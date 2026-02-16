एकदम धांसू होगा Galaxy S26 Ultra, लीक हुए फीचर्स के अलावा मिल सकती हैं ये बड़ी अपग्रेड्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Galaxy S26 Ultra Upgrade: सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइस Galaxy S26 Ultra की लॉन्चिंग में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है. डिजाइन लैंग्वेज से लेकर इसके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस सामने आ गए हैं, जिससे यह अंदाजा लग गया है कि इस धांसू स्मार्टफोन में क्या-क्या मिलने वाला है. हालांकि, फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनके बारे में रिपोर्ट्स और लीक्स में बात नहीं की गई है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि Galaxy S26 Ultra में लीक हुए फीचर्स के अलावा और क्या-क्या अपग्रेड्स मिलने वाली हैं.

इन अपग्रेड्स के साथ आएगा Galaxy S26 Ultra

हाई स्क्रीन ब्राइटनेस- इस फोन में सैमसंग के M14 OLED पैनल का यूज किया जाएगा, जो कई सालों बाद डिस्प्ले टेक में बड़ी अपग्रेड होगी. यह नया और एफिशिएंट पैनल ज्यादा स्क्रीन ब्राइटनेस ऑफर करता है. OnePlus 15 में भी यही पैनल लगा है और यह फोन 3,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है.

इम्प्रूव्ड थर्मल मैनेजमेंट- Galaxy S26 Ultra में क्वालकॉम की सबसे फास्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप दी जाएगी. इससे जनरेट होने वाली हीट को रोकने के लिए अपकमिंग फोन में बेहतर थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम और बड़ा वैपर चैंबर दिया जाएगा.

एंटी-रिफ्लेक्टिव लेयर को किया जाएगा बेहतर- सैमसंग S24 Ultra से ही अपने फ्लैगशिप फोन पर एंटी-रिफ्लेक्टिव स्क्रीन कोटिंग देते आ रही है. इस बार कयास है कि इसे और बेहतर किया जाएगा.

डेडिकेटेड एआई प्रोसेसिंग यूनिट- अपकमिंग फोन में मिलने वाले एआई फीचर्स को हैंडल करने के लिए कंपनी एक स्पेशल एआई प्रोसेसिंग यूनिट दे सकती है, जो ऑन-डिवाइस एआई को प्रोसेस करेगी. इससे फोन की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और यूजर को लंबी बैटरी लाइफ मिलेगी.

इमेज प्रोसेसिंग भी होगी इम्प्रूव- सैमसंग के मौजूदा S25 Ultra में शानदार कैमरा सेटअप दिया गया है, लेकिन अपकमिंग फोन में इसे और बेहतर बनाया जाएगा. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सैमसंग इसकी इमेज प्रोसेसिंग को बेहतर करेगी, जिससे डायनामिक रेंज, जूमिंग कैपेबिलिटीज और लो-लाइट कैमरा परफॉर्मेंस में सुधार आएगा.

