Pen Drive आज हमारी डिजिटल लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है. फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट से लेकर जरूरी सॉफ्टवेयर तक सब कुछ छोटी-सी Pen Drive में समा जाता है. लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर Pen Drive में दो छोटे-छोटे छेद बने होते हैं? अक्सर लोग इन्हें सिर्फ डिजाइन का हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि इनका असली काम जान लिया जाए तो Pen Drive का इस्तेमाल और भी आसान हो सकता है.

डिजाइन से ज्यादा मजबूत पकड़ का राज

Pen Drive के ऊपर बने ये छेद सबसे पहले बेहतर ग्रिप के लिए काम आते हैं. जब Pen Drive को लैपटॉप या कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगाया या निकाला जाता है तो उंगलियों से पकड़ बनाना जरूरी होता है. छेद होने की वजह से उंगलियां फिसलती नहीं हैं और Pen Drive को नुकसान पहुंचने का खतरा कम हो जाता है.

की-चेन या स्ट्रैप लगाने में मदद

इन छेदों का सबसे आम इस्तेमाल की-चेन या स्ट्रैप लगाने के लिए किया जाता है. आप अपनी Pen Drive को चाबी के गुच्छे के साथ जोड़ सकते हैं जिससे उसके खोने की संभावना काफी कम हो जाती है. खासकर ऑफिस जाने वाले लोग या स्टूडेंट्स के लिए यह बेहद काम का फीचर है क्योंकि जरूरी डेटा हमेशा साथ रहता है.

गिरने और टूटने से सुरक्षा

Pen Drive छोटे आकार की होती है, इसलिए इसके गिरने या कहीं अटक जाने का डर बना रहता है. छेदों की मदद से इसे किसी स्ट्रैप, बैग या बेल्ट से बांधा जा सकता है. इससे अचानक गिरने पर Pen Drive सीधे जमीन पर नहीं गिरती और अंदर के सर्किट को नुकसान से बचाया जा सकता है.

हीट और वेंटिलेशन से जुड़ा फायदा

कुछ Pen Drive में बने छेद हीट डिसिपेशन यानी गर्मी बाहर निकालने में भी मदद करते हैं. लंबे समय तक डेटा ट्रांसफर करने पर Pen Drive गर्म हो सकती है. ऐसे में छोटे छेद हवा के बहाव में सहायक होते हैं जिससे डिवाइस ज्यादा गर्म नहीं होती और उसकी उम्र बढ़ती है.

डिजाइन नहीं, यूजर की सुविधा का हिस्सा

कंपनियां Pen Drive को सिर्फ सुंदर दिखाने के लिए नहीं बल्कि यूजर की सुविधा को ध्यान में रखकर डिजाइन करती हैं. ये छोटे-छोटे छेद इस्तेमाल को आसान, सुरक्षित और ज्यादा भरोसेमंद बनाते हैं. यही वजह है कि लगभग हर Pen Drive में यह डिजाइन देखने को मिलता है.

सही तरीके से करें इस्तेमाल

अगर आप इन छेदों का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो Pen Drive खोने, टूटने या खराब होने की टेंशन काफी हद तक कम हो सकती है. एक छोटा सा स्ट्रैप या की-रिंग जोड़कर आप अपनी जरूरी फाइलों को हमेशा सुरक्षित रख सकते हैं. Pen Drive के दो छेद सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते.

