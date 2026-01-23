एक्सप्लोरर
SIM Card का एक कोना कटा क्यों होता है? सिर्फ डिजाइन नहीं, इसके पीछे छिपा है चौंकाने वाला साइंस
SIM Card: क्या आपने कभी ध्यान से सिम कार्ड को देखा है? लगभग हर सिम कार्ड के एक कोने में कट लगा होता है.
क्या आपने कभी ध्यान से सिम कार्ड को देखा है? लगभग हर सिम कार्ड के एक कोने में कट लगा होता है. हैरानी की बात यह है कि चाहे सिम भारत का हो या किसी दूसरे देश का, उसका आकार और यह कटा हुआ कोना लगभग एक जैसा ही रहता है. पहली नज़र में यह सिर्फ डिजाइन का हिस्सा लगता है लेकिन असल में इसके पीछे एक जरूरी तकनीकी वजह छिपी है जो आपके फोन को नुकसान से बचाने का काम करती है. दिलचस्प बात यह भी है कि एक दौर ऐसा था जब सिम कार्ड पूरी तरह चौकोर होते थे लेकिन बाद में दुनिया भर में इस कटे हुए कोने को मानक बना दिया गया.
