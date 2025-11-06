लैपटॉप की गंदी स्क्रीन को इन तरीकों से करें साफ, एकदम चमक उठेगी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







लगातार यूज करने से लैपटॉप की स्क्रीन धूल और फिंगरप्रिंट आदि के कारण गंदी हो जाती है. इससे विजिबिलिटी के साथ-साथ लैपटॉप यूज करने का अनुभव भी खराब होता है. इसे साफ करने लिए बहुत सावधानी की जरूरत है. ज्यादा दबाव देने से इसके टूटने का डर रहता है, वहीं अगर हार्ड केमिकल या कपड़ा यूज कर लिया जाए तो इसकी प्रोटेक्टिव लेयर खराब हो सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि लैपटॉप की स्क्रीन को कैसे साफ किए जाए, जिससे वह एकदम चमक उठे.

इन तरीकों से करें सफाई

स्क्रीन की सफाई शुरू करने से पहले लैपटॉप को पावर सोर्स से हटाकर बंद कर लें. अगर आप इसे पहले यूज कर रहे हैं तो इसके ठंडा होने का इंतजार करें. डस्ट और हल्के स्मज साफ करने के लिए माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर स्क्रीन पर जिद्दी निशान लग गए हैं तो उन्हें साफ करने के लिए डिस्टिल्ड वाटर का यूज करें. कॉर्नर और एज से धूल हटाने के लिए एयर कंप्रेशर को सावधानीपूर्वक यूज करें. इनके अलावा आप क्लिनिंग वाइप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दोबारा यूज करने से पहले लैपटॉप को अच्छी तरह सूख जाने दें.

कभी न करें ये गलतियां

कभी भी पेपर टॉवल या टिश्यू पेपर आदि से लैपटॉप स्क्रीन साफ न करें. एल्कोहल और अमोनिया बेस्ड क्लीनर से भी स्क्रीन को साफ करने से बचना चाहिए क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसी तरह कभी भी क्लीनिंग के वक्त स्क्रीन पर डायरेक्ट लिक्विड स्प्रे करने से बचना चाहिए. यह लिक्विड किनारों से होता हुआ स्क्रीन के इंटरनल पार्ट्स तक पहुंचकर उन्हें खराब कर सकता है.

लैपटॉप को गंदा होने से कैसे बचाएं

आप कुछ तरीके अपनाकर लैपटॉप को गंदा होने से बचा सकते हैं, जिसके बाद आपको बार-बार सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

लैपटॉप को बंद करते समय स्क्रीन और कीबोर्ड के बीच एकदम पतला माइक्रोफाइबर कपड़ा रखें.

अगर लंबे समय तक लैपटॉप को यूज नहीं करना है तो इसे केस में कवर करके रख दें.

लैपटॉप के पास कुछ भी खाने-पीने से बचें.

बार-बार स्क्रीन को छूने से बचें ताकि उस पर उंगलियों के निशान न छप सकें.

