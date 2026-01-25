हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGadgetsवायर या वायरलेस माउस? काम और गेमिंग के लिए कौन है सबसे तेज और पावरफुल, जानिए पूरा सच

वायर या वायरलेस माउस? काम और गेमिंग के लिए कौन है सबसे तेज और पावरफुल, जानिए पूरा सच

Wired Vs Wireless Mouse: आज के समय में कंप्यूटर और लैपटॉप हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 25 Jan 2026 09:52 AM (IST)
Wired Vs Wireless Mouse: आज के समय में कंप्यूटर और लैपटॉप हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. ऐसे में माउस का चुनाव सिर्फ एक छोटी एक्सेसरी चुनने जैसा नहीं रह गया है. सही माउस आपकी काम करने की स्पीड, आराम और गेमिंग परफॉर्मेंस पर सीधा असर डाल सकता है. आमतौर पर यूज़र्स के सामने दो विकल्प होते हैं वायर्ड माउस और वायरलेस माउस. दोनों के अपने फायदे और सीमाएं हैं और सही विकल्प आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है.

वायर्ड माउस क्या होता है?

वायर्ड माउस वह होता है जो केबल के जरिए सीधे आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से जुड़ता है. इसे USB पोर्ट में लगाते ही माउस तुरंत काम करना शुरू कर देता है. इसमें किसी तरह की पेयरिंग या सेटअप की जरूरत नहीं होती. सीधे कनेक्शन की वजह से वायर्ड माउस का कनेक्शन हमेशा स्थिर और भरोसेमंद रहता है. यही कारण है कि प्रोफेशनल यूज़र्स और गेमर्स आज भी इसे पसंद करते हैं.

वायरलेस माउस कैसे काम करता है?

वायरलेस माउस बिना तार के काम करता है. यह या तो Bluetooth के जरिए या फिर एक छोटे USB रिसीवर (डोंगल) के माध्यम से लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट होता है. इसमें केबल न होने की वजह से इसे इस्तेमाल करना और साथ ले जाना काफी आसान होता है.

हालांकि, वायरलेस माउस को इस्तेमाल करने से पहले पेयर करना पड़ सकता है और यह बैटरी या रिचार्जेबल बैटरी पर निर्भर करता है. यानी समय-समय पर चार्ज या बैटरी बदलने की जरूरत पड़ती है.

स्पीड और परफॉर्मेंस में कौन आगे?

अगर बात सिर्फ स्पीड और रिस्पॉन्स टाइम की हो, तो आमतौर पर वायर्ड माउस को बढ़त मिलती है. चूंकि इसमें वायरलेस सिग्नल का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए माउस से कंप्यूटर तक डेटा तुरंत पहुंचता है. इससे लैग या डिले बहुत कम होता है.

रोज़मर्रा के काम जैसे इंटरनेट ब्राउज़िंग, डॉक्यूमेंट एडिटिंग या सामान्य ऑफिस वर्क में वायर्ड और वायरलेस माउस के बीच फर्क महसूस करना मुश्किल होता है. लेकिन जब बात आती है प्रोफेशनल गेमिंग या ग्राफिक डिजाइन जैसे कामों की तो हल्का-सा डिले भी फर्क डाल सकता है.

कई वायर्ड गेमिंग माउस बहुत हाई पोलिंग रेट को सपोर्ट करते हैं यानी ये एक सेकंड में हजारों बार अपनी पोजिशन अपडेट करते हैं जिससे कंट्रोल बेहद सटीक हो जाता है.

क्या वायरलेस माउस अब पीछे नहीं रहे?

पिछले कुछ सालों में वायरलेस माउस टेक्नोलॉजी में काफी सुधार हुआ है. आज के प्रीमियम वायरलेस माउस परफॉर्मेंस के मामले में वायर्ड माउस के काफी करीब पहुंच चुके हैं. फिर भी, कागज़ों पर देखें तो स्पीड और रिस्पॉन्स के मामले में वायर्ड माउस अब भी थोड़ा आगे माना जाता है.

सुविधा और आराम में कौन बेहतर?

यहां वायरलेस माउस बाज़ी मार लेता है. केबल न होने की वजह से डेस्क पर साफ-सुथरा सेटअप मिलता है और माउस को आज़ादी से घुमाया जा सकता है. खासतौर पर लैपटॉप यूज़र्स और ट्रैवल करने वालों के लिए वायरलेस माउस ज्यादा सुविधाजनक साबित होता है.

इसके अलावा, वायरलेस माउस डेस्क की अव्यवस्था को कम करते हैं और देखने में भी ज्यादा मॉडर्न लगते हैं. कई मॉडल्स में लंबी बैटरी लाइफ मिलती है जो हफ्तों तक चल सकती है. हालांकि, बैटरी खत्म हो जाना या USB डोंगल खो जाना कभी-कभी परेशानी बन सकता है.

वायर्ड माउस के फायदे क्या हैं?

वायर्ड माउस को चार्ज करने या बैटरी की चिंता नहीं करनी पड़ती. ये आमतौर पर वायरलेस माउस से सस्ते भी होते हैं और “प्लग एंड प्ले” के सिद्धांत पर काम करते हैं. यानी बस लगाइए और इस्तेमाल शुरू कीजिए. जो लोग लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर काम करते हैं या गेमिंग करते हैं उनके लिए वायर्ड माउस एक भरोसेमंद विकल्प माना जाता है.

आखिर किसे चुनें?

इस सवाल का कोई एक सही जवाब नहीं है. अगर आपकी प्राथमिकता है सटीकता, कम लैटेंसी और लगातार बेहतर परफॉर्मेंस, तो वायर्ड माउस आपके लिए सही रहेगा. वहीं, अगर आप सुविधा, पोर्टेबिलिटी और साफ-सुथरे डेस्क सेटअप को ज्यादा अहमियत देते हैं तो वायरलेस माउस बेहतर विकल्प हो सकता है.

Published at : 25 Jan 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Wired Vs Wireless Mouse
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget