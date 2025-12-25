हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGadgetsYear Ender 2025: AirPods Pro 3 से लेकर Google Pixel Watch 4 तक, इस साल लॉन्च हुए ये हेल्थ ट्रैकिंग गैजेट

Year Ender 2025: AirPods Pro 3 से लेकर Google Pixel Watch 4 तक, इस साल लॉन्च हुए ये हेल्थ ट्रैकिंग गैजेट

Year Ender 2025: इस साल कंपनियों ने अपने गैजेट में हेल्थ ट्रैकिंग के लिए बेहतर सेंसर जोड़ने पर जोर दिया. साथ ही कई नए गैजेट भी मार्केट में लॉन्च हुए.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 25 Dec 2025 12:08 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Year Ender 2025: पिछले कुछ समय से टेक कंपनियां हेल्थ ट्रैकिंग गैजेट पर जोर देने लगी है. नए गैजेट के साथ-साथ कंपनियां नए फीचर्स पर भी पूरा ध्यान दे रही है. 2025 की बात करें तो कंपनियों ने एकदम तस्वीर बदल देने वाले फीचर्स की बजाय कंसिस्टेंसी पर ज्यादा फोकस करते हुए अपने गैजेट को नए और बेहतर सेंसर से लैस किया. आज हम आपको इस साल लॉन्च होने वाले कुछ ऐसे ही हेल्थ ट्रैकिंग गैजेट के बारे में बताने जा रहे हैं. 

Samsung Galaxy Watch 8 सीरीज

सैमसंग ने इस सीरीज में दो मॉडल लॉन्च किए थे. ये वॉच खासतौर पर उन लोगों के लिए लॉन्च की गई थी, जो हेल्थ ट्रैकिंग पर पूरा ध्यान देते हैं. ये वॉच हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, स्ट्रेस, स्लीप स्टेजेज, स्किन टेंपरेचर और बॉडी कंपोजिशन आदि को मॉनीटर कर सकती हैं. इस पूरे डेटा को कनेक्टेड स्मार्टफोन से एक्सेस किया जा सकता है. 

Apple Watch Series 11

ऐप्पल ने इस साल वॉच सीरीज 11 को लॉन्च किया. कंपनी ने इसमें ज्यादा बदलाव न करते हुए हेल्थ ट्रैकिंग को रिफाइन जरूर किया है. यह वॉच हार्ट रिदम नोटिफिकेशन, ब्लड ऑक्सीजन ट्रैकिंग और ECG सपोर्ट के साथ यूजर की ओवरऑल हेल्थ पर नजर रखती है. साथ ही सीरीज 11 की वॉच डेटा को आसानी से समझ आने वाले फॉर्मेट में पेश करती है.

Apple AirPods Pro 3

ऐप्पल ने इस बार एयरपॉड्स को भी हेल्थ ट्रैकिंग गैजेट बना दिया. कंपनी ने इसकी लेटेस्ट जनरेशन मॉडल में इयरबड्स के अंदर हार्ट रेट सेंसर को फिट कर दिया है. वर्कआउट और कई दूसरी एक्टिविटीज के दौरान यह हार्ट रेट को मॉनीटर कर सकता है. वॉच मौजूद न होने पर यह एक भरोसेमंद बैकअप के तौर पर भी काम करता है.

Google Pixel Watch 4

गूगल ने इस साल लॉन्च हुई Pixel Watch 4 में कई सेंसर और फीचर्स जोड़े हैं, जो दिन-रात सेहत पर नजर रखते हैं. इसमें एक्टिविटी ट्रैकिंग के साथ, हार्ट रेट मॉनीटरिंग, ब्लड ऑक्सीन मेजरमेंट, ECG और स्किन टेंपरेचर सेंसर है, जो पहले की तुलना में ज्यादा सटीक रीडिंग देता है. यह 40 अलग-अलग वर्कआउट मोड को सपोर्ट करती है और डेटा को वॉच के साथ-साथ ऐप्स के जरिए भी एक्सेस किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें-

Tech Explained: क्या होते हैं एआई एजेंट्स और ये कैसे करते हैं काम? जानिए इनके टाइप्स समेत सारी बातें

Published at : 25 Dec 2025 12:08 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS Apple Watch Series 11 New Year 2026 Year Ender 2025 Yearender 2025 Google Pixel Watch 4 Apple AirPods Pro 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
महाराष्ट्र
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
विश्व
इस्लामिक देश पाकिस्तान अब दुनिया को पिलाएगा शराब, मुनीर के घर के पास फैक्ट्री, 50 साल बाद हटा बैन
इस्लामिक देश पाकिस्तान अब दुनिया को पिलाएगा शराब, मुनीर के घर के पास फैक्ट्री, 50 साल बाद हटा बैन
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

BMC Election से Raj Thackeray के नेता के इस नेता के पोस्ट ने मचा दिया चुनावी मैदान में तहलका
Unnao Rape Case की पीड़िता पर ऑन कैमरा कैद हो गई राजभर की खिलखिलाती 'बेशर्म हंसी'
BSP के स्मारक, SAPA के पार्क मॉडल के बाद BJP के प्रेरणा स्थल की हो गई एंट्री
Christmas के मौके पर PM Modi कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन पहुंचे । Breaking News
उत्तर भारत के कई इलाकों में छाया घना धुंध, कोहरे के चलते यातायात बुरी तरह हुआ प्रभावित
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
महाराष्ट्र
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
विश्व
इस्लामिक देश पाकिस्तान अब दुनिया को पिलाएगा शराब, मुनीर के घर के पास फैक्ट्री, 50 साल बाद हटा बैन
इस्लामिक देश पाकिस्तान अब दुनिया को पिलाएगा शराब, मुनीर के घर के पास फैक्ट्री, 50 साल बाद हटा बैन
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Year Ender 2025: रजत बेदी से अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह तक, कई सितारों के लिए लकी रहा ये साल, किया शानदार कमबैक
रजत बेदी से अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह तक, कई सितारों ने किया साल 2025 में शानदार कमबैक
यूटिलिटी
न्यू ईयर पर घर को बनाना है बार तो खर्च करने होंगे इतने रुपये, गेस्ट के हिसाब से जानें खर्च
न्यू ईयर पर घर को बनाना है बार तो खर्च करने होंगे इतने रुपये, गेस्ट के हिसाब से जानें खर्च
हेल्थ
एकदम ठीक है कोलेस्ट्रॉल, फिर भी कैसे आ सकता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से समझें
एकदम ठीक है कोलेस्ट्रॉल, फिर भी कैसे आ सकता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से समझें
ट्रेंडिंग
ब्रिटेन और अमेरिका में शादी का नया ट्रेंड, डांस छोड़ गेमिंग का मजा, वेडिंग रिसेप्शन बन गया गेमिंग जोन
ब्रिटेन और अमेरिका में शादी का नया ट्रेंड, डांस छोड़ गेमिंग का मजा, वेडिंग रिसेप्शन बन गया गेमिंग जोन
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget