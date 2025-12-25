Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









Year Ender 2025: पिछले कुछ समय से टेक कंपनियां हेल्थ ट्रैकिंग गैजेट पर जोर देने लगी है. नए गैजेट के साथ-साथ कंपनियां नए फीचर्स पर भी पूरा ध्यान दे रही है. 2025 की बात करें तो कंपनियों ने एकदम तस्वीर बदल देने वाले फीचर्स की बजाय कंसिस्टेंसी पर ज्यादा फोकस करते हुए अपने गैजेट को नए और बेहतर सेंसर से लैस किया. आज हम आपको इस साल लॉन्च होने वाले कुछ ऐसे ही हेल्थ ट्रैकिंग गैजेट के बारे में बताने जा रहे हैं.

Samsung Galaxy Watch 8 सीरीज

सैमसंग ने इस सीरीज में दो मॉडल लॉन्च किए थे. ये वॉच खासतौर पर उन लोगों के लिए लॉन्च की गई थी, जो हेल्थ ट्रैकिंग पर पूरा ध्यान देते हैं. ये वॉच हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, स्ट्रेस, स्लीप स्टेजेज, स्किन टेंपरेचर और बॉडी कंपोजिशन आदि को मॉनीटर कर सकती हैं. इस पूरे डेटा को कनेक्टेड स्मार्टफोन से एक्सेस किया जा सकता है.

Apple Watch Series 11

ऐप्पल ने इस साल वॉच सीरीज 11 को लॉन्च किया. कंपनी ने इसमें ज्यादा बदलाव न करते हुए हेल्थ ट्रैकिंग को रिफाइन जरूर किया है. यह वॉच हार्ट रिदम नोटिफिकेशन, ब्लड ऑक्सीजन ट्रैकिंग और ECG सपोर्ट के साथ यूजर की ओवरऑल हेल्थ पर नजर रखती है. साथ ही सीरीज 11 की वॉच डेटा को आसानी से समझ आने वाले फॉर्मेट में पेश करती है.

Apple AirPods Pro 3

ऐप्पल ने इस बार एयरपॉड्स को भी हेल्थ ट्रैकिंग गैजेट बना दिया. कंपनी ने इसकी लेटेस्ट जनरेशन मॉडल में इयरबड्स के अंदर हार्ट रेट सेंसर को फिट कर दिया है. वर्कआउट और कई दूसरी एक्टिविटीज के दौरान यह हार्ट रेट को मॉनीटर कर सकता है. वॉच मौजूद न होने पर यह एक भरोसेमंद बैकअप के तौर पर भी काम करता है.

Google Pixel Watch 4

गूगल ने इस साल लॉन्च हुई Pixel Watch 4 में कई सेंसर और फीचर्स जोड़े हैं, जो दिन-रात सेहत पर नजर रखते हैं. इसमें एक्टिविटी ट्रैकिंग के साथ, हार्ट रेट मॉनीटरिंग, ब्लड ऑक्सीन मेजरमेंट, ECG और स्किन टेंपरेचर सेंसर है, जो पहले की तुलना में ज्यादा सटीक रीडिंग देता है. यह 40 अलग-अलग वर्कआउट मोड को सपोर्ट करती है और डेटा को वॉच के साथ-साथ ऐप्स के जरिए भी एक्सेस किया जा सकता है.

