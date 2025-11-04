हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिना आग, बिना हीटर! माइक्रोवेव ऐसे करता है खाना गर्म, 90% लोग आज तक नहीं जानते इसका साइंस वाला राज

बिना आग, बिना हीटर! माइक्रोवेव ऐसे करता है खाना गर्म, 90% लोग आज तक नहीं जानते इसका साइंस वाला राज

Microwave: क्या आपने कभी सोचा है कि माइक्रोवेव ओवन बिना किसी हीटर के खाना कैसे गर्म कर देता है?

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 04 Nov 2025 01:57 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Microwave: क्या आपने कभी सोचा है कि माइक्रोवेव ओवन बिना किसी हीटर के खाना कैसे गर्म कर देता है? बाहर से देखने पर लगता है जैसे कोई जादू हो रहा हो, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक बेहद दिलचस्प और वैज्ञानिक सिद्धांत. अधिकांश लोग यही मानते हैं कि माइक्रोवेव में कोई हीटिंग कॉइल या रॉड होती है जो भोजन को गर्म करती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है.

माइक्रोवेव कैसे काम करता है?

माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव रेडिएशन नाम की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है. यह रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे मोबाइल फोन या वाई-फाई सिग्नल्स में होती हैं.

ओवन के अंदर एक खास उपकरण होता है जिसे मैग्नेट्रॉन (Magnetron) कहा जाता है. यह मैग्नेट्रॉन बिजली को माइक्रोवेव एनर्जी में बदल देता है और ये वेव्स ओवन के अंदर चारों ओर घूमती रहती हैं.

ये माइक्रोवेव्स सीधे खाने के अणुओं खासकर पानी, फैट और शुगर पर असर डालती हैं. जब माइक्रोवेव इन अणुओं से टकराती हैं, तो वे तेजी से हिलने लगते हैं और यही गति घर्षण (Friction) पैदा करती है. इसी घर्षण से उत्पन्न होती है हीट (गर्मी), जो भोजन को अंदर से बाहर तक गर्म कर देती है.

हीटर की जरूरत क्यों नहीं पड़ती?

साधारण ओवन या गैस स्टोव में बाहर से हीट दी जाती है, जिससे खाना धीरे-धीरे गर्म होता है. लेकिन माइक्रोवेव में हीट बाहर से नहीं आती, बल्कि खुद खाना ही गर्मी पैदा करता है. यही कारण है कि माइक्रोवेव को किसी हीटिंग रॉड या फ्लेम की जरूरत नहीं होती.

इसके अलावा, माइक्रोवेव ओवन में गर्मी समान रूप से फैलती है, इसलिए खाना जल्दी और बराबर पकता या गर्म होता है. यही वजह है कि बचे हुए खाने को माइक्रोवेव में सिर्फ कुछ सेकंड में ताजा जैसा बना लिया जाता है.

माइक्रोवेव से खाना क्यों सूख जाता है?

कई बार देखा गया है कि माइक्रोवेव में खाना गर्म तो हो जाता है लेकिन थोड़ा सूख जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइक्रोवेव पानी के अणुओं पर सबसे ज्यादा असर डालता है. जब खाना अधिक देर तक माइक्रोवेव में रहता है तो उसके अंदर का पानी वाष्पित हो जाता है जिससे वह सूखा महसूस होता है.

इससे बचने के लिए, खाना गर्म करते समय उस पर ढक्कन लगाना या थोड़ा पानी छिड़कना उपयोगी होता है. इससे नमी बनी रहती है और खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है.

यह तकनीक कितनी सुरक्षित है?

माइक्रोवेव ओवन पूरी तरह सुरक्षित तकनीक है. इसमें इस्तेमाल होने वाली माइक्रोवेव्स केवल ओवन के अंदर ही सीमित रहती हैं और बाहर नहीं निकलतीं. साथ ही, ओवन के दरवाजे में लगी धातु की जाली इन वेव्स को बाहर जाने से रोकती है.

Published at : 04 Nov 2025 01:52 PM (IST)
