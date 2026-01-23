SIM Card का एक कोना कटा क्यों होता है? सिर्फ डिजाइन नहीं, इसके पीछे छिपा है चौंकाने वाला साइंस

पहले मिनी सिम आया, फिर माइक्रो और आखिर में नैनो सिम का इस्तेमाल शुरू हुआ. हालांकि साइज बदलता रहा लेकिन सिम कार्ड का कटा हुआ कोना कभी नहीं बदला. यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्था ETSI ने इसे वैश्विक मानक के तौर पर अपनाया ताकि पूरी दुनिया में सिम कार्ड एक जैसे तरीके से इस्तेमाल किए जा सकें.