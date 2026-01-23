हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
SIM Card का एक कोना कटा क्यों होता है? सिर्फ डिजाइन नहीं, इसके पीछे छिपा है चौंकाने वाला साइंस

SIM Card का एक कोना कटा क्यों होता है? सिर्फ डिजाइन नहीं, इसके पीछे छिपा है चौंकाने वाला साइंस

SIM Card: क्या आपने कभी ध्यान से सिम कार्ड को देखा है? लगभग हर सिम कार्ड के एक कोने में कट लगा होता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 23 Jan 2026 03:46 PM (IST)
SIM Card: क्या आपने कभी ध्यान से सिम कार्ड को देखा है? लगभग हर सिम कार्ड के एक कोने में कट लगा होता है.

क्या आपने कभी ध्यान से सिम कार्ड को देखा है? लगभग हर सिम कार्ड के एक कोने में कट लगा होता है. हैरानी की बात यह है कि चाहे सिम भारत का हो या किसी दूसरे देश का, उसका आकार और यह कटा हुआ कोना लगभग एक जैसा ही रहता है. पहली नज़र में यह सिर्फ डिजाइन का हिस्सा लगता है लेकिन असल में इसके पीछे एक जरूरी तकनीकी वजह छिपी है जो आपके फोन को नुकसान से बचाने का काम करती है. दिलचस्प बात यह भी है कि एक दौर ऐसा था जब सिम कार्ड पूरी तरह चौकोर होते थे लेकिन बाद में दुनिया भर में इस कटे हुए कोने को मानक बना दिया गया.

सिम कार्ड की कहानी 1990 के दशक की शुरुआत से शुरू होती है. शुरुआती समय में सिम कार्ड आज के क्रेडिट कार्ड जितने बड़े होते थे. जैसे-जैसे मोबाइल फोन का आकार छोटा होता गया, वैसे-वैसे सिम कार्ड भी छोटे होते चले गए.
सिम कार्ड की कहानी 1990 के दशक की शुरुआत से शुरू होती है. शुरुआती समय में सिम कार्ड आज के क्रेडिट कार्ड जितने बड़े होते थे. जैसे-जैसे मोबाइल फोन का आकार छोटा होता गया, वैसे-वैसे सिम कार्ड भी छोटे होते चले गए.
पहले मिनी सिम आया, फिर माइक्रो और आखिर में नैनो सिम का इस्तेमाल शुरू हुआ. हालांकि साइज बदलता रहा लेकिन सिम कार्ड का कटा हुआ कोना कभी नहीं बदला. यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्था ETSI ने इसे वैश्विक मानक के तौर पर अपनाया ताकि पूरी दुनिया में सिम कार्ड एक जैसे तरीके से इस्तेमाल किए जा सकें.
पहले मिनी सिम आया, फिर माइक्रो और आखिर में नैनो सिम का इस्तेमाल शुरू हुआ. हालांकि साइज बदलता रहा लेकिन सिम कार्ड का कटा हुआ कोना कभी नहीं बदला. यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्था ETSI ने इसे वैश्विक मानक के तौर पर अपनाया ताकि पूरी दुनिया में सिम कार्ड एक जैसे तरीके से इस्तेमाल किए जा सकें.
