लेटफॉर्म चाहते हैं जो विज्ञापनों के लिए मैसेज स्कैन न करे.

Zoho Mail का फोकस एक साफ, बिना विज्ञापन वाला इनबॉक्स देना है. इसे खासतौर पर प्रोफेशनल यूज़र्स, बिज़नेस और उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो अपने ईमेल डेटा पर ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं.

Gmail से Zoho Mail पर कैसे स्विच करें?

Zoho Mail ने ईमेल माइग्रेशन को आसान बनाने के लिए खास टूल्स दिए हैं. सबसे पहले Zoho Mail पर अपना अकाउंट बनाना होता है. इसके बाद Gmail की सेटिंग्स में जाकर IMAP एक्सेस को ऑन करना पड़ता है.

जब यह सेटअप हो जाता है तब Zoho का माइग्रेशन टूल आपके Gmail से ईमेल, फोल्डर और कॉन्टैक्ट्स को नए Zoho Mail इनबॉक्स में कॉपी कर देता है. अगर Gmail अकाउंट बहुत पुराना या बड़ा है तो इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है. इस दौरान कोई मेल मिस न हो, इसके लिए Gmail से Zoho Mail पर ईमेल फॉरवर्डिंग भी चालू की जा सकती है.

सारा डेटा ट्रांसफर होने के बाद अपने कॉन्टैक्ट्स को नए ईमेल एड्रेस की जानकारी देना और जरूरी वेबसाइट्स व सर्विसेज़ पर ईमेल अपडेट करना जरूरी होता है.

दोनों ऐप्स में क्या है बड़ा फर्क?

Zoho Mail का सबसे बड़ा अंतर इसका क्लीन और फोकस्ड इनबॉक्स है. इसमें कोई विज्ञापन नहीं दिखते जिससे मेल पढ़ना और मैनेज करना आसान हो जाता है. इसका इंटरफेस भी सिंपल है और पूरी तरह कम्युनिकेशन पर ध्यान देता है.

Zoho Mail में बड़े अटैचमेंट्स सीधे भेजने की सुविधा मिलती है, इसके लिए अलग से क्लाउड लिंक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. इसके अलावा, ईमेल रिकॉल फीचर भी दिया गया है जिससे भेजे गए मेल को बाद में वापस लिया जा सकता है.

ऑफिस और टीम यूज़र्स के लिए Zoho Mail में कोलैबोरेशन टूल्स भी मौजूद हैं जहां ईमेल पर कमेंट करना, टास्क असाइन करना और टीम से बातचीत करना एक ही प्लेटफॉर्म पर संभव हो जाता है.

सुरक्षा और अतिरिक्त सुविधाएं

Zoho Mail सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है. इसमें एन्क्रिप्शन, एडवांस स्पैम फिल्टर और डेटा मैनेजमेंट टूल्स मिलते हैं जो ईमेल को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं. ईमेल के साथ-साथ यूज़र्स को कैलेंडर, नोट्स और टास्क मैनेजर जैसी सुविधाएं भी एक ही जगह मिल जाती हैं. अगर आप एक शांत, सुरक्षित और प्रोफेशनल ईमेल एक्सपीरियंस चाहते हैं तो Gmail के मुकाबले Zoho Mail एक मजबूत विकल्प बनकर उभरता है.

यह भी पढ़ें:

Year Ender 2025: ये 5 स्मार्टफोन ट्रेंड्स जिन्होंने साल 2025 की तस्वीर ही बदल दी, अभी जानिए सब कुछ

Published at : 16 Dec 2025 01:52 PM (IST)
Tags :
Gmail ZOHO TECH NEWS HINDI Gmail Vs Zoho
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया, राहुल गांधी को बड़ी राहत! ED की चार्जशीट पर कोर्ट का सुनवाई से इनकार
नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया, राहुल गांधी को बड़ी राहत! ED की चार्जशीट पर कोर्ट का सुनवाई से इनकार
इंडिया
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली-आगरा एक्सप्रेस वे हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, मथुरा के डीएम ने की पुष्टि
दिल्ली-आगरा एक्सप्रेस वे हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, मथुरा के डीएम ने की पुष्टि
इंडिया
संसद में अनोखी एंट्री: कांग्रेस सांसद खुद की बनाई हुई इलेक्ट्रिक बाइक से पहुंचे पार्लियामेंट, बाइक पर लिखा था ‘RG’
संसद में अनोखी एंट्री: कांग्रेस सांसद खुद की बनाई हुई इलेक्ट्रिक बाइक से पहुंचे पार्लियामेंट, बाइक पर लिखा था ‘RG’
Advertisement

वीडियोज

Weather Updates: कोहरे की चादर में छिपी सड़क, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी | Fog | Smog |
China Crisis Explained! मंदी का भारत पर क्या असर होगा | Paisa Live
Yamuna Expressway News: कई गाड़ियों में टक्कर, वाहनों में लगी आग, कई लोग हताहत | Weather Update
Mohali Kabaddi Firing: Mohali में कबड्डी खिलाड़ी Rana Balachauria की गोली मारकर कर दी हत्या |ABP NEWS
Crime News: यमुनानगर में सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझी, आरोपी बिलाल गिरफ्तार | Haryana
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया, राहुल गांधी को बड़ी राहत! ED की चार्जशीट पर कोर्ट का सुनवाई से इनकार
नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया, राहुल गांधी को बड़ी राहत! ED की चार्जशीट पर कोर्ट का सुनवाई से इनकार
इंडिया
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली-आगरा एक्सप्रेस वे हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, मथुरा के डीएम ने की पुष्टि
दिल्ली-आगरा एक्सप्रेस वे हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, मथुरा के डीएम ने की पुष्टि
इंडिया
संसद में अनोखी एंट्री: कांग्रेस सांसद खुद की बनाई हुई इलेक्ट्रिक बाइक से पहुंचे पार्लियामेंट, बाइक पर लिखा था ‘RG’
संसद में अनोखी एंट्री: कांग्रेस सांसद खुद की बनाई हुई इलेक्ट्रिक बाइक से पहुंचे पार्लियामेंट, बाइक पर लिखा था ‘RG’
क्रिकेट
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
बॉलीवुड
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
ट्रेंडिंग
सीमा हैदर का दावा- जान से मारने की धमकी मिली, बोलीं- सरकार के सपोर्ट से अब तक सुरक्षित, वीडियो वायरल
सीमा हैदर का दावा- जान से मारने की धमकी मिली, बोलीं- सरकार के सपोर्ट से अब तक सुरक्षित, वीडियो वायरल
शिक्षा
लखनऊ यूनिवर्सिटी में किन छात्रों को मिलता है एडमिशन में ज्यादा फायदा? जानिए पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी
लखनऊ यूनिवर्सिटी में किन छात्रों को मिलता है एडमिशन में ज्यादा फायदा? जानिए पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget