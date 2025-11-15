हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Oil Heater Vs Normal Heater: इस सर्दी में कौन सा हीटर है बेहतर, जानिए किसे खरीदने में है समझदारी

Oil Heater Vs Normal Heater: इस सर्दी में कौन सा हीटर है बेहतर, जानिए किसे खरीदने में है समझदारी

Oil Heater Vs Normal Heater: उत्तर भारत में ठंड दस्तक दे चुकी है और अब हर घर में एक सवाल गूंज रहा है कौन-सा रूम हीटर खरीदें? बाजार में दो प्रमुख विकल्प हैं ऑयल-फिल्ड हीटर और नॉर्मल रूम हीटर.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 15 Nov 2025 10:40 AM (IST)
Oil Heater Vs Normal Heater: उत्तर भारत में ठंड दस्तक दे चुकी है और अब हर घर में एक सवाल गूंज रहा है कौन-सा रूम हीटर खरीदें? बाजार में दो प्रमुख विकल्प हैं ऑयल-फिल्ड हीटर और नॉर्मल रूम हीटर. दोनों ही गर्माहट देते हैं लेकिन इनके बीच सुरक्षा, बिजली खपत, हवा की गुणवत्ता और आराम में बड़ा फर्क है. चलिए जानते हैं कौन-सा हीटर आपके घर के लिए सही रहेगा.

क्या होता है ऑयल-फिल्ड रूम हीटर?

ऑयल-फिल्ड हीटर में मेटल फिन्स के अंदर थर्मल ऑयल भरा होता है जो बिजली से गर्म होकर धीरे-धीरे कमरे में स्थिर गर्मी फैलाता है. इसमें तेल जलता नहीं है बल्कि सालों तक घूमता रहता है जिससे यह पूरी तरह सुरक्षित होता है.

  • बेडरूम या बच्चों के कमरे में
  • बुज़ुर्गों के लिए
  • बंद कमरों में लंबी अवधि की हीटिंग (4–8 घंटे तक)
  • कीमत थोड़ी ज्यादा लेकिन सुरक्षा और आराम बेहतरीन

क्या होता है नॉर्मल रूम हीटर?

नॉर्मल हीटर में फैन, कॉइल या क्वार्ट्ज एलिमेंट होते हैं जो सीधे हवा को गर्म करते हैं. जब यह एलिमेंट लाल हो जाता है तो गर्म हवा आगे की ओर फेंकी जाती है.

  • छोटे कमरों में
  • तुरंत गर्मी की जरूरत होने पर
  • कम बजट में तेज हीटिंग
  • ऑयल हीटर बनाम नॉर्मल हीटर में अंतर

ऑयल हीटर प्राकृतिक और समान गर्मी देता है जैसे धूप का एहसास न सूखापन, न जलने की गंध. वहीं, नॉर्मल हीटर की गर्मी तेज़ और रूखी होती है, जो लंबे समय में असुविधाजनक लग सकती है.

इसके अलावा ऑयल हीटर में कोई खुला कॉइल नहीं होता न ही जलने या आग लगने का खतरा. बच्चों और पालतू जानवरों के लिए सुरक्षित. नॉर्मल हीटर में कॉइल एक्सपोज़ रहता है जिससे जलने या शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है.

ऑयल हीटर ऑक्सीजन नहीं जलाता, इसलिए कमरे की नमी बरकरार रहती है. नॉर्मल हीटर ऑक्सीजन को जलाकर हवा को सूखा बना देता है जिससे गले में खराश या खांसी हो सकती है.

ऑयल हीटर ज़्यादा बिजली लेता है लेकिन लंबे समय तक स्थिर गर्मी बनाए रखता है. नॉर्मल हीटर कम बिजली में काम करता है पर केवल थोड़ी देर के लिए. शॉर्ट टर्म के लिए नॉर्मल हीटर बेहतर, लॉन्ग टर्म के लिए ऑयल हीटर बेहतर.

ऑयल हीटर को गर्म होने में 10–15 मिनट लगते हैं. नॉर्मल हीटर सेकंडों में गर्मी देता है.

आखिर कौन-सा हीटर खरीदें?

ऑयल-फिल्ड हीटर चुनें अगर आप चाहते हैं बच्चों या बुज़ुर्गों के लिए सुरक्षित विकल्प, बिना सूखापन वाली हवा, पूरी रात या लंबी अवधि की हीटिंग, बेहतर आराम और लंबी उम्र वाला डिवाइस.

वहीं, नॉर्मल हीटर चुनें अगर आप चाहते हैं तुरंत गर्मी, कम बजट में समाधान, हल्का और पोर्टेबल हीटर.

Published at : 15 Nov 2025 10:39 AM (IST)
Oil Heater TECH NEWS HINDI Normal Heater Oil Vs Normal Heater
