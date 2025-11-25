क्या होती है इलेक्ट्रिक रजाई? क्या सच में ओढ़ते ही लग सकता है करंट, जानिए इसके फायदे और नुकसान
Electric Quilt: ठंड के मौसम में इलेक्ट्रिक रजाई (Electric Blanket/Quilt) तेजी से लोकप्रिय हो रही है. लोग इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यह तुरंत गर्माहट देती है और हीटर की तरह कमरे में नमी नहीं बढ़ाती. लेकिन इंटरनेट पर कई सवाल उठते हैं क्या इलेक्ट्रिक रजाई ओढ़कर सोने से करंट लग सकता है? क्या यह सुरक्षित है? आइए पूरा सच जान लेते हैं.
इलेक्ट्रिक रजाई कैसे काम करती है?
इलेक्ट्रिक रजाई के अंदर हीटिंग वायर लगे होते हैं जिनसे कम वोल्टेज में बिजली प्रवाहित की जाती है. यह बिजली गर्मी पैदा करती है और रजाई कुछ ही मिनटों में गर्म हो जाती है. ज्यादातर इलेक्ट्रिक रजाइयों में थर्मोस्टेट और तापमान नियंत्रक भी होते हैं ताकि तापमान ज्यादा न बढ़े.
क्या इलेक्ट्रिक रजाई से करंट लग सकता है?
सही तरीके से उपयोग करने पर इलेक्ट्रिक रजाई से करंट लगने की संभावना बेहद कम होती है. लेकिन खतरा शून्य नहीं है. करंट लगने के केस केवल तब होते हैं जब.
- वायरिंग खराब हो जाए
- रजाई फटी हो और तार बाहर निकल आएं
- सस्ते लोकल ब्रांड की क्वालिटी खराब हो
- रजाई को पानी लग जाए
यानी, रजाई इस्तेमाल करते समय अगर यह पुराने मॉडल की है या उसकी वायरिंग खराब हो चुकी है तभी खतरा बढ़ता है.
इलेक्ट्रिक रजाई के फायदे
- कम बिजली खर्च
- झटपट गर्माहट
- सुरक्षित तापमान नियंत्रण
- कमरा सूखा और आरामदायक
इलेक्ट्रिक रजाई के नुकसान
- करंट का मामूली जोखिम
- लंबे समय तक इस्तेमाल से त्वचा सूख सकती है
- दमा या एलर्जी वाले लोगों को गीली रजाई बिलकुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए
- बच्चे और बुजुर्ग बिना निगरानी के इस्तेमाल न करें
सुरक्षित इस्तेमाल के टिप्स
- हमेशा ब्रांडेड और ISI-मार्क वाली रजाई खरीदें.
- फटी हुई या पुरानी रजाई कभी न इस्तेमाल करें.
- सोने के दौरान तापमान लो मोड में रखें.
- रजाई को कभी भी गीला न होने दें.
- बच्चों को अकेले न दें.
इलेक्ट्रिक रजाई अगर अच्छी क्वालिटी की हो और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह बेहद सुरक्षित है और ठंड में बड़ी राहत देती है. करंट लगने का खतरा तभी होता है जब रजाई खराब, पुरानी या सस्ती क्वालिटी की हो.
